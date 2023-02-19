Дочки-Матери: вечная пуповина

Взаимоотношения матери и дочери – это уникальный коктейль из самых разных чувств. Они тесно переплетены на самом глубинном уровне.

Однажды ко мне на консультацию пришла молодая женщина. Красивая, успешная. Но на лице заметна печать усталости и подавленности. Ей хотелось поговорить. Просто поговорить о насущных вещах вроде смены работы и цвета волос.

«Я на тебя всю свою жизнь положила, а ты…»

Казалось бы, проблем в ее жизни нет. Успешная карьера, любимый и любящий муж, жизнь – полная чаша. Но временами что-то накатывает, гложет изнутри. Душу стискивает гнетущее ощущение тоски и грусти.

26 лет назад она появилась на свет. Практически все ее детство прошло под душераздирающие рассказы матери, как было тяжело с ребенком, про сложные роды и неутешительные прогнозы о здоровье малышки.

Вера, так звали мою пациентку, призналась, что ей до сих пор сложно об этом рассказывать, но желание разобраться в себе и в ситуации сильнее.

Мать не скрывала ничего. Подробно рассказывала о бесконечных посещениях врачей, диагнозах и заболеваниях, которые находили у маленькой Веры. Мать дословно передавала слова врачей: «Ваша дочь никогда не будет ходить!» или «До чего же больной у вас ребенок!». И это самое мягкое. Вера до сих пор не понимает, зачем это говорить ребенку, словно упрекая за что-то, с ноткой обвинения в голосе.

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И Веру это раздражало. Она искренне не понимала зачем мать говорила ей все это, все неприятные подробности.

Врожденная склонность к самоанализу толкала Веру на самостоятельное изучение литературы по воспитанию детей. И она недоумевала, как может различие между учебником и реальной жизнью быть таким огромным! Она сравнивала свой опыт взросления с тем, что описано в книгах, и это приносило только разочарование. Чем больше она узнавала о воспитании детей, тем больше расстраивалась.

Проблемный ребёнок

На подсознательном уровне Вера в какой-то момент стала считать себя проблемой. Ведь мать так сильно мучилась с ней! Воспитание маленькой Веры – это ежедневный кошмар для матери.

Слезы застилали ее глаза, и обида сжимала горло. Она, запинаясь, говорила, что чувствует себя виноватой во всем. В том, что родилась, что существует, что причинила матери такие страдания. Бесконечное чувство вины породило другое чувство. Теперь Вера должна матери и всему миру. Должна свою жизнь…

Сколько родителей говорят своим детям: «Я на тебя всю свою жизнь положила, а ты…» Вариантов продолжения много. Но суть не в этом. А в том, что с самого детства ребенку прививается чувство вины. Как будто он совершил какое-то преступление и должен теперь расплачиваться. А ребенок всего лишь родился. И не по своему выбору. Решение о рождении малыша принималось родителями, без его участия.

Родители вкладывают в голову ребенка мысль о том, что малыш виноват. В чем? В том, что мама или папа потратили на него гораздо больше времени и сил, чем ожидали. Они потратили на ребенка свою жизнь и теперь хотят забрать взамен его жизнь. Ребенок становится не любимым малышом, а инвестицией, от которой ожидают дивидендов. И ребенок становится должен…

Письма

“Она меня никогда не любила, мало того, мне кажется меня ненавидит собственная мать. Сколько всегда гадостей мне приходилось от неё выслушивать, проклятий. Если что сделаю не так она прям чуть ли не убить меня готова. Если поступаю по-своему и делаю как мне захочется, то сталкиваюсь с такой ненавистью и злостью. Она успокаивается только тогда, когда в моей жизни что-то происходит плохое. В эти моменты она реально может прийти ко мне на помощь. Ещё я заметила, как она радуется, когда я ругаюсь со своим мужем. И делает всё, чтоб мы не жили с ним.

