17 суровых жизненных истин, которые я слишком долго игнорировал

Когда вы подавлены, растеряны или сбиты с толку, вернитесь к основам жизни. Спросите себя: что делает жизнь хорошей? Вы обнаружите, что уже знаете ответ. Проблема в том, что вы игнорируете его, потому что правда приносит дискомфорт.

Недавно я почувствовал, что застрял на месте. Моё внимание было рассеянным, уровень энергии был низким, и у меня плохо получалось работать. В такие моменты я вспоминаю о том, чему меня учил один из моих друзей и наставников: всегда возвращайтесь к основам. В последний раз, когда мне казалось, что я топчусь на месте, никуда не двигаясь, я начал размышлять о трудных вещах в жизни, которые я игнорировал. Как только я вернулся к этим урокам, всё снова улучшилось. Вот список, который я сделал для себя. Помните, что эти уроки дискомфортны, но в глубине души мы все знаем, насколько они важны.

Неудобные уроки жизни

1. Люди эгоистичны (и вы тоже) – Видите ли, никто не любит признавать это. Но мы все думаем о себе. Это не так уж плохо. Так мы становимся сильнее. А когда мы сильны, мы можем помочь другим.

2. У вас плохо получаются многие вещи — Не пытайтесь преследовать каждую возможность, которая возникает на вашем пути. Правда в том, что мы не настолько хороши, насколько предполагаем. Это лучшая новость, чем вы думаете. Это означает, что у вас есть причина сосредоточиться только на тех вещах, в которых вы действительно хороши. Разве это не освобождает?

3. Большинство людей не понимают вас — И это нормально. Вы не должны нравиться всем. Пусть вам будет комфортно с самими собой. Вам не нужно, чтобы вас принимали другие. Вам нужно, чтобы вы принимали себя.

4. Вы становитесь сильнее, делая трудные вещи – Если ваша жизнь проста, вы становитесь слабыми. Всегда делайте то, что требует серьёзных усилий. Одно только усилие сделает вас лучше, независимо от того, каков будет результат. Даже если вы потерпите неудачу, вы выиграете, потому что это сделает вас сильнее.

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5. Чтобы зарабатывать на жизнь, нужно принимать трудные решения – Мы все должны зарабатывать деньги. И нам необходимо сделать трудный выбор в отношении того, как мы проводим наше время. Вы предпочтёте почитать книгу или отправиться в бар? Вы проведёте лишний час на работе или пойдёте в кино? Выбор за вами.

6. Подумайте о своём будущем – Вы, вероятно, будете жить здесь спустя 10, 20, 30 или даже 40 лет. Просто имейте это в виду. Как вы хотите провести это время?

7. Легко застрять на месте – Жизнь трудна, и мы все сталкиваемся с препятствиями. Неудачи неизбежны. Поэтому вам лучше привыкнуть к тому, что вас бьют по лицу.

8. Трудно вернуться в нормальное русло – Когда большинство людей бьют по лицу, они остаются лежать на земле. Сдаться легко: «Я не хочу проходить через это снова, поэтому я даже не буду пытаться». С другой стороны, вставать трудно, и никто не сделает этого вместо вас. Вы должны сделать это сами.

9. Бесплатные вещи ничего не стоят – Не обесценивайте себя. Получите то, чего вы достойны. Никто не ценит то, что дёшево или бесплатно.

10. Мы не ценим то, что имеем — Мы только смотрим на то, чего у нас нет. Но вместо этого мы должны уделять больше времени тому, что у нас есть. Как правило, этого уже достаточно. Хотите большего? Добивайтесь. Но не забывайте о том, что у вас уже есть.

11. Поддержание отношений требует работы – Никогда не принимайте людей как должное. Они могут внезапно уйти из вашей жизни.

12. Позитивные люди дают вам много энергии – Прикладывайте усилия, чтобы сблизиться с людьми, которые являются весёлыми и позитивными. Когда вы взаимодействуете с определёнными людьми, вы получаете много энергии. Ищите их.

13. Страдание – это хорошо — Просто немного боли. Почему вы так боитесь этого?

14. Это нормально – быть одному – Послушайте, вы не должны быть рядом с людьми 24 часа в сутки. Вы также не должны дружить с идиотами. Или заключать брак с тем, кто вам не подходит. Важно испытывать комфорт наедине с самим собой и ни о чём не беспокоиться.

15. Обучение – это ответ на всё — Знание и любопытство снова воодушевят вас. Учитесь столько, сколько можете.

16. Нетерпение токсично — Если вы всегда бежите, вы упускаете то, что перед вами. Не живите будущим. Наберитесь терпения. С правильными усилиями и энергией вы исполните все свои желания.

17. Личная свобода стоит того – Иметь свободу делать то, что вы хотите, и проводить время с людьми, которые вам нравятся – это высшая форма успеха в жизни. Вам не нужно много в вашей жизни, чтобы достичь этой цели. Но свобода имеет свою цену. Необходимо отказаться от всего, что делает вас несвободными.

Это ещё не всё. На самом деле есть бесконечное количество мудрости, о которой мы не знаем. Пройдёт много времени, прежде чем мы станем мудрыми и свободными. И это, конечно, не дёшево. Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Свобода – это медленно зреющий плод. Она никогда не стоит дёшево; она сложная, потому что заключается в достижениях и совершенстве человека».

Мы просто должны продолжать жить и учиться. Это путь к счастливой, свободной жизни, которая приносит пользу.

Присоединяйтесь ко мне, чтобы совершить это путешествие. Мы, вероятно, никогда не придём в конечный пункт назначения, но я уверен, что мы многому научимся во время пути.опубликовано econet

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