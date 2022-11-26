Злоба — не невинное занятие

Первое правило: не бросайте свой негатив в ближних (включая себя) и не раскидывайте по собственному дому!

Не готовьте пищу в дрянном настроении!

Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,

Как мысли черные к тебе придут,

Откупори шампанского бутылку

Иль перечти „Женитьбу Фигаро“. А. С. Пушкин

Что делать с агрессией, чувством вины, страхами и прочей малоприятной мутью? Часто пациенты со вкусом рассказывают детали своих неприятных состояний, но почему-то не пишут совсем, что они с этим ДЕЛАЮТ. Ну, было вам плохо, окей, тошнило, крутило и злило - всё понятно, но ДЕЛАЛИ-то вы с этим ЧТО????

Первое правило: не бросайте свой негатив в ближних (включая себя) и не раскидывайте по собственному дому! Мы ведь люди культурные, и, когда надо покакать - облегчаемся в фарфорового друга, за закрытой дверью, аккуратно смываем, ещё и брызгаем освежителем - а не кидаемся какашками в окружающих (то-то бы они удивились)! Почему же мы так неэкологично обращаемся с энергетическими отходами, которые мы тоже накапливаем и которые организм тоже регулярно сбрасывает?

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Не ругайтесь в собственном доме, всё выплеснутое останется висеть унылой плесенью в углу и отравлять ваше пространство! Не надо плакать в собственную подушку - энергия ваших слёз осядет в ней навсегда. Вы же не какаете в собственную кровать! Не готовьте пищу в дрянном настроении! Совершенно мудрый ступает по земле так, что трава не шелохнётся.

Что это значит? Все эти негативные проявления надо научиться растождествлять с собой и аккуратно утилизировать из своего Храма Радости, точно так же, как любые другие отходы.

Потому что Душа - она всегда прекрасна, вечно молода, она парит, смеётся нежным смехом, и сияет любовью! Мы все знаем, что мы именно такие.

Просто этот мир - место обучения для души быть проявленной, несмотря на постоянные атаки демонов. Думаете, демон входит такой в дверь, снимает шляпу, представляется, объявляет битву и после этого вы с ним сражаетесь, сохраняя свою разделённость и осознанность? Как в кино? Ага, как бы не так! Демоны - существа хитрожопые, они незаметно проникают в сознание через щели и начинают сбивать вам прицелы - так, что вы принимаете их вибрации за свои (будь то уныние, скепсис, жесткий материализм или зависть и злоба).

Они так обольстят и окрутят - что вы порой точно поверите, вот это переживание - это вы и есть! при этом в ваших страданиях виноват самый близкий (или не очень) человек, и его, как правило, обязательно надо за это наказать. Это касается и высокоразумных энергетических сущностей - каких показывают в художественных фильмах про экзорцизм, - и мелких паразитов (по типу глистов), которых в пространстве полным-полно - все они питаются низковибрационной энергией, и их задача - стянуть вас на этот уровень и спровоцировать выбросы такой энергии. Чтобы они от вас отстали, надо всего-то навсего сделать своё энергетическое тело для них невыносимым - то есть высоковибрационным. (Про внутренних врагов надо говорить отдельно).

Это же касается и тех паразитов, кого Кастанеда описал как летунов - более тонких существ, которые питаются нашей энергией осознания - они в буквальном смысле объедают светимость человека.

"Злоба не невинное занятие. Каждый раз, когда вы сердитесь, вы привлекаете к себе со всех сторон токи зла из эфира, которые присасываются к вам, как пиявки, уродливые красные и чёрные пиявки с самыми безобразными головками и рыльцами, какие только возможно вообразить. И все они порождение ваших страстей, вашей зависти, раздражения и злобы. После того как вам будет казаться, что вы уже успокоились и овладели собой, буря в атмосфере вблизи вас все ещё будет продолжаться по крайней мере двое суток.

Эти невидимые вами пиявки сосут и питаются вами совершенно так же, как обычные пиявки, сосущие кровь человека. Всякое чистое существо очень чувствительно к смраду этих маленьких животных. И оно бежит от тех, кто окружён их кольцом, кто лишён самообладания.

Чистое существо, встречаясь с человеком, привыкшим жить в распущенных нервах, в раздражительных выкриках и постоянной вспыльчивости, страдает не меньше, чем встречая прокажённого. Злой же человек, обладающий одним упорством воли, мчится навстречу такому существу, с восторгом видя в нем орудие для своих целей". Кора Антарова. "Две Жизни" (роман написан в 1940-е гг., задолго до Кастанеды)

Энергия осознания - это особый вид тонкой энергии, не имеет отношения к физической бодрости. Нет энергии осознания - нет прямого и ясного восприятия вселенной: человеку просто НЕЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ. Чем меньше энергии осознания - тем тусклее жизнь.

Осознание - это энергетический процесс, он приходит как чистая безмолвная радость.

Как радостны дети без причины! Их энергию осознания ещё не объели. Вспомните, как это было в детстве. Какими были яркими ощущения, вкусы, и какими скучными часто казались взрослые.

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Когда энергии осознания много - человек просто ЗНАЕТ, как ему действовать, чем питаться, и многое другое. Проблемы решаются легко, и любое дело по плечу. Но постепенно с возрастом, если человек не занимается специальными практиками, этой энергии остаётся всё меньше и меньше. опубликовано econet.ru

Автор Ольга Мазур

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet