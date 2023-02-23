В психологическом портрете лиц, которых парадонтоз особенно беспокоит, отмечается боязнь реализовать принятое решение из-за возможных негативных последствий.

Неизрасходованный адреналин

В основе клинической картины парадонтоза - ухудшение кровоснабжения десен, т.е. спазм сосудов - симпатическая реакция.

Когда животные захватывают объект зубами, этот объект часто бывает чрезвычайно инфицирован, а проникновение большого количества инфекции в кровь может быть опасным. Поэтому реакции экспансии (битва или еда) вызывают спазм сосудов десен.

Существует такое выражение «человек с черным нёбом», это метафора, характеризующая очень злого человека. Здесь не только спазм, при котором нёбо должно побелеть, но и более глубокий процесс - потемнение тканей вследствие их деградации и распада. Автору встречался человек, очень злобный по своей природе, забойщик скота по специальности, который после приступа ярости клочками выплевывал куски слизистой.

У современного человека многократно в течение дня реакции борьбы или бега (экспансии) не наступают, заканчиваясь стадией демонстрации (подавленная агрессия) или не заканчиваются ничем. Неизрасходованный адреналин постоянно сосудосуживающе действует на сосуды лица и десен. Мы видим вокруг все меньше румяных лиц, ярко-розовых десен. Ухудшение кровоснабжения десен приводит к тому, что тканевый иммунитет падает. В десневых карманах развивается инфекция, и так как этот процесс нереализованной борьбы идет непрерывно всю жизнь, то и парадонтоз преследует человека всю жизнь, до последнего зуба во рту.

В психологическом портрете лиц, которых эта болезнь особенно беспокоит, отмечается боязнь реализовать принятое решение из-за возможных негативных последствий. Он боится также выразить свои желания и потребности, испытывая отчаяние и беспомощность.

ПАРАДОНТОЗ - БОЛЕЗНЬ СКРЫТОЙ АГРЕССИИ

Большинство из нас в той или иной степени поражены этой болезнью. Если каждый из нас вспомнит периоды жизни, когда парадонтоз его «отпускал» - то это были те моменты, когда человек мог себе позволить все, что хотел. Другими словами: когда все пять реакций чередовались беспрепятственно. опубликовано econet

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