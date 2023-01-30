Не работают советы "прими себя", "прости себя", "отпусти обиды", "люби себя".

"Любовь к себе" почему-то не входит в базовую комплектацию человеческой особи, это дополнительная опция, которая настраивается родителем. И там уже конечно, кто как может, тот так и настраивает, в зависимости от того, у кого откуда руки растут...

Учиться любить себя

Естественно, подросшая человеческая особь через некоторое время сама эту опцию подкручивает, проверяя, собственно, как она работает. Некоторые родители, конечно же, бьют по рукам за любую попытку что-то настроить на свой лад, а некоторые бьют себя по рукам, чтоб не мешать, и дают чаду безграничную власть и поле для самолюбовных экспериментов.

Ни то, ни другое в общем-то ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Просто потому что окружающее пространство все равно в этот процесс настройки замешано. То ли запретами, то ли советами, то ли собственным примером, то ли первой помощью, когда чадо истошно орет, что что-то тут не работает.

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В общем как ни крути, настройки "любви к себе" у каждого свои. И настройки "нелюбви" соответственно тоже. И особо тревожные родители, пытающиеся вырастить из своего ребенка достойную личность, умеющую любить себя, должны понимать, что никакими техниками это сделать невозможно - ребенок все равно будет видеть ваш собственный пример любви и нелюбви. И чем больше оторваны слова от реальных действий, тем собственно хуже. Для ребенка в данном случае.

И очень умилительны советы "прими себя", "прости себя", "отпусти обиды", "люби себя" и прочие акты, которые лежат вообще в другой плоскости нежели собственно эти вышеописанные настройки. Они не работают, да и работать не будут, потому что сесть перед зеркалом и говорить себе "я начинаю любить себя" или еще какую-то ерунду, не означает, что этот процесс внутри вас произойдет.

Ну и вернувшись собственно к опции "любить себя": чаще всего, лично в моем опыте работы, этот вопрос актуален для особей женского пола. В общем-то, возможно прямая связь с местом работы.

Вопрос, который девочек беспокоит и интересует - как этому научиться или куда бежать, чтоб научили. Бежать надо к психотерапевту, это знаете ли первый шаг к тому, чтоб сделать что-то по направлению любви к себе. Сделать потому что вы ощутите, что от вас на себя же требуется время, силы, деньги. Наша душа жлобства по отношению к себе не прощает.

Второй шаг, выяснить, что вы под этой любовью подразумеваете. Что такое "любовь" и что такое "нелюбовь". Хоть в голове, хоть в тетрадочке расчертить себе условную таблицу - "я люблю себя - значит я делаю..." и "я не люблю себя - я делаю...". И чувствую. И думаю. То есть, важно понять, что с вами происходит, когда вы считаете что любите себя и что не любите и что это за действия, которые означают "любовь" и "нелюбовь". Хотя бы пофантазировать, если, например, вам кажется что вы совсем-совсем себя не любите - что бы могло с вами происходить, если бы любили.

И третий шаг, попробовать ощутить, каково это любить себя. И сравнить. Простым, экспериментальным путем. Пожить месяцок день через день - люблю/не люблю. И все перечисленное (в смысле действий по отношению к себе) осуществлять. Таким образом, вы и точно отметете те пункты, которые в реальности не приносят этого полного ощущения любви к себе. Плюс на контрасте сможете ощутить, чем отличается любовь от нелюбви, и самое важное, начнете тренироваться в том, чтоб свои настройки этой опции поправлять в нужную вам сторону. Ну и огромная вероятность того, что месяц не продержитесь в формате день через день, через некоторое время сравнение закончится и начнется тренировка. Но учтите, этим заниматься надо, просто купить пакет настроек и положить его на полочку - так работать не будет.



Но это на самом деле такое приятное занятие, учиться любить себя. Подстерегает множество удивительных открытий. И да, завтра же понедельник, как раз пора начать. опубликовано econet

Автор Любава Мутилина

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