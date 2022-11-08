Самооценка, которая мечется между гордостью и неполноценностью

Комплекс неполноценности – это переживание собственной бесполезности, никчемности и ущербности, когда себя чувствуют бракованным товаром, который, если не пожалеют, то попросту спишут и выкинут на «помойку».

Одна из главных причин всех неврозов

Комплекс неполноценности – одна из главных причин всех неврозов. Эта тема уже не раз освещалась под разными углами: чувство собственной важности, самолюбие, неуверенность в себе, самоутверждение – все это проявления колеблющейся самооценки, которая мечется между гордостью и неполноценностью.

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Суррогаты «полноценной жизни»

Психолог Альфред Адлер утверждал, что комплекс неполноценности формируется в раннем детстве, когда ребенок начинает осознавать, что его возможности не безграничны, и далеко не все желания реализуемы.

Пожалуй, два самых очевидных ограничителя наших возможностей – это физическое тело (на уровне материальном) со всеми своими потребностями, и морализирующее воспитание (на уровне психологическом). Детские игры, наполненные фантазиями – один из способов компенсировать эти ограничения. Используя игрушки, ребенок, преодолевая ограничения, отыгрывает различные роли, реализовать которые в реальной жизни возможности нет – таким образом опосредованно воплощает свои желания.

С годами повзрослевший ребенок продолжает такое отыгрывание своих ограничений в актуальных его положению играх для взрослых.

Можно свою энергию сублимировать и выражать в творчестве.

Можно свои комплексы отыгрывать, терроризируя окружающих – не самый продуктивный вариант.

Можно изображать из себя особенного, или великого человека, как это делают духовные мастера.

Можно реализовывать себя, аналогично детям, увлекаясь миром воображения, погружаясь в компьютерные игры, чтение романов, просмотр сериалов, где, забываясь, проживают чужую жизнь.

Один из самых популярных и общественно одобряемых вариантов компенсации комплекса неполноценности – это так называемый «успех». Неважно в чем, главное, чтобы человек сам в своей полноценности более не сомневался.

То есть вариантов успокоить сомнения на собственный счет – множество. Практиковать тиранию, манию величия, срывать звезды с неба для этого необязательно.

Противоречивость комплекса неполноценности

В основе комплекса неполноценности таится страх. На поверхности – это страх оказаться неполноценным, и потому нелюбимым, отвергнутым, униженным, брошенным и одиноким. На глубинном уровне эти переживания сводятся к страху смерти.

Какой бы искусственной и топорной ни была общественная мораль, в целом она (надо бы отдать ей должное) на свой лад побуждает к конструктивным переменам. Каждому знаком вкус удовлетворения, когда на прокорм совести был предложен так называемый «правильный» образ жизни. Мы радуемся и отдыхаем со спокойной душой после проделанного труда. В этом ракурсе комплекс неполноценности работает в купе с инстинктом выживания; природа, таким образом ограждает нас от опасного для жизни безделья. Поэтому и чувство вины, и чувство собственной ничтожности нельзя однозначно назвать какими-то зловредными неврозами. Они побуждают нас развиваться.

Но в этом вся загвоздка. Именно так вовлекаются в порочный круг, когда комплекс неполноценности вызывает одновременно и жажду самореализации, и страх в процессе этой «реализации» облажаться, пережив собственную никчемность и беспомощность теперь уже в обостренной форме. В итоге комплекс неполноценности стимулирует двигаться одновременно в двух противоположных направлениях. Человек жаждет перемен и одновременно этих перемен до ужаса боится, потому что они требуют реальных действий, которые со всей очевидностью выявляют все слабости.

В противостоянии жажды перемен и страха перед ними, как правило, поочередно побеждает то одно, то другое. Но если побеждает страх, ко всем прочим негативным ощущениям, может добавиться депрессия как переживание безвыходной бессмысленности собственной жизни. И в таком положении комплекс неполноценности цветет и плодоносит, опуская сознание в бездну личного ада.