Если он мне покупает что то нарядное и красивое, я вижу как её глаза сверкают завистью, хотя она тщательно пытается это скрыть. На следующий день старается купить то же самое.

Если мы делаем в квартире ремонт, то не проходит и месяца как она начинает тоже что-то менять. У меня такое чувство, что ей покоя не даёт, когда у меня что-то лучше, чем у неё… Разве такое может быть?

Мне действительно иногда кажется, что собственная мать меня ненавидит, хотя я ничего плохого не делала. Наоборот всегда стараюсь ей помогать.”

Это одно из писем, которые я получаю. Сожаление вызывает то, что это не единичный случай, а вполне типовое письмо.

Дочки - матери

Достаточно часто встречаются семьи, где матери ненавидят собственных дочерей. Их отношения построены не на любви и заботе, а на ненависти, злости и зависти.

Взаимоотношения матери и дочери – это уникальный коктейль из самых разных чувств. Они тесно переплетены на самом глубинном уровне. Среди этих чувств есть все: любовь и ненависть, радость и печаль, злость и умиротворение. Но некоторые чувства на поверхности, а другие спрятаны глубоко внутри и они не задают общий тон отношений.

Даже в самых тягостных и сложных отношениях между матерью и дочерью есть место для любви. Просто она спрятана настолько глубоко, что кажется будто ее и нет вовсе.

Закон равновесия непреклонно действует на все сферы жизни человека. Там где есть любовь, есть и ненависть. Многое зависит от зрелости и духовного развития человека. Все видели ситуацию, когда маленькие дети неистово дерутся и колотят друг друга чем под руку попадет, а через пять минут спокойно играют вместе. Также и во взрослой жизни. Если человек по своему психологическому развитию так и остался ребенком, то его будет бросать из крайности в крайность. Наверное, отсюда и пошла фраза: «От любви до ненависти...». Только зрелая личность, взрослый человек может осознанно разделить чувства любви и ненависти.

Если внутри взрослого живет маленький обиженный ребенок, то поведение и реакции взрослого будут диктоваться влиянием этого ребенка внутри.

Женщине-дочери сложно связать это воедино. В ее представлении мама – это всегда взрослый и рассудительный человек. Дочь не может понять, что всеми действиями матери руководит ее внутренний обиженный ребенок.

Женщина-мать когда-то что-то недополучила от своей матери. И теперь это всплывает на поверхность. Она не может дать своей дочери того, чего не имеет сама.

Если женщина-мать от своей матери видела только зависть и ненависть, то как она сможет дать своей дочери что-то иное? Модель поведения и отношений с дочерью закладываются еще в раннем детстве женщины-матери. В ней есть и любовь, и ненависть, и светлые, и темные чувства. Но важно то, что на поверхности.

Разумеется, бывают и исключения, когда женщина-мать старается дать дочери то, что не получила сама.

Вечная пуповина

Связь между матерью и дочерью настолько крепкая, что может сохраняться на протяжении всей жизни. Независимо от времени и расстояний. Матери уже может давно не быть в живых, но дочь все равно ощущает неразрывную связь с ней.

Человеческая природа устроена таким образом, что, рождаясь, человек попадает в полную зависимость от матери. Ее любовь и принятие - главный и первое время единственный смысл жизни маленького человека. Мама – это единственное связующее звено между младенцем и реальностью. Через мать и ее отношение ребенок получает представление об окружающем мире.

В народе говорят, что грехи родителей передаются до 7 поколений. Высказывание верное по сути. В психоанализе говорят о болезненных сценариях, которые передаются из поколения в поколение. Ведь мама – это тоже чья-то дочь.

Если у женщины-матери хорошие отношения со своей мамой, то дочь вряд ли столкнется с открытыми проявлениями негативных чувств.

