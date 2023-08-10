Я думаю, расставаться нужно со всеми – со всеми, кто перестал тебя ценить или ценить ваши отношения

Основа отношений

Я думаю, расставаться нужно со всеми – со всеми, кто перестал тебя ценить или ценить ваши отношения. С наемным работником, с родственником, с другом, с супругом, с партнёром, с клиентом, с компанией-поставщиком и т.д.

Признание ценности другого для себя и ценности того, что между вами происходит – это и есть основа отношений.

Пока вы дорожите друг другом, вы будете стремиться разрешать конфликты, прояснять непонимание и улучшать качество отношений.

Люди имеют свойство привыкать. Их адаптивная способность помогает им принимать любые условия жизни и вообще существовать. Но люди умеют привыкать к хорошему так же, как и к плохому. Хорошее становится обыденным и перестает быть ценным: кто-то кого-то начинает обесценивать и участвовать в отношениях с одолжением. “Радуйся, что ты со мной живёшь”, “будь благодарен, что я на тебя работаю”, “моли Бога, чтоб я остался твоим клиентом” и прочее.

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Пришло время менять.

Если ты не будешь услышан. Если честность не приведет к сближению позиций. Если перекос в важности и нужности друг для друга сохранится. Надо менять.

Заменить можно любого человека в жизни, если не держаться за отношения любой ценой. Только созависимость работает на удержании другого и пребывании рядом с ним любой ценой.

В отношениях участвуют оба и ценить их должны оба. опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

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