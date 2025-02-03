Многие распространенные теории воспитания о том, как важно добиваться успеха, оказываются неверными.

Чему стоит учить детей вместо стремления к успеху?

Директор по исследованиям Стэнфордского Центра изучения сострадания и альтруизма Эмма Сеппала развеивает шесть очень распространенных заблуждений, которым порой подвержены даже самые прогрессивные родители.

"Большинство родителей хотят, чтобы их дети были успешными в жизни, и поэтому мы воспитываем в них те жизненные позиции, которые, по нашему мнению, помогут им достичь своих целей. Но, как я выяснила при написании книги «Путь к счастью» (The Happiness Track), многие широко распространенные теории о том, как добиться успеха, оказываются неверными.

Конечно, они могут давать результаты в краткосрочной перспективе. Но в конечном итоге они приводят к выгоранию и — запомните! — меньшему успеху. Вот некоторые весьма разрушительные идеи, которым многие из нас сегодня учат детей — и то, чему их стоит учить взамен.

Что мы говорим детям: «Сосредоточьтесь на будущем. Упорно идите к цели».

Что мы должны говорить им: «Живите (или работайте) сегодняшним днем».

Трудно постоянно сохранять сосредоточенность. Исследования показывают, что наш разум где-то блуждает в 50% случаев, когда мы бодрствуем. А когда это происходит, мы часто начинаем размышлять о прошлом или беспокоиться о будущем, тем самым вызывая негативные эмоции, такие как гнев, сожаление и стресс.

Мозг, который постоянно пытается сосредоточиться на будущем — от получения хороших оценок до поступления в колледж, — больше склонен к тревоге и страху. Хотя небольшой стресс может служить мотиватором, долгосрочный хронический стресс портит здоровье, а также интеллектуальные способности, такие как внимание и память. Как следствие, чрезмерная сосредоточенность на будущем может нанести ущерб производительности.

Дети достигают большего и чувствуют себя счастливее, если умеют оставаться в текущем моменте. А когда люди чувствуют себя счастливыми, они могут быстрее учиться, более творчески мыслить и легче решать проблемы. Исследования показывают, что счастье делает нас на 12% продуктивнее. Положительные эмоции также делают человека более устойчивым к стрессу, помогают быстрее преодолевать проблемы и неудачи и возвращаться в рабочую колею.

Для детей, безусловно, хорошо, если у них есть цели, к которым они стремятся. Но вместо того, чтобы всегда подталкивать их к концентрации на том, что идет дальше в их списке дел, помогите им сосредоточиться на текущей задаче или дискуссии.

Что мы говорим детям: «Стресс неизбежен — не отступайте».

Что мы должны говорить им вместо этого: «Научитесь расслабляться».

Дети в младшем возрасте часто испытывают тревогу, переживая об оценках и стараясь лучше учиться в школе. Этот стресс иногда даже приводит к самоубийству, особенно в таких местах, как Кремниевая долина, где все заряжены на высокие достижения.

То, как взрослые ведут себя, часто демонстрирует детям, что стресс — неотъемлемая часть успешной жизни. Мы поглощаем кофеин и перегружаем себя в течение дня, живем в постоянном состоянии овердрайва и сжигаем себя, а ночью нам приходится прибегать к алкоголю или снотворному, чтобы заснуть.

Такой образ жизни — не лучшая модель для детей. Неудивительны результаты исследований, показывающие, что дети, родители которых сталкиваются с выгоранием на работе, чаще сверстников испытывают такое же выгорание в школе.

Я рекомендую таким родителям обучать своих детей навыкам устойчивости перед стрессом. Хотя мы не всегда можем поменять нашу работу и жизненные потребности, с которыми мы сталкиваемся на работе и в школе, мы можем использовать такие методы, как молитва, йога и дыхание, чтобы лучше справляться с давлением. Эти инструменты помогают детям научиться использовать их парасимпатическую нервную систему «отдыха и усвоения» (вместо стрессовой реакции «бей или беги»).

Что мы говорим нашим детям: «Не сидите без дела».

Что мы должны говорить им: «Умейте получать удовольствие, ничего не делая».

Даже во время отдыха люди в западных обществах склонны ценить положительные эмоции высокой интенсивности, такие как волнение, вместо эмоций низкой интенсивности, таких как спокойствие. (В восточноазиатских странах все наоборот.) Это означает, что расписания детей часто забиты под завязку внеклассными мероприятиями и семейными прогулками, что оставляет им совсем мало времени для безделья.

Нет ничего плохого в волнении, веселье и поиске новых впечатлений. Но волнение, как и стресс, истощает нашу физиологию, запускает реакцию по типу «бей или беги», и поэтому мы можем невольно побуждать наших детей сжигать энергию после школы или в выходные дни, и в результате у них остается совсем мало ресурсов в то время, когда они им больше всего нужны.

