Ты САМА начало отношения к себе

Я хочу опустить психологический момент, почему ты продолжаешь с ним жить после того, как узнала, что он, мягко говоря, считает себя свободным, находясь в браке или в отношениях с тобой.

Почему ты позволяешь топтать свой рай?

Я хочу опустить психологический момент, почему ты продолжаешь с ним жить после того, как узнала, что он, мягко говоря, считает себя свободным, находясь в браке или в отношениях с тобой.

Я хочу спросить о другом. Почему ты так ужасно относишься к своему телу? Почему ты разрешаешь ему входить в себя после других женщин? Ты овощи перед едой моешь, бактерий боишься, а всего другого, что он принес тебе на своём и в своём теле, не боишься? Или ты успокаиваешь себя тем, что в презервативе не измена? А оральный секс – тоже не измена? Это риторические вопросы.

К тебе не были бережны в детстве, тебя не научили, что твоё тело – храм, к тебе так не относились.

Этот храм пороли, портили, разрушали несущие стены, врываясь на твою территорию, ломая физические и личностные границы:

тебя трогали, когда ты не хотела;

тебя целовали, когда было неприятно;

тебя били, и ты не могла себя защитить;

когда ты мылась, бесцеремонно входили в ванную;

тебя заставляли есть, когда было противно и не лезло.

Бедная девочка, тебя не научили беречь себя и своё тело. Все, что ты можешь сделать сейчас– стать себе самым заботливым и любящим родителем. Подумать о себе, как о своём ребенке. Позволила бы ты обращаться так со своим ребенком, как позволяешь обращаться с собой? Хотела бы, чтобы твою девочку так безжалостно использовали? Было ли бы спокойно твоё сердце?

Стань сама себе идеальным родителем. Люби себя, заботься о себе, защищай себя.

Тебе внушили, что все мужчины изменяют. Пусть изменяют сто процентов из ста, хотя это не так, разве это твоя проблема? Разве этот факт сам по себе лишает тебя самоуважения и делает доступной? Почему в своё чистое и божественное пространство ты впускаешь мужчину, который его не ценит? Почему свой рай ты позволяешь топтать грязными кирзовыми сапогами?

Милая, начни наконец любить и беречь себя. Кроме тебя самой, этого больше не сделает никто. Ты сама начало отношения к себе. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик