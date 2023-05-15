Несмотря на то, что память носит еще непроизвольный характер, дети способны запоминать большие объемы информации...

Память слабеет, если ее не упражняешь.

Марк Туллий Цицерон

Память играет важную роль в жизни каждого человека. Ежедневно нам необходимо запоминать, сохранять, а позже узнавать то, что запомнили и воспроизводить то, что было в прошлом нашем опыте. Индивидуальные особенности памяти одним помогают лучше запоминать цифры и сложные формулы, другим — стихи и поэмы, третьим – все дается с трудом, а кто-то обладает феноменальной памятью.

Ни одна психическая функция не может осуществляться без участия памяти. Память – это своеобразный мостик, который связывает прошлое с настоящим и будущим. Помимо этого память является важной познавательной функцией, которая помогает осуществлять процессы обучения и развития.

Особенности развития памяти у дошкольников

Период дошкольного детства сопровождается окончательным формированием большинства психических функций, среди которых находится и память. Изучением особенностей, процессов и развития памяти нашли свое отражение в трудах Г. Эббингауза, Э.Крепелина, Г. Мюллера. Проблемой особенностей развития памяти у детей занимался известный психолог Л.С. Выготский.

В дошкольном возрасте непроизвольные психические процессы преобладают над произвольными. Несмотря на то, что память носит еще непроизвольный характер, дети способны запоминать большие объемы информации. В первую очередь они запоминают то, что им интересно и вызывает сильный эмоциональный отклик. Так е у детей дошкольного возраста мышление и память находятся в тесной и неразрывной связи. Поэтому, развивая память у детей, необходимо задействовать процессы мышления.

В процессе взросления механическая память постепенно замещается логической, непосредственное запоминание замещается опосредованным, непроизвольное превращается в произвольное. Все это происходит постепенно, по мере освоения детьми различными техниками и приемами запоминания во время игр и получения новой информации.

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Упражнения для развития памяти

Предлагаем вашему вниманию игры, направленные на развитие видов памяти согласно классификации П.П. Блонского.

Двигательная память

Повтори движение.

Предложите ребенку сыграть в игру. Вы показываете движение (или последовательность движений) — ребенку необходимо воспроизвести. По мере усвоения, усложняйте движения, добавляйте новые, можете разучить танец.

Нарисуй и запомни.

Приготовьте листок бумаги, простой карандаш и набор из десяти не сложных, знакомых ребенку слов. Например: дом, картина, собака, праздник, прогулка, обед, очки, дружба, площадка, радость. Инструкция: «Сейчас я тебе буду говорить слова, а ты их быстро зарисовывать на листочке так, чтобы смог (смогла) потом их вспомнить. Твой рисунок должен тебе помочь в конце. Ты посмотришь на него и сможешь назвать все слова, что я произнесу. Старайся работать быстро, не трать много времени на качество рисунка. Главное – он должен тебе помочь вспомнить. Готов (а)? Начинаем». Произносите слова четко, громко, чтобы ребенок услышал. Дайте время сделать небольшой рисунок и переходите к следующему слову.

Чем младше ребенок, тем меньше слов следует использовать. Попробуйте начать с количества слов равного возрасту ребенка. Если ребенок с легкостью справляется, добавляйте смело еще слова.

Эмоциональная память

Благодаря положительным эмоциям совершенствуется способность запоминать информацию. Поэтому очень важно в общении с ребенком: подбадривать, разделять вместе с ним эти эмоции, проживать ситуацию, быть рядом и быть готовым принять то, что ребенок тоже испытывает эмоции.

Для развития эмоциональной памяти отличными вариантами упражнений станут:

Проигрывание сценок с помощью перчаточного театра

Разучивание песенок с инсценировкой

Чтение и запоминание стихов

Психогимнастика

Мимическая гимнастика и пантомимика

Словесно-логическая память

Для развития словесно — логической памяти в первую очередь следует уделить внимание правильному произношению слов родителями. Несмотря на возраст ребенка, не стоит разговаривать, упрощая и искажая произношение слова.

Также отличными помощниками для развития этого вида памяти являются:

— разучивание песен

— составление рассказов с опорой на картинку

— составление рассказов, предварительно разложив в правильном порядке перемешенные картинки, отражающие логическую цепочку рассказа.

— описание ребенком окружающей действительности во время прогулки

— обсуждение прочитанной книги или просмотренного мультфильма

— упражнение «Запомни пару слов».

Приготовьте 10 пар слов. Например: мяч — играть, вилка – кушать, карандаш – рисовать, краски – кисточка, комар — муха, снег — санки, лето – солнце, кошка – мышка, кровать – спать, песок – лопатка. Инструкция: «Я произнесу тебе несколько пар слов. Постарайся запомнить каждую пару, какое слово с каким вместе. Когда ты запомнишь все пары слов, я буду говорить первое слово, а ты называть второе слово из пары». Уточните, все ли верно понял ребенок. Интервал между каждой парой слов 5 секунд.

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Образная память

Многие исследователи в свою очередь делят образную память на:

зрительную,

слуховую,

обонятельную,

осязательную,

вкусовую.

«Вспомни, как звучит».

Предложите ребенку вспомнить, как журчит ручей, как капает вода в кране, как стучит дождь по крыше, как жужжит комарик, как лает собака. Вариантов может быть неограниченное количество. Играйте до тех пор, пока не устанете. Можете поменять с ребенком местами и предложить ему самому давать вам задание.

«Вспомни, как пахнет».

Это упражнение похоже на предыдущее. Только теперь мы предлагаем ребенку сконцентрироваться на запахах, которые ему знакомы. «Вспомни, как пахнет роза, вспомни запах дождя, как пахнет суп и так далее». Все зависит от вашей готовности. Лучше заранее приготовить список, чтобы не возникало заминок во время упражнения.

«Угадай, что в мешочке».

Сложите в мешочек разнообразные игрушки и предложите ребенку не подглядывая, определить, что же он нащупал. В мешочек можно положить геометрические фигуры, игрушечные фрукты и овощи. При усложненном варианте игры и более старшем возрасте ребенка можно смешивать тематические наборы, добавляя предметы на свое усмотрение.

«Вспомни, какое на вкус».

Предложите ребенку вспомнить, какого вкуса: мороженое, груша, яблоко, творог и так далее. Не ограничивайтесь только тем, что нравится ребенку. Используйте и те продукты, которые не совсем по вкусу вашему ребенку. Обязательно заканчивайте упражнения на положительной ноте. Например, на том, что больше всего любит кушать ваш малыш. Можете его угостить.

Заключение

Таким образом, для гармоничного развития ребенка необходимо не только усовершенствовать его физически и интеллектуально, но и уделить внимание формированию психических функций на разных возрастных этапах.

Гармоничного развития вам и вашим детям!опубликовано econet

Автор Алла Нагинайло

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