Самообман комплекса неполноценности

Комплекс неполноценности – гнилая заноза в душе человека. И чтобы гримаса боли от этой занозы не коверкала фасад личности, обряжаются поверхностными масками на показ себе и окружающим. Наша социальная личность во многом – «собирательный образ», своеобразная психическая витрина. По Юнгу – это архетип «персона», личина, за которой человек прячет свои неугодные черты.

Комплекс неполноценности порождает сомнения в собственных истинах, в том, кто ты есть и на что можешь опираться, следуя по жизни – все это и приводит к общей неуверенности в себе. Закомплексованный, неуверенный в себе человек боится, что его раздутый образ не выдержит контакта с реальностью, и он столкнется с собственным ничтожеством лицом к лицу.

Мы создаем самообман, чтобы спрятаться от реальности, чтобы сохранять лживые маски, которые защищают от осознания собственной беспомощности перед лицом жизни. В самых запущенных случаях этот механизм проявляется в серьезных клинических отклонениях.

Под влиянием комплекса неполноценности, единственное, чего на самом деле хотят в глубинах души – это, чтобы не отвергали, а без всякого осуждения приняли со всеми потрохами. Мы сами хотим принять себя в своем истинном обличии, чтобы избавиться от самобичевания и самоуничижения. Но на поверхности мы ожидаем одобрения, похвалы, хороших оценок, медалей и грамот, а в запущенной стадии – преклонений и простираний.

Зависимость от чужого мнения – это неспособность опираться на собственное мнение о себе, сомнение в своих знаниях о себе – оно же неуверенность в себе.

Не зря в голливудских фильмах одно из самых «обидных» ругательств – «неудачник» – человек, который игнорирует возможности, акцентируясь на причинах для пассивного бездействия, затаившись от страха в зоне комфорта. Есть такое мнение, будто неудачник – это каждый пассажир автобуса старше 30-и лет. Но в реальности неудачником себя может почувствовать абсолютно каждый под действием личного комплекса неполноценности. Например, когда среди привычных образов ума, начинают фонить нереализованные мечты.

Зачастую мы покупаем дорогие, роскошные вещи исключительно ради самоутверждения, просто потому что нам стыдно ездить в общественном транспорте в дешевой одежде. В таком случае машина – это не средство передвижения, а только роскошь – всего лишь очередная игрушка и дань ненасытному комплексу. Внешний декор – лишь временный способ поддержать свой статус и заглушить неутолимый комплекс неполноценности. Когда смакуют свою нереализованность, становятся неудачником при любом раскладе – с деньгами, или без них, до тех пор, пока не изменят собственные пагубные убеждения.

Психология товара

Комплекс неполноценности – это психология товара. Человек сам выставляет себя на витрину жизни, чтобы сорвать одобрение потенциальных «покупателей». И если «товар» не берут, он сам включает себя в список непригодных к употреблению. Комплекс неполноценности – это выдуманный запах гнили, из-за которого товар самостоятельно зачисляет себя в «испорченные» и потому – пригодные к утилизации. Совсем иначе на этом рынке мыслит «покупатель».

Когда комплекс неполноценности у человека отсутствует, или выражен слабо, он не боится проигрывать, не боится ошибок и неудач, потому что те перестают символизировать низкое качество себя, а всего лишь дают полезный опыт.

Такой человек не чувствует потребности возвышаться за чужой счет, спокойно воспринимает и критику, и комплименты. В оценке ситуации опирается не на эмоции, а на интуицию, логику и разум.

Для восстановления и укрепления собственного психологического здоровья необходимо изучать и познавать себя. Методов много. Один из самых эффективных – работа с психологом, или систематический самоанализ. Помогают осознанность и медитация, ведение дневника, любая сознательная работа с мышлением и чувствами. Мощно срабатывает взаимодействие с людьми, когда мы узнаем себя глубже в отношениях. В целом все сводится к вскрыванию глубинной правды о себе и жизни.

Когда человек знает себя, ему не страшно проверять на прочность собственные убеждения. Даже если все мы идем по пути наименьшего сопротивления, желание упростить и облегчить свою жизнь – превосходная мотивация для личного роста.опубликовано econet.ru

© Игорь Саторин

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