Почему так часто мы не можем ужиться со своей второй половиной? По какой причине возникают регулярные раздражения и ссоры?

Почему так часто мы не можем ужиться со своей второй половиной? По какой причине возникают регулярные раздражения и ссоры? Возможно, это связано с тем, что пара не подходит друг другу по основным типам характера. Ведь для прочного союза каждый должен быть "на своем месте".

Почему рушатся отношения

Согласно мнению социолога Филиппа Пейсселя, женский характер подчинен четырем основным тенденциям:

1) мать

2) любовница

3) воительница

4) наставница

Мать уделяет основное свое внимание созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Для нее главное - дом.

Любовница любит соблазнять и стремится к страстным любовным приключениям. Для нее главное - внимание и эмоции.

Воительница стремится к захвату территорий власти, борется за идеи или политические цели.

Наставница увлекается искусством, духовностью или врачеванием. Это идеальная муза, учительница, врач. Такие женщины когда то были весталками.

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У каждой женщины эти черты развиты в большей или меньшей степени.

Проблемы часто возникают из за того, что характер женщины может не соответствовать роли, навязываемой ей обществом. Принуждение любовницы быть матерью, а воительницы - наставницей может спровоцировать жестокие трагедии.

У мужчин также существует четыре основных характера:

1) крестьянин

2) кочевник

3) строитель

4) воин

Крестьянину комфортнее быть "ближе к земле", вести размеренный, оседлый образ жизни. Для него главное - работа.

Кочевник же променяет все блага дома и определенного места за возможность физически передвигаться, сменять обстановку и образ жизни. Это самые лучшие предприниматели.

Строитель создает новые системы, разрабатывает планы, создает организации. Из таких получаются хорошие учителя, священники, ученые.

Для воина главное - слава, успех, статус. Он стремится быть первым, вести за собой людей. Это лучшие ораторы, харизматичные политики, руководители общественных организаций.

В каждом мужчине есть черты каждого из основных типов.

Согласно своему типу, мужчина стремится выбрать любимое дело в жизни. Если этого не происходит, то он может не соответствовать роли, навязываемой обществом.

Союз, способный привести к длительному браку, это - «мать и крестьянин». Оба они стремятся к постоянству и покою. Все остальные пары могут, объединившись, пережить великую страсть, но с течением времени конфликты между ними будут неизбежны.

Цель состоявшейся женщины - стать и матерью, и любовницей, и воительницей, и наставницей. Только тогда можно сказать, что принцесса превратилась в королеву.

Цель состоявшегося мужчины - стать и крестьянином, и кочевником, и строителем, и воином. Только тогда можно сказать, что принц превратился в короля.

И вот когда состоявшийся король встречает состоявшуюся королеву, происходит нечто магическое. Приходят и страсть, и постоянство. Но это бывает так редко...

Мысль про необходимость стать "королем" или "королевой" исходит из того, что многие люди торопятся начать жить парой, не зная еще толком, каковы они сами.

Скорее всего, к этому их подталкивает страх перед одиночеством.

Человека, не познавшего того, кто он есть сам по себе - к какому "типу" он больше относится, и при этом сочетающегося браком в двадцать (для девушек) или двадцать пять (для юношей) лет, можно сравнить со строителями, закончившими первый этаж небоскреба.

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Они принимают решение строить "дом" дальше вместе, надеясь на то, что их мнения всегда будут совпадать и что перекрытия между выросшими этажами будут прочными.

Чаще всего они вкладываются в неизвестность. Их шансы на успех минимальны. Вот почему происходит столько разводов.

Выходит на каждом этапе роста, на каждой ступени эволюции сознания человеку нужны, как ему кажется, разные партнеры. Мужчина, нашедший уже свою часть женственности, женщина, уже нашедшая свою часть мужественности.

Два полноценных индивидуума перестают искать в других то, чего им не хватает в себе.

И наконец могут свободно объединиться, не мечтая об идеальной женщине или об идеальном мужчине, поскольку обрели идеал в себе самом.

Это и сделает их "королем" или "королевой".

Предположительно, став таковыми, они смогут создать прочную семью не только в сочетании "мать" и "крестьянин", а в лобом из указанных выше.опубликовано econet.ru

Автор Максим Мазуровский

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