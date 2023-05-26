Практика 3 вопросов

Эти три простых и, в то же время, сложных вопроса, нужно задавать себе каждый день и каждый день самому себе на ни них честно отвечать.

3 вопроса - практика, которую нужно выполнять каждый день

Эти три простых и, в то же время, сложных вопроса, нужно задавать себе каждый день и каждый день самому себе на ни них честно отвечать.

ЧЕСТНО! И КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

И начнем с притчи:

"Шел мудрец и увидел человека, который что-то охранял. Охранник спросил мудреца:

- Кто ты? Куда идешь? Зачем?

Мудрец был поражен этими вопросами и спросил:

- А сколько тебе здесь платят?

- Две банки риса, - ответил тот.

- Я буду платить тебе четыре, чтобы ты каждый день задавал мне вопросы: Кто я, Куда иду и Зачем, - сказал мудрец".

Как часто вы задаете себе эти вопросы?

Кто я?

А, действительно, кто я? Что я за человек? Чем я живу? Каковы мои ценности? МОИ ценности. Не те, что были привиты нам родителями, школой, друзьями, супругами, государством, а МОИ.

Действительно ли это настоящий(-ая) я? Или это человек, поверивший в чужую историю о себе? Кто я на самом деле?

Куда я иду?

То, что я делаю день за днем, день за днем, день за днем… Куда это приведет меня? Поможет ли мне этот путь прийти к моим целям, моим мечтам? Насколько жизнь, которую я считаю моей, является моей? Что можно изменить? Как?

Зачем?

Зачем мне все это? Для чего? Как это поможет мне реализовать себя, свои способности, свой потенциал? Принесет ли это счастье мне и дорогим мне людям?

Для большего эффекта можно записывать свои размышления и ответы на вопросы в дневник. Это упорядочит приходящую информацию, сохранит эмоции, чувства, поможет увидеть новое, не пропустить сокровенные открытия о себе.

Спустя даже месяц ежедневной практики, ваше истинное Я начнет выступать из тени, и ваш взгляд на внешние события жизни начнет меняться. Именно записи в дневнике неопровержимо докажут, что процесс возвращения к себе начался, и вы уже никогда не будете жить, как раньше.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet