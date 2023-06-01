Как работает Закон Благодарности

Многие из нас не понимают, что благодарить надо не только за все хорошее, что приносит нам жизнь, но и за все, что мы уже имеем, за то, что мы хотим иметь, за опыт и уроки

Закон Благодарности

Благодарность - очень сильная эмоция, которая полностью меняет ваше внутреннее состояние и создает вибрации, привлекающие в вашу жизнь еще больше того, за что вы благодарите. Она способна помогать вам стать богаче и успешнее. К сожалению, большинство людей думают о том, чего им не хватает, и не умеют быть благодарными за то, что у них уже есть.

«Все наши жалобы на то, чего нам не хватает, вызваны недостатком благодарности за то, что у нас уже есть», – сказал Даниэль Дефо.

Многие из нас не понимают, что благодарить надо не только за все хорошее, что приносит нам жизнь, но и за все, что мы уже имеем, за то, что мы хотим иметь, за опыт и уроки. Когда мы не довольны тем, что у нас есть, мы находимся в состоянии скудности, тем самым еще больше увеличивая ее в своей жизни, ведь это состояние неблагодарности.

И наоборот, когда мы испытываем состояние благодарности, достаток становится неотъемлемой частью нашей жизни. Мы получаем от жизни все больше подарков, и Закон притяжения работает на нас.

Благодарность крайне важна. Проявлять благодарность надо даже за самое малое. Научитесь получать удовольствие от самых простых вещей, начните с другими чувствами выполнять самые простые обязанности.

Например, выносить мусор, платить с удовольствием по счетам, приводить в порядок квартиру, автомобиль и так далее, и так далее, и так далее. В жизни много дел, без исполнения которых никак не обойтись, так попробуйте делать их с удовольствием!

Благодарите даже старые вещи, которые служили вам, перед тем, как их выбросить.

Благодарите жизнь за все уроки, потому что это возможность обрести новый опыт и двигаться дальше.

Благодарите Бога, Судьбу, Вселенную – на свой выбор.

Благодарите и одобряйте себя за все успехи и не корите за неудачи.

Заведите для этого свою Тетрадь благодарности. Записывайте в нее то, за что вы уже благодарны, за то, что вы хотите в будущем, и все в вашей жизни постепенно начнет поправляться. Скоро вы почувствует, какую волшебную силу имеет этот список. Вы начнете концентрироваться на всем хорошем, перестанете жалеть себя и сетовать на то, что вам чего-то мало.

Благодарным и признательным надо быть за все и всегда, и по-настоящему, искренне эту благодарность испытывать. Если сейчас вы испытываете финансовую, эмоциональную или моральную неудовлетворенность, то есть смысл сейчас же ощутить благодарность за то, что уже есть в вашей жизни. За то, чем вы занимаетесь, и за то, кем вы являетесь.

Благодарите также за свои мечты, за то хорошее, что должно еще появиться в вашей жизни. Благодарность за те блага, которые будут, приводит в действие Закон притяжения.

Состоянием благодарности нужно жить, и тогда ваша жизнь повернется в направлении достатка и изобилия! Меньше думайте о том, чего вам не хватает, благодарите за то, что имеете! Благодарите за то, что хотите иметь!

Благодарность – это одна из граней любви. Когда вы благодарите, вы получаете благословение свыше. Будучи настроены на частоту благодарности, вы открываете энергетический канал, по которому в вашу жизнь течет все изобилие Вселенной. Испытывая благодарность снова и снова, вы всякий раз будете чувствовать себя более счастливым, вдохновенным и радостным человеком.

Знайте: благодарность дает вам энергию для достижения Успеха. Она – мощный и безотказный инструмент его достижения.

Хотите, чтобы сбывались ваши мечты? Чтобы все у вас получалось?

Транслируйте благодарность в окружающий мир, общайтесь с ним на языке благодарности!опубликовано econet

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