Незаменимая заменимость

Может быть, в это обидно и больно верить, что без нас прекрасно можно обойтись на работе

Настоящая незаменимость

Вера Анатольевна была бухгалтером. Она была даже не просто главным бухгалтером, а бухгалтером от Бога. С легкостью сводила схемы и счета, как любимые пасьянсы.

Веру ценили и уважали на работе. Ее ставили всем в пример. И казалось, что без нее работа бухгалтерии просто остановится. А вместе с этим прекратит существование огромная корпорация. Ну, во всяком случае, так казалось самой Верочке, которая привыкла себя считать незаменимой.

К сорока годам у Веры была не только любимая работа, но еще и любимая семья. Был муж, который ей признался в любви еще в седьмом классе и тех пор так и оставался верным своему выбору. Была дочь Лиза, только что вступившая в свою сложную подростковость. Была собака золотистый ретривер по кличке Жужа. Были живы родители: папа и мама, каждый из которых недавно разменял свой седьмой десяток.

Для каждого из них Верочка тоже была незаменимой. Незаменимой, ценной, единственной, любимой и дорогой по-настоящему. Только эту свою незаменимость за какой-то будничной очевидностью Вера так явно не ощущала, несмотря на поцелуи и комплименты мужа, улыбки родителей, объятия дочери и особую любовь собаки.

Однажды Верочка заболела. Грипп. На работе аврал, нужно срочно сдавать годовой, а вслед за ним сразу квартальный отчеты, плюс к этому компания проходила аудит. Верочку ждали и звали на работу. И она пришла. Ведь незаменима.

Вот и пришла на два дня. Больше не смогла, так как с осложнениями по скорой попала в больницу. Врачи делали все возможное, но спасти жизнь Вере Анатольевне они не смогли.

Эту историю мне рассказала ее дочь, Лиза, которая уже входила в пору своей молодости и очень грустила о маме.

А корпорация быстро заменила Веру другим специалистом, может быть, не таким талантливым, но хорошим специалистом. И как-то работа бухгалтерии не остановилась, да и компания не развалилась.

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Может быть, в это обидно и больно верить, что без нас прекрасно можно обойтись на работе. Какими бы талантливыми, прекрасными специалистами мы не были бы, как бы нас не ценили и не уважали, но нам можно найти замену.

И когда мы уходим с работы о нас могут какое-то время грустить, какое-то время вспоминать, и вместе с этим, на наше место можно взять другого. Найти того человека, который будет справляться с нашими функциональными обязанностями, может быть чуточку хуже, а может быть, даже чуточку лучше. Так устроено наше общество, что незаменимых нет.

И может быть, это понимание кого-то из нас высвободит для того, чтобы обратиться к своей настоящей и подлинной незаменимости? К незаменимости для тех близких и родных людей, кто не будет и не сможет нас заменять.

Ведь нельзя найти другой родной мамы или папы, другой родной дочери или сына, сестры и брата. Потеряв близкого и родного на всю оставшуюся жизнь остаешься без него. И не заменяешь, а только с грустью смиряешься с этой потерей. И чтобы совсем не терять, научаешься помещать эту незаменимую ценность человека в свое внутреннее пространство, где навсегда сосредоточено твое самое дорогое, с чем не хочешь расставаться…

И поэтому вы незаменимы. И поэтому берегите себя. Берегите себя для тех близких, которые вас не будут никем заменять, потому что это просто невозможно. опубликовано econet

Автор: Ольга Попова

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