Все оттенки грусти

Многие люди часто начинают "мыслить позитивно", участвовать в разных штуках вроде "месяц без жалоб" и быть конструктивными.

Мои клиенты, мои друзья, читатели ряда популярных психологов, довольно часто начинают "МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО" причем изо всех сил, участвовать в разных штуках вроде "месяц без жалоб" (или как-то так) и быть конструктивными.

Добавьте красок в свой мир

А теперь сеанс разоблачения черной магии - почему это может быть опасно?

1. У нас нет рубильника на грусть.

Или на злость. Или на усталость. Мы не можем избирательно отключить одну из эмоций. Отказ чувствовать любую эмоцию сопровождается общим снижением чувствительности. Иногда это бывает полезно - если чувствительность сверхвысокая. Но большая часть невротиков (то есть обычных людей, таких же, как и я) как раз плохо понимает, что чувствует, и попытка еще больше снизить чувствительность в избранных областях, приводит к тому, что человек может перестать чувствовать все вообще;

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2. Снижаются эмпатия и возможность сочувствовать другим людям.

Вспоминайте мультик "Головоломка" - там Печаль помогала семье соединиться и проявлять поддержку. И это правда - при попытке отключить грусть и злость, человек начинает раздражаться при виде печальных и грустных людей, но так как гнев он себе тоже чувствовать обычно запрещает, он просто начинает проявлять отвержение или ставить условия: приходи ко мне только с веселым, я не грущу - и ты не грусти, не реви и так далее.

Иногда это даже проявляется в агрессивной манере: "Буду общаться только с позитивными людьми!" или "Есть проблема? Решай. Не решаешь? Не ной!". Но даже самые позитивные люди, если у их партнера рак или у них самих финансовые потери на какое-то время перестают быть позитивными, или же теряют желание что-то решать, поэтому подобные высказывания начинают воспринимать как опасные - и отдаляться;

3. Мир без грусти ненастоящий.

В настоящем мире есть и черное, и белое. Много и того, и другого. Попытки построить мир без черного в политике обычно заканчивались геноцидом или провалом. Примерно то же самое происходит и с людьми, пытающимися не чувствовать гнев или грусть, - они все дальше отдаляются от реальности, принимают все менее обоснованные решения, и в итоге обычно реальность приходит с дубиной и жестоко приземляет человека посреди себя;

4. Велика вероятность соматизации.

Слезы - естественный путь выведения избытка кортизола, гормона стресса. Ну и в целом довольно часто попытки не чувствовать что-либо приводят к разного рода проблемам со здоровьем;

На все эти аргументы некоторые клиенты начинают мне говорить о том, что они когда грустят - УЖАСНО себя чувствуют: "Когда я плачу, не могу потом остановиться" или "У меня ужасно болит все", или "Я чувствую себя бессильной". И я могу сказать, что это действительно может быть очень неприятно - если у нас нет навыка что-то делать, в том числе радоваться, гневаться или печалиться, то с непривычки это может быть утомительно. Даже смеяться избыточно - тяжело.

Поэтому можно учиться - даже ставить себе такую задачу - проявлять эти чувства безопасно, так, чтобы это было достаточно, но не разрушительно.

Могу я поплакать чуть-чуть?

Могу я позлиться - и остановиться?

Во многих нужно совсем мало - далеко не всегда нужна какая-то образцово-показательная сверхистерика с бурными слезами, в некоторых случаях хватит и нескольких минут легкого сожаления.

Так - постепенно и шаг за шагом - можно добавить красок в свой мир, и даже почувствовать такие штуки как "светлая печаль" и "нежная грусть". Очень интересные оттенки. опубликовано econet.ru

Автор Адриана Имж

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