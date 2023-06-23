Жизнь даст вам именно тот опыт, который вам необходим для эволюции вашего сознания. Как вы узнаете, какой опыт вам нужен? Вам нужен именно тот опыт, который происходит с вами в данный момент.

Экхарт Толле преподал мне множество полезных уроков, которые вдохновили меня и изменили навсегда. Я помню, как прочитала книгу «Сила момента сейчас» и начала останавливать мысли в своей голове, научилась вообще их замечать и наблюдать за ними. Сегодня я хочу поделиться с вами цитатами, которые изменят и вашу жизнь.

22 урока Экхарта Толле

Настоящий момент это единственное время, которое существует. Это единственное, что у нас есть

Люди не осознают, что момент сейчас – это единственное, что существует. Нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое всего лишь ваша память, а будущее – это ожидание предстоящего.

Прошлое дает вам идентификацию, понимание, кто вы есть, а будущее обещает вам спасение когда-то потом. И прошлое и будущее иллюзии разума.

Время не ценно вообще, потому что это иллюзия. То, что вы воспринимаете как драгоценность — это не время, это тот момент, который находится вне времени: момент сейчас. Только лишь он действительно ценен. Чем больше вы сосредоточены на времени, на своем прошлом и будущем, тем больше вы пропустите сейчас, самое дорогое, что у вас есть.

Не позволяйте безумному миру говорить вам, что успех это ничто иное, чем успешный настоящий момент.

Большинство людей никогда в полной мере не присутствуют в настоящем моменте, потому что подсознательно они считают, что следующий момент должен быть более важным, чем этот. Но тогда вы пропустите всю свою жизнь, которая никогда не бывает нигде, кроме как сейчас.

Как только вы осознаете, что существует только настоящий момент, все несчастья и борьба растворяются, и жизнь начинает течь с радостью и легкостью.

Когда вы действуете из осознания сегодняшнего момента, то чтобы вы не делали, вы наполните эти действия чувством заботы и любви — даже самые простые действия.

Где бы вы ни находились, будьте там полностью

Где бы вы ни были, будьте там полностью.

Если вы понимаете, что то, что есть в настоящем моменте для вас невыносимо и делает вас несчастным, у вас есть три варианта:

удалить себя из ситуации (уйти, уехать, уволиться),

изменить ситуацию,

принять ее полностью.

Если вы хотите взять на себя ответственность за свою жизнь, вы должны выбрать один из этих трех вариантов, и вы должны сделать это в настоящем моменте. Затем принять то, что вы решили.

Всегда говорите Да настоящему моменту

Принятие выглядит как пассивное состояние, но в действительности оно приносит что-то совершенно новое в этот мир. Этот мир — тонкая вибрация энергии, сознание.

Принять, а затем действовать . Независимо от того, что содержит настоящий момент, примите это как если бы вы выбрали это сами. Всегда работайте с ним, а не против него.

Всегда говорите Да настоящему моменту.

Что может быть более бесполезным, более безумным, чем создавать внутреннее сопротивление тому, что уже есть? Что может быть более безумным, чем противостоять самой жизни, которая течет сейчас и всегда происходит сейчас?

Примите то, что есть. Скажите Да жизни — и посмотрите, как жизнь внезапно начнет работать на вас, а не против вас.

Жизнь даст вам именно тот опыт, который вам необходим для эволюции вашего сознания

Жизнь даст вам именно тот опыт, который вам необходим для эволюции вашего сознания. Как вы узнаете, какой опыт вам нужен? Вам нужен именно тот опыт, который происходит с вами в данный момент.

Не относитесь к жизни так серьезно

Жизнь не так серьезна, как вам кажется. Ум делает жизнь слишком серьезной.

Любовь не может быть найдена вне вас

Любовь – это основа бытия. Любовь не снаружи, она глубоко внутри вас. Вы никогда не потеряете ее, она никогда вас не покинет.

Чем больше вы будете останавливаться на негативе, тем больше негативных вещей создаст вам ум

Люди имеют тенденцию думать больше о негативных вещах, чем о хороших .Таким образом, ум становится полным негатива, суждений, чувства вины и тревоги.

Когда вы жалуетесь, вы делаете из себя жертву

Жаловаться – это всегда не принимать то, что есть. Это неизменно несет в себе бессознательный отрицательный заряд. Когда вы жалуетесь, вы делаете из себя жертву. Не стоит жаловаться. Измените ситуацию путем принятия мер или оставьте ее в покое и примите. Все остальное это безумие.

Должен быть баланс между воспоминаниями о прошлом и потерей себя в нем

Как пример, вы можете учиться на ошибках их прошлого и затем двигаться и фокусироваться на настоящем. Это называется прощением самого себя.

Отпускание требует силы и много мужества

Иногда отпускание (ситуации, отношений, вещей и т.п.) – это гораздо более сильное действие, чем держаться за ситуацию или отношения и зависеть от них.

