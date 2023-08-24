Духовный кризис

Почему это называется кризисом? Почему духовным? И не лучше было бы как-нибудь иначе, ибо слово "духовность" испорчено бесповоротно?

Почему это называется кризисом? Почему духовным? И не лучше было бы как-нибудь иначе, ибо слово "духовность" испорчено бесповоротно? Типа, проще выкинуть, чем отмыть.

У меня, честно скажу, нет определенной позиции - я вообще не любитель хорошие вещи с историей выкидывать.

Насчет духовного кризиса, решила ознакомить вас с историей вопроса, начиная с Юнга.

Индивидуация:

Процесс индивидуации - это процесс внутреннего роста, к которому человек привязан. Его нельзя избежать. Если вы станете отрицать его, откажетесь его принимать, то, оказавшись вне его, вы обернете процесс индивидуации против себя, и тогда вас погубит ваш собственный внутренний рост. Если вы откажетесь от развития, тогда оно убьет вас. В том случае, если человек абсолютно инфантилен и не обладает никакими возможностями для внутреннего роста, то ничего серьёзного не произойдет. Но, если у человека внутри существует потенциально более развитая личность, иначе говоря, возможность роста, тогда произойдет психологическое разрушение.



Фазы духовного развития:

1. Кризис, предшествующий духовному пробуждению

Обычно человек не столько живет, сколько проживает свою жизнь.

Но однажды этот человек может с тревогой обнаружить, что в нем что-то изменилось. Человек начинает искать смысл и назначение жизни. Встревоженный утратой психического равновесия человек старается бороться с этим отклонением, отчаянно пытаясь удержаться за ускользающую от него реальную жизнь. Здесь типичны состояния тревоги, беспокойства, пустоты. Человеку кажется, что единственным логическим завершением его внутреннего распада может быть физическое уничтожение /глубокая депрессия/. Эти многообразные проявления кризиса напоминают симптомы неврозов и пограничных состояний.

В данном случае конфликты порождаются пробуждением новых помыслов, стремлений и интересов нравственных, религиозных или духовных пробуждений. Выяснить их нетрудно, признав их реальность.

2. Кризис, обусловленный духовным пробуждением

Последующий прилив радости энергии света нередко приносит чудесное облегчение. Предшествующие конфликты и страдания, а также вызванные ими физические и психические симптомы исчезают иногда с поразительной быстротой. В таких случаях духовное пробуждение равнозначно исцелению.

Иногда личность не соответствует требованию момента и оказывается не в состоянии правильно усвоить нисходящие в нее свет и силу. Это может быть с личностью, если ее ум не уравновешен, эмоции и воображение бесконтрольны, а нервная система чувствительна. Если ум неспособен вынести озарение, или человек в душе самовлюблен, тщеславен, это приводит к смещению уровней между абсолютной и относительной истиной.

В этих случаях прилив духовной энергии может вызвать отрицательный эффект - усиление и разрастание Эго /человек утверждает о своем могуществе/. Иногда прилив энергии производит в человеке внезапный переворот, который проявляется в бесконтрольном неуравновешенном буйном поведении. Для этой формы реагирования характерны слезы, пение, эмоциональные вспышки.

3. Реакции на духовное пробуждение



Реакции этой фазы многообразны и наступают после пробуждения. Отличительным признаком духовного пробуждения является чувство радости и интеллектуальное прозрение, а вместе с тем - осознание цели и смысла жизни.

Продолжительность такого приподнятого состояния может быть различной, но ему суждено прекратиться. Как и все во Вселенной, прилив света и любви происходит циклически, через некоторое время он слабеет или прекращается, и за приливом следует отлив. Временная реакция бывает столь сильной, что человек рассматривает пережитое как иллюзию, игру воображения, он становится желчным и едким, но не может вернуться к своему прежнему состоянию. Красота и притягательность не может подавить этот образ. Его посещает ностальгия по "божественному", которая лишает его покоя. Возможны депрессия, отчаяние, попытка к самоубийству.

4. Преображение

Эта фаза наиболее богата событиями. Она изобилует переменами, чередованием света и тьмы, радости и страдания. Часто преображение отнимает у человека столько сил и внимания, что он может не справляться с обычными мирскими делами и проблемами. Появляются психические расстройства, упадок сил, бессонница, эмоциональная подавленность, творческое бесплодие, тревожность, возбудимость. Иногда расстройства вызываются усердными попытками приблизить момент высшего постижения путем сдерживания, подавления сексуальных и агрессивных влечений, что приводит лишь к углублению конфликта, росту напряжения и невротическим симптомам.

Для преодоления кризиса необходима гармоничная интеграция, объединяющая все влечения в одну совокупную личность, сперва путем согласования их между собой из подчинения, а затем путем согласования и сублимации избыточной или неиспользованной части энергии. опубликовано econet

Автор: Ольга Подольская

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