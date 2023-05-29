Чем больше рана, тем глубже боль

Как бы нам ни было больно, нужно всегда быть уверенными, что рана у нас внутри рано или поздно заживет...
Чем глубже рана, тем больше страданий она приносит человеку, и тем более одиноким он себя чувствует.
Отрицательные эмоции — злейшие враги нашего человеческого сознания, ведь они сильно влияют на нас, мешают двигаться вперед.
Обычно, под термином «психологическая травма» мы понимаем какие-то негативные события, произошедшие с нами в жизни, которые оставили след в нашем сознании.
Травмами называют сильную боль, с которой человек не может справиться и уж тем более не способен управлять ею. А потому они остаются у нас внутри в латентном состоянии до тех пор, пока не начинают влиять на наше поведение, эмоции и видение мира.
Следует также отметить, что такие душевные раны, или травмы, переживаются человеком по-разному, в зависимости от времени, когда они были получены (в детстве, в юности или же во взрослой жизни). Ребенку, например, просто не хватает опыта и ресурсов, чтобы справиться с болью, агрессией или разочарованием.
Однако один общий аспект у детей и взрослых здесь все-таки есть. Чем глубже эта душевная рана, тем сильнее чувство одиночества. И сегодня мы предлагаем вам немного поразмышлять на эту тему.
Разочарование, предательство, горе, обманутые надежды, эмоциональная боль, которые кто-то причинил нам… Все это нарушает наше душевное равновесие и мы начинаем думать, что лишились того, в чем были уверены или что приносило нам радость.
Конечно, все эти раны, которые остаются у нас внутри, очень различны по форме и своему происхождению (источнику). Однако психологи говорят нам, что душевные травмы имеют определенные характеристики.
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И несмотря на то, что у каждого человека «симптомы» очень индивидуальны, и один случай совершенно не похож на другой, то, что касается мозговой активности, на самом деле очень похоже.
Чем более глубокие эти эмоциональные травмы, тем сильнее они влияют на человека. Они его буквально парализуют, он ощущает не просто одиночество, а изоляцию от всего окружающего мира.
Еще следует иметь в виду, что делиться своими эмоциональными проблемами бывает совсем не просто. Кто-то может рассказать о том, как ему плохо, а кто-то нет.
Ведь нелегко признаться другому человеку в том, что наш партнер нас унижает (изменяет нам и пр.) или что в детстве мы чувствовали себя брошенными.
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Как преодолевать самые сильные душевные травмы?
Все, что касается вопроса человеческих чувств и эмоций, всегда очень интересно.
Негативные эмоции служат для того, чтобы понять что что-то идет не так и это «что-то» необходимо восстановить, исправить. Они никогда не должны обездвиживать нас.
Положительные эмоции, в свою очередь, направлены в конечном итоге на сближение с окружающими, на установление более крепких связей.
Здесь имеется в виду следующее:
Поймите наконец, что то, что уже случилось, изменить нельзя. Рана может быть очень глубокой и, возможно, до конца так никогда и не заживет, и тем не менее важно держать в уме следующее:
То, что в прошлом кто-то поступил с вами плохо, не должно вас каким-либо образом характеризовать.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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