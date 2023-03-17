Если вам хочется испытать острые ощущения, то вот, краткий гид – чем и как можно довести малышей.

Как можно довести малыша?

Вообще-то злить двух- или трехлетку - себе дороже. Что там разъяренный тигр по сравнению с топающим ногами и орущим ребенком. Но, уж если вам хочется испытать острые ощущения, то вот, краткий гид – чем и как можно довести малышей. Осторожно! Они кусаются!

Натянуть на него джинсы.

Взять его на руки и держать «слишком крепко» или «слишком слабо».

Положить ему на тарелку салат.

Обнять, поцеловать или сказать что-то нежное его брату или сестре.

Не разрешать залезать вам на спину с криком «Но, лошадка!», когда вы нагнулись, чтобы помочь бабушке встать.

Отвлечься и не смотреть внимательно глаза в глаза, пока ребенок сидит на горшке.

Подстраховывать его, когда он скатывается с огромной трехметровой горки. Вы же не ловите его старшего брата, вот и его не надо.

Попробовать носить свои новые туфли. Дали разок примерить? Теперь все, малыш считает, что это его туфли. И точка.

Смотреть на него строгим взглядом.

Не позволить ему взять детскую тележку в супермаркете.

Не разрешить ему выйти в купальнике и резиновых сапогах на улицу зимой.

Не давать ему разговаривать по телефону с бабушкой. Часами. Это когда малыш смотрит в трубку и улыбается, а вы с бабушкой пытаетесь вытянуть из него хоть слово.

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Не показывать, как он получился на фото, после каждой попытки его сфотографировать.

Не поцеловать точно то место, где малыш ушибся. Даже если это попа.

Предложить ему пойти спать, одеться или пообедать. Да вообще предложить хоть что-нибудь.

Не давать ему попить из каждого питьевого фонтанчика на вашем пути.

Дать ему что-то еще, кроме йогурта, печенья или колечек для завтрака.

Взять подержать младенца.

Пойти в другую комнату без него. Или даже просто подумать об этом.

Забыть, что сегодня он будет целый день сидеть у вас на коленях, вы же договаривались.

Попробовать научить его застегивать молнию.

Пристегивать его в детском кресле в машине.

Сказать что-то из арсенала умников, типа: «Сначала обуйся, а потом пойдем гулять».

Забыть о том, КТО нажимает кнопку на стиральной машине и в лифте. Ну да, вы как-то дали ему ее нажать, поэтому теперь малыш считает, что это его работа, и пусть никто до этой кнопки даже не дотрагивается.

И наконец…

Не помочь ему, когда он очень просит не помогать. Потому что, вот теперь он запутался в этих дурацких трусах. опубликовано опубликовано econet

перевод Мария Евсеева

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