Более того, исследования показывают, что наш мозг чаще придумывает блестящие идеи, когда мы не сконцентрированы (например, пресловутые гениальные идеи, рожденные в душе). Поэтому не нужно перенасыщать детский график; лучше выделять время, когда они будут предоставлены сами себе. Дети могут превратить любую ситуацию — сидят ли они в приемной или идут в школу, — в возможность играть. Они также могут заниматься чем-то спокойным — читать книги, гулять с собакой или просто лежать под деревом и наблюдать за облаками, — и все это позволит им провести оставшуюся жизнь в более сосредоточенном, мирном состоянии. Свободное время поможет им стать более творческими и инновационными. И, что тоже очень важно, поможет им научиться расслабляться.

Что мы говорим нашим детям: «Используйте свои сильные стороны».

Что мы должны им говорить: «Совершайте ошибки и учитесь терпеть неудачи».

Родители склонны отождествлять своих детей с их сильными сторонами и занятиями, которые им подходят. Они говорят, что их ребенок — «математик», «душа компании» или «художник». Но исследование Кэрол Двек из Стэнфордского университета показывает, что этот образ мышления фактически загоняет ребенка в рамки и мешает ему пробовать новые вещи, в которых он на первый взгляд не преуспевает. Например, если ребенка хвалят в первую очередь за атлетичность, он скорее всего не захочет покинуть свою зону комфорта и попробовать театральный кружок. Такие дети могут быть более тревожными и подавленными при столкновении с проблемами или неудачами. Почему? Они считают, что возникновение препятствий в какой-то области означает, будто они «не очень хороши» в этой деятельности.

Но наш мозг настроен на то, чтобы узнавать что-то новое. И это прекрасная возможность — учиться на своих ошибках, пока мы молоды. Поэтому вместо того, чтобы искать сильные стороны вашего ребенка, объясните ему, что на самом деле он может научиться всему — нужно только пытаться. Исследование, проведенное Двек, показывает, что впоследствии дети будут более оптимистичными и даже воодушевленными перед лицом проблем, если они будут знать, что им просто нужно дать себе еще один шанс. И они будут менее склонны разочаровываться в себе и своих талантах.

Что мы говорим нашим детям: «Знайте свои слабости и не будьте мягкими».

Что мы должны им говорить: «Будьте добры к себе».

Мы также привыкли думать, что критика важна для самосовершенствования. Самосознание, конечно, важно, но родители часто непреднамеренно учат своих детей быть слишком самокритичными. Если родитель говорит дочери, что она должна стараться быть более открытой, например, ребенок может принять это как критику ее природной интровертной личности.

Но исследование самокритики показывает, что она в основном вредит. Она заставляет вас сосредоточиться на том, что с вами не так, тем самым уменьшая вашу уверенность. Она заставляет вас бояться неудачи, что ухудшает вашу производительность, заставляет легче сдаваться и ведет к принятию неправильных решений. И самокритика делает вас более склонными к тревоге и депрессии, когда вы сталкиваетесь с проблемой.

Вместо этого родители должны поощрять детей к развитию методов самосострадания — учиться относиться к себе как к другу в периоды неудачи или страданий. Это не значит, что ваши дети должны быть самолюбивыми или уходить от ответственности, когда они напортачили. Нет, нужно просто научиться не заниматься самобичеванием. Например, застенчивая девочка, обладающая самосостраданием, скажет себе, что иногда стесняться — это нормально. Что она не такая общительная, как другие, но может установить маленькие, управляемые цели, чтобы выйти из своего кокона. Такой настрой позволит ей с успехом справляться с проблемами, развивать новые социальные навыки и учиться на ошибках.

Что мы говорим нашим детям: «Этот мир — волчья стая, поэтому ищите, кто тут главный».

Что мы должны им говорить: «Проявляйте сострадание к окружающим».

Исследования показывают, что с самого детства социальные связи служат важнейшим показателем здоровья, счастья и даже долголетия. Положительные отношения с другими людьми необходимы для нашего благополучия, что, в свою очередь, влияет на интеллектуальные способности и успехи.

Более того, способность нравиться людям — это один из самых сильных факторов успеха, независимо от реальных умений и талантов. Книга профессора Уортонской школы бизнеса Адама Гранта «Брать или отдавать?» говорит: если вы сочувствуете окружающим и строите благоприятные отношения, а не замыкаетесь на себе, вы на самом деле будете более успешными в долгосрочной перспективе; просто не позволяйте собой пользоваться.

Дети по своей природе сострадательны и добры. Но, как писала психолог Джин Твендж в своей книге «Поколение Я» (Generation Me), молодые люди также становятся все более самовлюбленными. Поэтому важно поощрять естественные инстинкты детей — заботиться о чувствах других людей и учиться ставить себя на их место.

Это правда, что мир вокруг нас жесток. Но он был бы намного менее жестоким, если бы все мы меньше участвовали в беспощадной конкуренции и больше ценили способность жить в мире и согласии". опубликовано econet

©Эмма Сеппала

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