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50 способов научить ребенка самостоятельности

Источник: ezhikezhik.ru 06 декабря 2023 5516
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Ваш ребенок навсегда останется «вашим малышом», но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии...

50 способов научить ребенка самостоятельности

Когда я работала в детском центре, родители постоянно удивлялись насколько самостоятельны их дети. Дома еще кормят из ложечки в высоком детском кресле, а тут они сидят на маленьких стульчиках за маленькими столиками, сами держат приборы, пьют из открытых стаканов, спят в больших кроватях, разуваются перед сном и моют руки перед едой.

Пособие для родителей

Ваш ребенок навсегда останется для вас ребенком, но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии.

Вот несколько советов о том, как ваш малыш может помогать вам каждый день.

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Почему самостоятельность важна с раннего возраста

С точки зрения психологии развитие самостоятельности ведет к уверенности в себе и показывает ребенку, что вы ему доверяете.

С точки зрения поведения разрешение ребенку каждый день что-то делать самому и быть активным участником его собственной ежедневной жизни позднее ослабит неизбежные приступы упрямства. Он будет бороться за независимость — это нормальный этап развития, но многие эксперты соглашаются в том, что возможность почувствовать свою самостоятельность и автономию снижает вероятность кризисного поведения.

С точки зрения развития речи, когда ребенок участвует в делах, вы можете поговорить о тысяче вещей. Не забывайте задавать вопросы и давать ребенку ответить — словами, выражением лица, жестами.

С точки зрения моторики разнообразные самостоятельные действия дают ребенку новый опыт, который поможет развить координацию, лучше распознавать свои чувства и научиться разным полезным вещам — сколько силы нужно, чтобы открыть контейнер (умение давить и тянуть), ощущение мягкой мокрой губки в руках, когда протираешь стол (тактильные ощущения), балансирование, когда наклоняешься к обуви (вестибулярный аппарат).

С практической точки зрения вы занимаете ребенка и делаете ежедневные задачи немножко повеселее. Нужно сделать завтрак, а малыш путается под ногами? Посадите его на стул и пусть помогает вам разбивать и взбивать яйца. Времени вам это не сэкономит, но зато рассудок, может, и сохранит.

50 способов научить ребенка самостоятельности

5 способов поддержать самостоятельность ребенка

Я начну, ты закончи
Простой способ дать малышу возможность помочь — если вы начинаете что-то делать, а он доводит до завершения. Я им пользуюсь, когда учу детей есть самостоятельно. Например: начните чистить банан, а ребенок пусть снимает лепестки кожуры; вытащите ему руки из рукавов, а стягивает кофту пусть сам; расшнуруйте обувь и стащите с пяток, а снимает пусть сам.

Ты начни, я закончу
Это отличный подход, когда речь о мытье и других процедурах, которые нужно сделать внимательно. Например: дайте попробовать немного почистить зубы или протереть стол после еды.

Давай вместе
Этот способ подходит в случаях сложных задач, которые требуют помощи или заботы о безопасности. Например: разбить яйцо для завтрака в миску, порезать мягкие овощи детским ножиком, помыть тарелки, ополоснуть голову в ванной.

Я покажу, а ты попробуй
Этот способ — когда нужны только базовые навыки. Например: засунуть грязную одежду в корзину или машинку, снять шапку, понести очень легкую сумку с продуктами, которые нельзя разбить.

Выбери ты
Просто дать ребенку самому выбирать — прекрасный способ вдохновить его на раннюю самостоятельность. Например: пусть выберет между двумя футболками, двумя бутербродами или двумя игрушками — посмотрит, скажет, возьмет или покажет, что хочет.

50 способов научить ребенка самостоятельности

50 способов дать ребенку вам помочь

Одежда

  • Стащить кофту через голову
  • Засунуть руки в рукава
  • Стянуть носки (снимите их с пятки, чтобы помочь)
  • Снять обувь (расстегните и покажите, как ее правильно снять)
  • Выбрать между двумя видами одежды
  • Положить обувь на место
  • Расстегнуть куртку
  • Застегнуть куртку (сначала вставьте молнию)
  • Снять шапку
  • Натянуть штаны (стоя)
  • Стянуть штаны (лежа или сидя)

Уход за собой

  • Почистить зубы50 способов научить ребенка самостоятельности
  • Расчесаться
  • Вытереть руки и лицо
  • Высморкать или вытереть нос
  • Ополоснуться
  • Намылиться
  • Помыть руки
  • Взять чистые полотенца
  • Подержать чистый подгузник
  • Выбрать полотенце
  • Вытереться после ванной

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50 способов научить ребенка самостоятельности

В доме

  • Вытереть пролитое
  • Открыть и закрыть дверь
  • Смахнуть пыль
  • Вымыть тарелки
  • Очистить банан
  • Разбить яйца
  • Высыпать порезанные ингредиенты в емкость
  • Размешать
  • Выкинуть ненужное
  • Положить белье в стиральную машинку
  • Вынуть чистое белье
  • Положить чистый пакет для мусора в корзину
  • Убрать книги и игрушки на место
  • Понести легкую сумку с продуктами
  • Полить цветы
  • Выключить или включить свет

50 способов научить ребенка самостоятельности

Еда

  • Выбрать между двумя бутербродами
  • Открыть контейнер
  • Порезать мягкую еду пластиковым ножом
  • Поесть (даже если получается грязно)
  • Налить себе попить из маленькой упаковки
  • Вытереть поднос или стол после еды
  • Вытереть лицо или руки после еды
  • Положить посуду в раковину

Дети могут учиться самостоятельности раньше, чем кажется. Позвольте малышу помочь, дорогие родители, и приготовьтесь поразиться, на что он способен!опубликовано econet.ru

Автор Рейчел Коули

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Источник: https://econet.kz/

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