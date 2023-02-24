НЕблагодарный муж

Мужчина уверен, что женщина может жить в таком режиме бесконечно

Женская природа – это служение. И если мужчине нужно отказаться от эгоизма, чтобы служить, то женщине важно позаботиться о том, чтобы было чем служить, чтобы был ресурс на это. Женский эгоизм выглядит совсем по-другому. Женщина старается служить насмерть. Потому что это блестящий способ контроля.

Корысть и эгоизм женщины

Нет более сильного способа взять полный контроль над сердцем другого человека, кроме как служить ему, если правильно ему служить. Тот, кому служат, обязан покровительствовать. Это закон Вселенной. И женщины его хорошо знают. Мужчины тоже его знают, поэтому пытаются изо всех сил избежать этот закон, выйти из под его действия.

Эгоизм женщины – это служить, служить, служить, полностью уничтожая себя. Отказываясь от себя, жертвуя свое время, силы, чистоту в пользу эго мужчины, женщина косвенным образом показывает ему, что так можно жить – живя для другого.

Коварная составляющая этой философии – надежда на то, что мужчина должен однажды понять, что нужно однажды отказаться от себя и жить полностью для другого. Но получив все служение женщины, мужчина говорит, что не готов отдавать все ради нее и потерять свою самость. Такое служение – это правильное действие в неправильном настроении.

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Женщине нужно заботиться о том, чтобы ей было долго чем служить. Иначе ей просто нечего будет отдавать, а это ее природа. От этого могут рушиться семьи. Мужчине даже в голову не придет, что женщине больше нечего будет отдавать. Он все свои ресурсы – свое внимание, свою заботу, свою ласку, свои разговоры – уже перенаправил в другое русло – на получение второго образования, покупку квартиры и т. д. Мужчина уверен, что женщина может жить в таком режиме бесконечно. Она сама создала такую иллюзию.

«Я могу отдавать и мне ничего не надо» — это коварная иллюзия бескорыстия. А так как лучший способ не выдать секрет – это не знать его, то женщина и сама не знает о своей корысти, до тех пора ей не станет нечего отдавать.

В этот момент из ее кассового аппарата вылезет огромный чек за все, что мужчина уже давно «съел». Он уже давно сам забыл, что это съел, и теперь в шоке смотрит на чек. Он оказывается не готовым за это платить.

Он думал, что это акция, что все бесплатно. Даже сама женщина об этом чеке не знала, тоже думала, что это акция, что она может отдавать бесконечно. Поэтому женщина обязательно должна пополнять свой ресурс энергии.опубликовано econet

©Руслан Нарушевич, из лекции «Самодостаточность женщины»

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