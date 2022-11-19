Слова, которые ничего не стоят

Некоторые люди постоянно нарушают обещания. Они любят лгать и давать легкомысленные и абсолютно невыполнимые обещания, сотканные лишь из лжи и их фантазий.

Слова должны подкрепляться делами, которые явно демонстрируют то, о чем мы говорим. Если мы не хотим ничего делать, лучше промолчать.

Если твои слова не подкреплены делами, то они ничего не стоят и не могут восприниматься всерьез. Мы уверены, что и в твоем ближайшем окружении есть человек, который действует таким образом.

Слова и личная ответственность

Мы любим давать обещания, строить планы и украшать свою речь множеством красивых слов.

Когда наступает важный момент и мы по-настоящему нуждаемся в другом человеке, его нет рядом. Все, что он наобещал, рассеялось как дым. После того как дым развеется, он снова появится, но уже не заслужит нашего доверия и будет ассоциироваться с пустотой и разочарованием.

Мы сами хотим, чтобы к нам относились с уважением и ответственно относились к своим обещаниям, поэтому мы и сами должны поступать также.

Если ты даешь слово, сдержи его;

если любишь, докажи свою любовь;

если не любишь, не дари ложных надежд.

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Хорошее воспитание, чувство собственного достоинства и уважение к другим людям — это то, что определяет личную ответственность.

Еще в детстве мы начинаем ценить силу слов. Одни фразы вредят нам, а другие позволяют нам повзрослеть и обрести уверенность в себе.

Вот почему очень важно показать нашим детям, что слова всегда должны подкрепляться делами, выполняя свои обещания.

Если ты любишь ребенка, поддержи его. Покажи ему, что он может добиться всего, чего хочет.

Если ты обещаешь что-то детям, ты должна это выполнить. Если ты этого не сделаешь, в их сердце образуется пустота и они перестанут тебе доверять.

Слова нужны не только для того, чтобы обмениваться сообщениями. Они также служат мостиком между тем, что мы говорим и что делаем. Вот почему важно придерживаться баланса.

Если ты меня любишь, докажи это

Любовь заключается не только в красивых словах. Личные отношения не могут строиться только на обещаниях и красивых фразах.

Отношения — это цепочка каждодневных поступков, которые образуют единое целое.

Оба партнера должны быть готовы совершать смелые поступки и рисковать ради друг друга и переводить слова в действия.

Если ты любишь, действуй и защищай.

Докажи свою любовь к членам семьи, партнеру или друзьям с помощью доверия и безусловной поддержки.

Как бороться с нарушителем обещаний?

Как мы все знаем, некоторые люди постоянно нарушают обещания. Они любят лгать и давать легкомысленные и абсолютно невыполнимые обещания, сотканные лишь из лжи и их фантазий.

Может быть, также делает и твой любимый человек.

Они заставляют нас поверить в вещи, которые никогда не случаются. Настолько, что мы начинаем верить им и находить им оправдания, и настолько, что перестаем ценить себя.

Это очень плохой подход!

Мы спотыкаемся о ложные надежды и мечты. Миримся с ними раз за разом, потому что любим. В конце концов, впереди нас ждут лишь пустота и одиночество.

Что делать в таких ситуациях?

Человек может подвести тебя один, два или три раза. Если его ложь стала рутиной, пора отреагировать.

Будь последовательной. Если кто-то каждый день говорит тебе, как он тебя любит, ценит и уважает, но когда он тебе нужен, исчезает, тебе не стоит ему доверять.

Тот, кто по-настоящему любит тебя, всегда будет с тобой «и в горе, и в радости».

Постарайся сама делать то, что ты требуешь от других. Поддерживай тех, кого ты ценишь, проявляй свою любовь каждый день, не дожидаясь подходящего момента.

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Если тебя окружают профессиональные «нарушители обещаний» и любители красивых фальшивых слов, отдались от них.

Ты платишь за общение с ними слишком высокую цену.

Рано или поздно внутри тебя разовьется радар, который поможет тебе безошибочно распознавать ложь и неправдоподобные обещания. Так тебе будет проще от них защититься.опубликовано econet.ru

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