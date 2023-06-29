4 навыка, которым надо научить ребенка до 3 лет

Родители бывают в замешательстве, когда видят, что кто-то уже в 2 года умеет такое, что им и не снилось. Не спешите делать свои выводы о развитии. Давайте узнаем, что действительно должен уметь обычный трёхлетний малыш.
Родители бывают в замешательстве, когда видят, что кто-то уже в 2 года умеет такое, что им и не снилось. Не спешите делать свои выводы о развитии. Давайте узнаем, что действительно должен уметь обычный трёхлетний малыш.
Годовалый малыш очень сильно отличается от полуторагодовалого ребенка, а трёхлетка совсем не похож на двухлетку. Маленькие дети стремительно растут и развиваются, ведь мозг в этом возрасте пластичен и способен поглощать всю доступную информацию.
«У меня не получается!» — это не преграда для малыша до 3 лет
Ребенок в этом возрасте активен, весел и любознателен. Каждый день ребенок делает открытия, старается, растет и развивается.
Задумайтесь только, как хочется колечко надеть на пирамидку, а не получается — ручка маленькая, координации нет. Но ребенок каждый день старательно работает над тем, чтобы колечко оказалось именно там, где надо. Ему потребуется много проб и ошибок, чтобы получить результат. И он его получает! Колечко на месте.
А через несколько месяцев перед ребенком стоит новая задача — собрать пирамидку правильно. Сначала большое колечко, потом среднее, потом маленькое. И это испытание пройдено…
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Я всегда удивляюсь и учусь у маленьких детей их оптимизму и умению справляться со сложными задачами. Они никогда не унывают, а идут к своей цели через препятствия и неудачи. Начал ходить — упал, встал, пошел, опять упал, опять встал, толкнул мячик, упал вместе с мячиком, встал, побежал за мячиком, упал, встал.
Ребенка до трех лет не сломить преградами, несмотря на то, что у него многое не получается, он готов каждый день стараться и получать то, что ему необходимо.
Трёхлетка делает колоссальный скачок в развитии. И вот несколько основных навыков, которые обязательно должны сформироваться у малыша до этого возраста.
Навык 1: самостоятельность
До 3 лет важно позволить ребенку делать многое самостоятельно. Необходимо следовать за ним в его желаниях.
Например, на площадке собираются мамы с погодками. Маме хочется поговорить с подругами, постоять на одном месте. У ребенка же другие планы. За 5 минут он осмотрел все, что ему интересно — ему становится скучно, он начинает тянуть маму за собой, зовя ее в новое путешествие. Мама не соглашается, ребенок начинает капризничать, мама — ругаться и злиться: «Играй здесь, зачем я тебе столько игрушек вынесла, все дети как дети, а тебе все идти куда-то надо».
Чем больше желаний будет исполнено до 3 лет, тем больше желаний у него будет во взрослой жизни.
Когда мама следует за ребенком и слышит его, он понимает на подсознательном уровне: «Мои желания ценные, их видят, к ним прислушиваются, их исполняют. Желать хорошо, желать можно».
Если стремления ребенка игнорируются и вместо них навязываются свои — «не стучи в барабан, играй лучше в посудку», — то ребенок делает вывод: «Я не имею право сам желать, другие лучше меня знают, что мне надо».
Тогда во взрослой жизни человеку трудно будет найти любимую работу, любимое дело.
Чем больше «я сам» будет в жизни ребенка, тем увереннее в себе он будет.
До 3 лет ребенок должен попробовать самостоятельно одеваться, умываться, чистить зубы, убирать за собой игрушки, есть.
Предоставляйте малышу максимум свободы и взращивайте самостоятельность.
Радуйтесь, когда малыш сам убирает игрушку, сам натягивает колготки. Навыки самостоятельности сильно пригодятся ребенку в детском саду. Чем более самостоятельным он будет, тем легче пройдет его адаптация к новому месту и коллективу.
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Навык 2: общение
Дети начинают разговаривать в разное время. Кто-то в полтора года, кто-то ближе к трем. Заговорить ребенку помогут его родители.
Всегда общайтесь с малышом с помощью простых предложений. Чем короче они будут, тем лучше. Не тараторьте, не частите, дайте ребенку время для ответа.
Даже если ребенок не разговаривает, диалог у вас с ним должен быть обязательно.
Часто мамы и бабушки ведут монолог, не давая ребенку шанса вклиниться в него. Задали ребенку короткий вопрос — ждите ответа. Даже если он молчит, он все равно что-то ответит: покажет пальчиком, кивнет головой. Вы можете простыми словами отвечать за него.
Например:
Что ты хочешь?
Ты хочешь водички. Мама, дай пить.
Навык 3: умение занять себя игрой
До трех лет маме надо познакомить ребенка с воображаемым миром, где действия происходят понарошку. Пусть в вашей игре одна и та же палочка будет и удочкой, и пистолетом, и подзорной трубой. Научите малыша играть!
Покажите, что вот мишка и собачка, которые пришли к доктору, потому что у них болит живот, а вот доктор, который дает им лекарство.
Маленькие дети, которые умеют так играть, могут занять себя сами на 15 минут.
В будущем, например, в детском саду, им будет намного интереснее, чем детям, которые просто катают машинки.
В свободной игре формируется воображение, восприятие, мышление. Все, что делает человека успешным, умным и талантливым.
К сожалению, сейчас многие детей не умеют играть — они пинают мяч, катают машинки, пристают к родителям («Мама, мне скучно, дай телефон»). Научите ребенка играть!
Навык 4: мышление
Некоторые родители дают детям планшеты с играми, аргументируя тем, что ребенок таким образом развивается: «Никаких стрелялок, только развивашки!».
Телефон с играми в руках ребенка до 3 лет — это преступление.
Да, это удобно — в доме тишина, мама отдыхает или занята делами. Но ребенок в это время не развивается.
До трех лет ребенка необходимо научить собирать простые пазлы из четырех и восьми частей. Те пазлы, которые ребенок собирает в телефоне, — не подходят, они мышление не развивают. Только настоящие, картонные картинки помогут ребенку в развитии его мыслительных процессов.опубликовано econet
Автор Елена Первухина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Ну уже как скажут , прям преступление! Планшеты тоже развивают , и в этом я очень убедилась. Другое дело - давать ребёнку доступ к этому не на долго. В век современных технологий ребёнок уже даже должен знакомиться с техникой. Старший брат в айпаде - годовалый малыш тоже постоит, посмотрит.Ответить
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