Чаще такие же близкие отношения мамы со своей матерью перейдут и на отношения с дочерью. Мать с дочерью становятся лучшими подругами. У них нет друг от друга секретов. Отношения мать-дочь занимают центральное место в жизни обеих. Они все делают вместе. У матери может быть муж, но он стоит немного в стороне от пары матери и дочери. У дочери тоже может быть семья, но, как правило, мать тоже становится частью семьи, принимает активное участие во всех событиях, принятии решений и так далее. Влияние матери на жизнь дочери может быть не явным, а носить скрытый характер. Но оно есть и размер этого слияния огромен.

Даже если мать и дочь находятся в ссоре, не общаются друг с другом, взаимосвязь не пропадает. Она остается и продолжает влиять на обеих, независимо от времени и расстояния.

В противоположной ситуации, когда у матери со своей матерью были не очень хорошие или даже плохие отношения, кроется другая опасность. Мама, сама будучи маленькой девочкой, не получала любви, ласки и внимания. И эти обиды до сих пор живут внутри.

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Взрослая женщина-мать внутри остается маленькой обиженной девочкой, которая требует того, что не получила в детстве. И именно эта маленькая девочка будет ревновать к дочери. Она будет завидовать и ненавидеть. И если в жизни дочери будет что-то, чего не было у матери, то девочка внутри мамы будет неистово соперничать за эти блага и страдать от своей обделенности. Для женщины-матери сложно понять и тем более признать подобные чувства. Но от этого их влияние не уменьшается.

Эти чувства, эти сценарии передаются от матери к дочери из поколения в поколение. И многие женщины-дочери искренне не понимают тенденции и удивляются, когда осознают зависть и ненависть со стороны родной мамы.

Конфликт между матерью и дочерью обостряется время от времени. Особенно ярко это заметно, когда девочка в процессе своего взросления и созревания переключает свою любовь с мамы на папу.

Бессознательная ревность и обида у матери не знает границ. Она чувствует себя лишней и ненужной, видя как между ее дочерью и отцом дочери, складываются особые теплые отношения. И внутри женщины-матери опять просыпается маленькая обиженная девочка, которую в очередной раз бросили и предали. И все последующие действия диктуются этой маленькой девочкой.

С сыном у женщины складываются другие отношения. Поэтому при рождении сына, конфликт утихает. Ее внутренняя девочка не ревнует и не завидует, она молчит потому, что не видит угрозы для себя.

Сепарация

Для женщины-дочери очень сложным этапом в жизни становится вторая сепарация от матери. В какой-то момент нужно разорвать психологическую пуповину. А это значит перестать зависеть от мнения мамы, ее одобрения и советов. Перестать испытывать чувство вины и неоплатного долга. Пришло время перестать стараться стать хорошей.

Психологическая пуповина мешает женщине стать взрослой, уйти от позиции ребенка. И разорвать эту пуповину значит начать жить своей жизнью, принимать самостоятельные решения, но при этом оказывать поддержку матери. Но не с позиции вечно виноватого ребенка, который ищет прощения и одобрения. А с позиции взрослого человека.

Прервать череду болезненных сценариев своего рода возможно только решив детские конфликты с матерью. Избавившись от глубинного чувства вины, обиды, зависти и других неприятных чувств, женщина-дочь поможет не только себе, но и своей матери.

Если этапы взросления и сепарации от матери не были пройдены вовремя. То в дальнейшем это станет необходимым, сложным и длительным процессом. Опыт показывает, что истинная сепарация происходит только через несколько лет терапевтической работы.

За этот период женщина учится быть женщиной, познает аспекты женской роли. Учится любить и строить здоровые отношения с мужчиной.

Внутренний конфликт с матерью блокирует женское начало. Становится невозможным открыть в себе Женщину, принять и полюбить Женскую природу.

Нельзя изменить прошлое, нельзя вернуться в детство и сделать все иначе. Нельзя переделать и изменить мать. Но можно изменить себя. Пережить детские обиды, преобразовать их в новый опыт. Полюбить себя.опубликовано econet

Автор: Ирина Гаврилова Демпси

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