Некоторые изменения выглядят отрицательными на поверхности, но вы скоро поймете, что вселенная создает в вашей жизни что-то новое, освобождая перед этим место для него.

Вы рождены, чтобы Быть, а не чтобы Делать

В сегодняшнем мире мы торопимся делать, думаем слишком много, хотим слишком много и забываем о радости просто Быть.

Откажитесь от осуждения себя и других

Судить о себе через ум – это ограничивать себя.

Откажись от того, чтобы судить кто вы и кто другие. И не заботьтесь о том, как другие судят вас. Когда они судят вас, они ограничивают себя, так что это их проблема. Всякий раз, когда вы взаимодействуете с людьми, не судите, а просто присутствуйте. Вы можете только потерять то, что у вас есть, но вы не можете потерять то, кем вы являетесь.

После того, как вы сделали суждение в негативной форме, вы не хотите отпустить это мнение, и на глубоко бессознательном уровне получается, что вы не хотите положительных изменений. Это может привести вас к депрессии и гневу.

После этого вы будете игнорировать, отрицать или саботировать все положительное в вашей жизни . Это обычное явление для людей. И это безумие.

Вы больше, чем ваш ум

Где-то глубоко внутри нас мы уже совершенны. Когда вы осознаете это, то у вокруг вас появляется энергия радости.

Идентифицировать себя со своим умом — это оказаться в ловушке времени: принуждение жить почти исключительно через память и ожидание.

Под ментальным шумом находится любовь и радость. Там нет боли, а есть свобода, спасение и просветление.

Скука, гнев, печаль, страх – это не вы. Это просто чувства, которые являются условиями человеческого ума. Они приходят и уходят. А вы остаетесь всегда.

Начало свободы появляется там, где вы осознаете, что вы это не ваш ум.

В тот момент, вы начинаете смотреть на мыслителя, и активизируется более высокий уровень сознания. Затем вы начинаете понимать, что существует огромная сфера интеллекта за пределами мысли, что мысль есть только небольшой аспект этого интеллекта. Вы также понимаете, что все вещи, которые действительно важны — красота, любовь, творчество, радость, внутренний мир — возникают за пределами ума. Вы начинаете пробуждаться.

Там где есть истинная любовь, там не эго

Подлинные отношения – это такие отношения, в которых эго не доминирует, в которых нет корысти. В подлинных отношениях есть поток любви и открытых чувств, там нет встревоженного внимания и желания обладать.

С чем бы вы ни боролись, вы укрепите это, потому что укрепляется то, чему вы сопротивляетесь

Не оказывать сопротивление жизни значит быть в состоянии благодати, простоты и легкости.

Это состояние когда вы больше не зависите от того, хорошо или плохо идут дела.

Это кажется почти парадоксальным, но когда у вас нет зависимости от результата, общие условия жизни и ситуации, как правило, значительно улучшаются. Вещи, люди или условия, которые вы думали, вам нужны для вашего счастья теперь приходят к вам без борьбы или усилий с вашей стороны, и вы можете наслаждаться и ценить их — в то время пока они с вами. Все эти вещи, конечно, будут приходить и уходить, но у вас пройдет зависимость от них и вы перестанете бояться их потерять. Жизнь начинает течь легко...

Власть над другими – это слабость под видом силы

Настоящая власть – это власть на самим собой и в этом сила.

Каждая зависимость начинается с боли и заканчивается болью

Каждая зависимость возникает от бессознательного отказа встретиться лицом к лицу со своей болью и двигаться сквозь нее.

Каждая зависимость начинается с боли и заканчивается болью. Каким бы не было то вещество, от которого вы зависимы — алкоголь, продукты питания, легальные или нелегальные наркотики, или другой человек, — вы используете что-то или кого-то, чтобы скрыть свою боль.

Стремитесь быть самим собой

Подлинные человеческие отношения становятся невозможным, когда вы теряете самого себя, когда вы играете чужую роль. Будьте собой.

То, что вы отдаете, это вы и получите

То, что вы делаете с другим, вы делаете сами с собой.

Любое действие часто лучше, чем бездействие

Особенно, если вы застряли с несчастливой ситуации на долгое время. Если это было ошибкой, в конце концов вы чему-то научились, вынесли уроки и тогда это больше не ошибка. Если вы повторите эту ситуацию, значит вы ничему не научились.

Ум является превосходным инструментом, если он используется правильно

При неправильном использовании ум становиться очень разрушительным. Говоря точнее, вы используете свой ум неправильно. Он использует вас. Это заболевание. Вы верите, что вы - ваш ум. Это заблуждение. Инструмент пользуется вами.

Сожаление это пустая трата времени

Сожаление претворяется необходимым, но оно не является полезным ни для каких целей.

Если структуры вашего ума (мысли) остаются неизменными, вы всегда будете в конечном итоге воссоздавать все тот же мир

Пока вы мыслите точно также как вчера, вы будите создавать точно такой же мир в будущем.опубликовано econet

Подготовила: Елизавета Волкова

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