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Ты САМА начало отношения к себе

Источник: pticavpolete.com 01 мая 2024 6760
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Я хочу опустить психологический момент, почему ты продолжаешь с ним жить после того, как узнала, что он, мягко говоря, считает себя свободным, находясь в браке или в отношениях с тобой.

Ты САМА начало отношения к себе

Почему ты позволяешь топтать свой рай? 

Я хочу опустить психологический момент, почему ты продолжаешь с ним жить после того, как узнала, что он, мягко говоря, считает себя свободным, находясь в браке или в отношениях с тобой.

Я хочу спросить о другом. Почему ты так ужасно относишься к своему телу? Почему ты разрешаешь ему входить в себя после других женщин? Ты овощи перед едой моешь, бактерий боишься, а всего другого, что он принес тебе на своём и в своём теле, не боишься? Или ты успокаиваешь себя тем, что в презервативе не измена? А оральный секс – тоже не измена? Это риторические вопросы.

К тебе не были бережны в детстве, тебя не научили, что твоё тело – храм, к тебе так не относились.

Этот храм пороли, портили, разрушали несущие стены, врываясь на твою территорию, ломая физические и личностные границы:

  • тебя трогали, когда ты не хотела;
  • тебя целовали, когда было неприятно;
  • тебя били, и ты не могла себя защитить;
  • когда ты мылась, бесцеремонно входили в ванную;
  • тебя заставляли есть, когда было противно и не лезло.

Бедная девочка, тебя не научили беречь себя и своё тело. Все, что ты можешь сделать сейчас– стать себе самым заботливым и любящим родителем. Подумать о себе, как о своём ребенке. Позволила бы ты обращаться так со своим ребенком, как позволяешь обращаться с собой? Хотела бы, чтобы твою девочку так безжалостно использовали? Было ли бы спокойно твоё сердце?

Стань сама себе идеальным родителем. Люби себя, заботься о себе, защищай себя.

Ты САМА начало отношения к себе

Тебе внушили, что все мужчины изменяют. Пусть изменяют сто процентов из ста, хотя это не так, разве это твоя проблема? Разве этот факт сам по себе лишает тебя самоуважения и делает доступной? Почему в своё чистое и божественное пространство ты впускаешь мужчину, который его не ценит? Почему свой рай ты позволяешь топтать грязными кирзовыми сапогами?

Милая, начни наконец любить и беречь себя. Кроме тебя самой, этого больше не сделает никто. Ты сама начало отношения к себе. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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