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Притча о том, как поймать своё счастье

Источник: ribalych.ru 16 сентября 2023 5998
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Старая мудрая кошка лежала на травке и грелась на солнышке. Тут мимо нее пронёсся маленький шустрый котёнок.

Притча о том, как поймать своё счастье

Старая мудрая кошка лежала на травке и грелась на солнышке. Тут мимо нее пронёсся маленький шустрый котёнок. Он кувырком прокатился мимо кошки, потом резво подскочил и снова начал бегать кругами.

— Что ты делаешь? - лениво поинтересовалась кошка.

— Я пытаюсь поймать свой хвост! - запыхавшись, ответил котёнок.

— Но зачем? - засмеялась кошка.

Мне сказали, что хвост - моё счастье. Если я поймаю свой хвост, то поймаю и свое счастье. Вот я и бегаю уже третий день за своим хвостом. Но он всё время ускользает от меня.

Притча о том, как поймать своё счастье

Старая кошка улыбнулась так, как это умеют делать только старые кошки и сказала:

— Когда я была молодой, мне тоже сказали, что в моём хвосте – моё счастье. Я много дней бегала за своим хвостом и пыталась схватить его. Я не ела, не пила, а только бегала за хвостом. Я падала без сил, вставала и опять пыталась поймать свой хвост. В какой-то момент я отчаялась. И просто пошла, куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметила?

— Что? — с удивлением спросил котёнок.

Я заметила, что, куда бы я ни шла, мой хвост везде идет за мной. За счастьем не надо бежать.

Надо выбрать свою дорогу, и счастье будет идти вместе с тобой. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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