Все малыши должны носить майки с надписью: «Я ни о чем не жалею»

Маленькие дети - махровые эгоисты, которые живут в своей системе координат

«Надо извиниться», «попроси прощения» - мы все слышали эти волшебные фразы сотни раз. И сами так говорим. Я тут тоже не исключение. Вот на площадке я прошу своего ребенка извиниться – и сразу видно, что мне не наплевать, что я ответственная мать и что да, я заметила, как мой трехлетний сын стукнул вашего пластмассовым Бэтманом. Или, к примеру, сын пукнул, как иерихонская труба, и я шепчу ему на ушко, что надо сказать «извините», пока люди вокруг валяются от хохота. И в этот момент я страшно хочу, чтобы он послушал меня и извинился. Но на самом-то деле я знаю, что ему совсем-совсем не стыдно. Вот ни на миллиграмм.

Маленькие дети живут в режиме постоянной боевой готовности, так что у них всегда найдется, за что попросить прощения. Они могут толкнуть другого ребенка просто потому, что им хочется с ним поиграть. Они могут неожиданно раздеться догола на детском утреннике – да просто захотелось побыть с голой попой и что? Они могут вырвать у другого малыша из рук игрушку и с улыбкой смотреть, как тот плачет. Они могут засунуть свою обувь в унитаз и нажать на спуск. Они могут бегать и прятаться от вас в супермаркете - ведь это же так весело, правда?

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Да, иногда можно заставить малыша выдавить из себя это «извини», но это будет просто пустой звук. Они извинятся, потому что иначе их накажут или сгребут в охапку и потащат домой. Но с их точки зрения и проблемы-то никакой нет. У девочки что-то классное? Пойду возьму. Хочется походить без штанов? Снимаю. Напугать маму? ААААААФ! А что этот мальчик подошел так близко? Иди отсюда! Что бы вы им не говорили, они будут и дальше толкать и отнимать. Особенно, когда мама не видит.

Малышам по барабану чувства других людей. Они будут гладить друга по голове, притворяясь, что жалеют его (ага, того самого, которого они минуту назад повалили на землю) – потому что им нравится, когда их хвалят. Но не ведитесь на это, на самом-то деле им до лампочки этот другой ребенок. Маленькие дети - махровые эгоисты, которые живут в своей системе координат. Да, где-то там с ними живут и взрослые, но обычно они только мешают делать то, что хочется. Мазать там масло на подушки или ходить голышом. Любая игрушка в мире, если она им понравилась, должна принадлежать им. А убегать на парковке от мамы надо просто потому, что у них есть ноги, и бегают они очень быстро, так что покааааа.

Маленькие дети не понимают, что значит искренне жалеть о том, что ты сделал.

Они не в курсе про угрызения совести, вину и другие эмоции, связанные с «плохими» поступками. Им непонятна сама постановка вопроса «ты был не прав», пока их не поймают с поличным. Слушайте, все малыши должны носить майки с надписью: «Я ни о чем не жалею», потому что вот так именно они и живут, без сожалений. Зато с истериками.

У меня у самой двое малышей и я вижу, что это на самом деле так – им просто все равно. Поняв это, я поняла, наконец, как вести себя в ситуации, когда ваш ребенок кого-то обидел. Хм, в очередной раз. Теперь я сама извиняюсь от его имени и мы идем себе дальше. «Прости, что так вышло! Нехорошо бить друзей. Надеюсь, с тобой все в порядке!» Ведь мне и правда жалко, что мой ребенок кого-то ударил, отнял игрушку или испортил воздух во время спектакля.

В общем, я стараюсь показывать своим примером, что в жизни надо быть чутким и отзывчивым. Надеюсь, они скоро поймут, что хватать кого-то за волосы, потому что они красивые, не комильфо. Я уверена, что это более эффективно, чем заставлять детей произносить слова, истинного смысла которых они не понимают. Вытягивание извинений только усугубляет ситуацию и делает ее еще более некомфортной для всех, в том числе и для пострадавшего ребенка.

А родителям обиженного малыша я говорю вот что: «Извините, мой ведет себя ужасно. Но мы работаем над этим». И большинство родителей понимающе кивают в знак солидарности.

А потом ваши дети вырастут и обязательно научатся заботиться о других. Обещаю. опубликовано econet

@ Джоэл Уислер, блогер и мама двоих детей

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