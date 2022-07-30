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Реакция родителей хитро «зеркалит» скрытую проблему ребёнка

Источник: live-and-learn.ru 11614
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Когда вы обижены на действия своего ребёнка, значит своим поведением он вам мстит!

Реакция родителей хитро «зеркалит» скрытую проблему ребёнка

Не будем скрывать, что дети доставляют родителям не одни только радости. Очень часто при общении с детьми у родителей возникает целый океан негативных эмоций.

Смотрите внимательно за собой!

Однако, если разобраться с этим бушующим «океаном», то на проверку выйдет всего четыре стереотипные негативные реакции. Вот о эмоциональных реакциях в психологии в мы и поговорим. Вы увидите, как всё оказывается просто, когда кто-то просто захочет спокойно во всём разобраться!

Итак, эмоциональные реакции родителей хитро «зеркалят» скрытую эмоциональную проблему ребёнка.

Рассмотрим, что чему соответствует.

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Эмоциональная реакция №1: Родитель. Раздражение.

У родителя возникает раздражение всегда, когда ребёнок борется за родительское внимание к себе. Борьба за внимание проявляется в капризах, непослушании и делании того, что запрещено.

Ребёнок. Борьба за внимание.

Эмоциональная реакция №2: Родитель. Гнев.

Гнев у родителя возникает тогда, когда ребёнок выражает противостояние воле родителя.

Ребёнок. Противостояние воле родителя.

Эмоциональная реакция №3:  Родитель. Обида.

Родитель может испытывать обиду на своего ребёнка только в одном случае, когда скрытым мотивом поведения ребёнка является желание отомстить.

Ребёнок. Месть.

Эмоциональная реакция №4: Родитель. Отчаяние. Безнадёжность.

А вот это чувство возникает у родителя всегда, когда ребёнок переживает очень скрыто и глубоко своё неблагополучие.

Ребёнок. Переживание своего неблагополучия.

Да, дети иногда не могут сказать нам, что же они чувствуют глубоко внутри. А иногда, когда уже повзрослеют, и не хотят. Редко в каких семьях пестуется искусство подробного доверительного разговора между родителем и ребёнком. Очень часто родители поздно спохватываются, заводя такой диалог после прочтения случайного психологического журнала - Ваш ребёнок уже «не глуп»: он научился не доверять своим родителям, научился врать.

Какую бы Вы ни создали теперь «атмосферу», ребёнок вряд ли так просто раскроется - он знает, что Его правда для Вас невыносима и что, услышав правду, Вы, скорее всего, «опять начнёте орать», как и прежде, встав в позу ригидного обывателя со сковородкой...

Но что же делать? Как нам понять, какую именно негативную эмоцию испытывает наш ребёнок?

Всё очень просто. Смотрите внимательно за собой. И, держа в руках наш нехитрый словарь-разговорник, переводите, переводите, переводите...

Заметьте, ребёнок может совершать одно и то же действие (например, раскачиваться на стуле или бросать вещи с кровати на пол), но реакция Ваша будет каждый раз - разная! Вот в этом и хитрость понимания небогатого словаря ребёнка. Овладейте же им в совершенстве!

Когда Вы раздражены от своего чада, это значит, что его действия сигналят «Удели мне внимание!»

Когда Вы в ярости, то действия ребёнка говорят: «Я буду делать это по-своему. Я не могу делать это так, как нравится, и как это удобно тебе». (Например, держать вязальный крючок, как флажок, а не как ручку.

Реакция родителей хитро «зеркалит» скрытую проблему ребёнка

Когда Вы обижены на действия своего ребёнка, значит своим поведением он вам мстит. Эх, далеко зашло тогда дело - надо срочно мириться и первому идти на компромисс,преодолев свою обиду!

Когда Вы в отчаянии от действий своего ребёнка, это значит, что всеми своими действиями Ваш ребёнок подсознательно сигналит Вам:

«Я - неблагополучен. У меня ничего не получается. У меня всё идёт не так! Я - дерьмо, неужели ты не видишь, мама!!!»

Когда Вы в отчаянии от того, что ребёнок пришёл домой в три часа утра и от него пахнет анашой, перечитайте крупный текст выше.

Если Вы овладеете этим словарём, Вам не понадобится детский психолог.

Ах, какие упоительные ночи! 
Только мама моя в грусти и тревоге: 
Что же ты гуляешь, мой сыночек – одинокий, одинокий?.. 
Что же ты гуляешь, мой сыночек – один. опубликовано econet.ru

Автор Елена Назаренко

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Источник: https://econet.kz/

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елена назаренко родительство. семья дети родители воспитание

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