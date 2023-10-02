Вопрос: «Кто определяет то, что я делаю: я или кто-то другой?» - многое проясняет

Уверенная в себе женщина – не ведомая, а ведущая. Ведущая – не о том, что она отказывается идти за своим мужчиной, а в том смысле, что в контексте своей жизни она знает, куда идёт, она не беспомощна, она уже стоит на своих ногах.

Вы настолько красивы, насколько уверены в себе

Вопрос: «Кто определяет то, что я делаю: я или кто-то другой?» - многое проясняет.

Уверенная в себе женщина определяет сама.

Только в состоянии Королевы можно встретить Короля, своего Короля - того мужчину, которого внутренне вы считаете себя достойной.



Если никого не встречаете – значит, внутри считаете себя никого не достойной. Если встречаете «неподходящих», то считаете себя достойной именно их. Конечно, встречаются разные мужчины, и это нормально, т.к. нельзя спрятаться от мира, мы в социуме, и здесь есть разные люди, кто-то кому-то подходит, кто-то нет, и вы привлекательная женщина, поэтому вы будете нравиться, и будут обращать внимание разные мужчины, но когда тотально привлекается определенный тип мужчин, над этим стоит задуматься.

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Бывает внешне всё хорошо, жизнь налажена, а ощущения удовлетворённости нет. У уверенной в себе женщины и всё налажено, или налаживается, и ощущение удовлетворённости есть, т.к. она кайфует от себя. Удовлетворённость от мира прямо пропорциональна удовлетворённости от себя. Есть кайфуешь от себя, то кайфуешь от себя в миру, от своих проявлений, от того, как у тебя всё получается.

У уверенной в себе женщины нет внешних препятствий, не потому что у неё их никогда не возникает, а потому что, когда возникают, она знает, что все они разрешимы, и только от неё зависит как, она принимает свою ответственность за всё, что происходит в её жизни, не сдаётся, и готова постоянно менять то, что не нравится, добирая нужную информацию, если потребуется. Для неё открыты все двери. Она меняет любую ситуацию своей жизни.

Так почему же, если в уверенности столько плюсов, любой человек время от времени скатывается в неуверенность?





Теперь самое главное.



В структуре мозга есть «рептильный» мозг, который самый древний, он отвечает за инстинкты, автоматические реакции выживания. Получать удовольствие на уровне «кушать и размножаться» - это отсюда.

Есть эмоциональный мозг – мы выживаем на уровне эмоций: хотим всё время испытывать только приятные положительные эмоции, бежим от неприятных ситуаций, не признаёмся себе в том, что в нас есть того, что нам в себе не нравится (черты характера, например).

Мозг старается, чтобы мы как можно дольше не узнали ничего о себе.

МОЗГ НЕ ХОЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ, его функция – выживание!

В какой-то момент бывает сбой, после которого мы больше не уверены в себе. Кто-то сказал нам, что мы живём как-то не так, делаем что-то не то, а должны делать вот это, мы сделали то, чего не хотели – и сбой! Причина: в этот момент мы не выразили свои инстинкты, а это подкрепило неуверенность в себе.

Если мы поверили кому-то, задвинули свои ощущения подальше, то это сигнальчик того, что доверять себе больше я не могу, т.к. это небезопасно. Т.е. это закрепляется уже даже не в мыслях, а в теле и мозге. И в дальнейшем они нам это всё время транслируют. А фактически мы вынесли вовне решение того, что для нас безопасно / полезно / приятно / нужно…

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Неуверенная женщина не может проявиться в отношениях так, как она этого достойна.

Если нет уверенности в себе, вами можно манипулировать, т.к. вы не доверяете себе, своим инстинктам, не понимаете, где ваши границы, и где в этим границах вам спокойнее. Когда вы выносите их сильно далеко во вне, а это происходит тогда, когда передаётся право решать, что лучше для вас, третьему лицу, тогда любой человек может в них проникнуть.

Если вы «всасываете» их (границы) в себя, это происходит тогда, когда есть ощущение спрятаться от мира, социума, происходит отделение от мира, выпадение из социума. Это приводит к тому, что потом начинается постоянная хаотичная миграция по разных местам внутри своих границ, не зная, где предел, и где комфортнее всего, чтобы остановиться.

Только вы знаете, что хотите видеть в своей жизни, какая она должна быть, от чего вам комфортно. Только вы обладаете эксклюзивным правом выбирать свою жизнь. В нём содержится огромная сила!опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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