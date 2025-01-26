Сложнее всего — уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой ничего не происходит

Ключ к собственному достоинству – в отсутствии чувства вины

1. Если вы сбросите с себя паутину предубеждений и ограничений, искренне поверите, что достойны своей мечты, и позволите себе иметь желаемое – вы это получите. Позволить себе иметь – главное условие исполнения желания!

2. Ощущение ясности без слов, знания без веры, уверенности без колебаний и есть состояние единства души и разума.

3. Фантазий, как таковых, не существует. Любая выдумка — уже реальность.

4. Подлинный успех вырастает на руинах ваших неудач.

5. Сложнее всего — уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой ничего не происходит.

6. Если вы не управляете реальностью, она начинает управлять вами.

7. Чем выше значимость цели, тем меньше вероятность её достижения.

8. Встречайте деньги с любовью и вниманием, а расставайтесь беззаботно.

9. Ваши мысли всегда возвращаются к вам бумерангом.

10. Не проси и не требуй, а приди и возьми.

11. У вас есть всё, что необходимо. Вам остается только этим воспользоваться. Вы способны на всё, только вам об этом ещё никто не говорил.

12. Секрет исполнения желания состоит в том, что от желания нужно отказаться, а взамен взять намерение, то есть решимость иметь и действовать.

13. Гораздо важнее научиться пробуждаться в реальной жизни, чем в сновидении

14. Позволь себе быть собой… Позволь другим быть другими…

15. Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.

16. Если вас постигла неудача — радуйтесь: вы на пути к успеху.

17. Слова, произнесенные вслух – просто сотрясение воздуха, слова про себя – вообще ничто, а вера – это мощная энергия, хоть ее и не слышно.

18. Никто не имеет права осуждать то, что не им создано.

19. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Избегать, значит допускать в свою жизнь, но активно стараться избавиться. Игнорировать, значит никак не реагировать, и следовательно – не иметь.

20. Позитивный настрой всегда ведет к успеху и созиданию. Негативизм, напротив, всегда деструктивен, направлен на разрушение.

21. Люди часто охотно ругают других за то, что им самим не нравится в себе.

22. Я не хочу и не надеюсь — я намерен.

23. Не думайте о том, чего вы не смогли достичь – думайте о том, чего вы хотите добиться, и вы это получите.

24. Что лучше, привычно реагировать, как устрица, на внешние раздражители, или сделать небольшое усилие и сменить свои привычки?

25. Взламывая стереотипы, вы открываете запертые двери.

26. Лучше искренне любить себя, чем неискренне — других.

27. Единственная свобода, которой мы располагаем – это свобода выбора.

28. Чем отличается цель от мечты? Тем же, чем намерение отличается от желания.Если у вас есть намерение, мечта превращается в цель.

29. «Статус-кво» не существует — есть либо развитие, либо деградация.

30. Реальность есть иллюзия, которую создаем мы сами.

31. Если вы приняли правила игры, вас можно спокойно брать за ручку и вести в запутанный лабиринт.

32. Вообще любые законы ничего не объясняют, а только констатируют факты.

35. Волк, как и любой хищник, не испытывает ни ненависти, ни презрения к своей добыче. (Попробуйте сами испытать ненависть и презрение к котлете.)

36. Чем сильнее ваше желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить.

37. Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце.

38. Ищите плюсы в самых плохих ситуациях.

39. Маниакальная склонность разума всё держать под своим контролем превращает жизнь в сплошную борьбу с течением.

40. Ключ к собственному достоинству – в отсутствии чувства вины. Подлинная личная сила заключается не в способности взять кого-то за горло, а в том, насколько личность может себе позволить быть свободной от чувства вины. опубликовано econet

© Вадим Зеланд

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