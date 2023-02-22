9 признаков отравляющей дружбы

Как мы можем знать, являемся ли мы отравляющим другом или имеем таких людей в нашей жизни...

Что происходит, когда мы окружаем себя отравляющими людьми

Это было неизбежно. Я бы ушёл после этой беседы счастливым и оживлённым, если бы не наступил переломный момент. Тревога. Разочарование. Самоосуждение.

«Почему я так сказал? Что они подумают обо мне! Вечно я болтаю всякие глупости, и теперь вероятно, они расскажут всем, насколько я тупой!»

Эти ужасные мысли наводняли мое сердце, как и радость, которую я испытывал, прежде чем она медленно исчезла в густом облаке депрессии, которая оседала надо мной.

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Конечно, никто кроме меня не виноват в моей ужасной незащищённости. Я ещё больше "подкармливал" свои мысли, лихорадочно отправляя смс-сообщения и извиняясь за все, что я сказал. Я был ядовитым другом.

Однако в моей жизни был еще один элемент, который способствовал этой битве, которую я вел в своем уме.

Были другие ядовитые люди, с которыми я допускал близкие взаимоотношения. Подобное притягивает подобное!

В моём ближайшем окружении было полно людей, которые питали этот негативизм своими собственными суждениями, пессимизмом и сплетнями. И я принимал все это.

Я слушал их осуждающие заявления, пессимистические взгляды и сплетни, а затем жил в страхе, что однажды я сам буду темой их разговора.

Страх был настолько реальным, что я почти чувствовал осуждение в их глазах.

Это то, что происходит, когда мы окружаем себя отравляющими людьми!

И это правда, что те, кто сплетничают с вами, в один прекрасный день будут сплетничать о вас.

Итак, как мы можем знать, являемся ли мы отравляющим другом или имеем таких людей в нашей жизни, и как с этим бороться?

Сегодня, я поделюсь с вами девятью признаками отравляющей дружбы.

1. Ваш друг требует вашего доверия. Проще говоря, доверие не может быть востребовано, несмотря на позицию или титул. Доверие должно быть заработано. Можно уважать позицию без уважения к человеку, который занимает эту позицию, но это уважение по-прежнему не считается доверием. Доверие зарабатывается на основе способности быть надежным, а друг, который требует вашего доверия, сам не заслуживает доверия. Разумный друг никогда не будет требовать вашего доверия.



2. У вас не остаётся чувства поощрения и вдохновения. Заставляет ли вас чувствовать себя подавленным, пессимистичным, приниженным, используемым или неадекватным время, проведённое с другом? Как часто вы чувствуете, что к вам относятся как к ребенку, когда вы среди них? Здоровая дружба должна поощрять и строить нас. Тип поведения, который оставляет вас с негативными чувствами, должен быть индикатором того, что необходимы ограничения, и этот человек не тот, кого следует допускать к близким отношениям.

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3. Ваш друг часто издевается над другими. Издевательство - явный признак ядовитости. Человек, который насмехается - просто не здоровый человек и не должен находиться рядом. Иногда насмешки завуалированы, поэтому обратите внимание на то, как ваш друг отзывается о других. Это происходит с почтением и уважением, или он бросает в чужой адрес унижающие комментарии, пренебрежение и насмешки? Если это так, этот человек не является тем, кому можно доверять.

4. Ваш друг - сплетник. Помните, что я сказал ранее? Те, кто сплетничает с тобой, в конце концов будут сплетничать о тебе. Остерегайтесь дружбы, которая питается сплетнями, потому что в конечном итоге она разрушится. Кроме того, Библия называет сплетни мерзостью. Если ваш друг передает конфиденциальные беседы или делится с вами, информацией, которая, как вы знаете, не должна быть общедоступной, вы можете быть на 100 процентов уверены, что ваш друг является ядовитым другом. Разумный человек - ярый защитник своей дружбы ... и твоей!

5. Ваш друг ревнив и контролирует. Есть люди, которые хотят поддерживать дружбу лишь для себя, потому что опасаются, что если у вас есть другие друзья, вы в конечном итоге оставите их. Обычно этот страх побуждает их ревновать и контролировать вас, когда вы проводите своё время с другими. Хотя для некоторых, ревность может сначала показаться лестной, и она будет расцветать до тех пор, пока не удушит вас, изолируя от других. Остерегайтесь человека, который хочет, чтобы вы были их единственным другом. Здравый человек всегда будет поощрять вас к дружбе с окружающими.

6. Ваш друг всегда защищается. В Библии говорится, что настоящая дружба, как железо - железо острит. Однако это не означает, что дружба должна основываться на конфронтации. Это не здраво. Но в любой дружбе конфронтация в конечном итоге произойдет, потому что никто не идеален. Благословение дружбы-конфронтации состоит в том, что здравый друг будет в любви и всегда будет иметь сердечный интерес к вам. Если «истина в любви» встречается с оборонительным отношением - тогда это не здоровая дружба. Здравый человек - это тот, кто способен конфронтировать и по ходу дела, оказывается достаточно смиренным, чтобы признать свои недостатки. Ядовитый человек всегда будет противостоять, откровенно не желая признавать свои ошибки.

Проблема заключается в том, что часто ядовитый человек отвратителен и шутки его исходят от его же собственных недостатков. Поэтому они способны прилагать любые усилия для оборонительной позиции, и их ядовитость становится очевидной, особенно, когда кто-то другой указывает на ошибку.

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7. Ваш друг всегда должен быть прав. Если ваш друг не оставляет места для ошибки, это не тот человек, на которого вам стоило бы потратить значительную часть времени. Мы все знаем, что никто не может быть прав в 100% случаев. Но ядовитый человек не оставляет места для ошибок в своей жизни, потому что, будучи неправым, будет требовать признания себе. Это неприемлемо, потому что такой человек считает, что всегда должен быть лучшим.

8. Твой друг лжет. Очевидно, что вы не сможете доверять тому, кто лжет. И если ваш друг лжёт, он не заслуживает доверия. Ядовитый человек часто будет лгать, чтобы не казаться несовершенным. Потому что, как я сказал ранее, ядовитый человек всегда должен быть лучшим. Поэтому он будет часто скрывать свои неудачи во лжи. У такого человека, не должно быть места в близких взаимоотношениях с вами.

9. Ваш друг говорит только о своих проблемах. Если ваш друг не заинтересован в разговорах о вас или знакомстве с вами, то он или она не тот человек, в которого вы хотите делать вложения. Ядовитый человек всегда готов к тому, чтобы кто-то вкладывался в них, в их мечты, в их видения, в их амбиции, но когда наступает время для их вложения в кого-то другого, они внезапно "уходят в отпуск" без предупреждения. Если ваш друг либо пренебрегает общением с вами, либо подозрительно отсутствует, когда речь идет о ваших интересах и потребностях, ваших мечтах, ваших видениях и ваших амбициях - пришло время переосмыслить вашу дружбу.опубликовано econet



Автор Розалинд Джукич

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