ОБИДА: 7 лиц её смыслов и посланий

В этой статье предлагаем вам взгляд на обиду как на способ взаимодействия со средой...
В этой статье предлагаем вам взгляд на обиду как на способ взаимодействия со средой:
как оценка происходящего – в системе комфортно/некомфортно, приемлемо/неприемлемо;
как обратная связь про наше отношение и ожидания к среде;
как регуляция отношений как организация к себе желаемого отношения и поведения.
Для меня обида – это некий такой контейнер переживаний с посланиями для окружающих.
В основании обиды лежит конфликт между поведением окружающих и внешних событий с ожиданиями человека его комфорта с этими людьми и в этих событиях.
Само чувство обиды – для меня естественно, и имеет право на жизнь, и имеет свои смыслы, функции, ведь это внутренние реакции на внешнюю среду.
Обида как разочарование:
Послание: «Я хотел / Я ждал, чтобы со мной были так-то…». Это грусть о том, что желаемое не свершилось, или что кто-то поступил с нами ни так, как бы нам хотелось и было бы нам удобно.
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Послание: «Я думал, что веду себя правильно, и не ожидал такой реакции…». Переживание каких-то событий, которые разрушили представления человека о себе или об отношении с человеком, людьми.
Послание: «Вы не имели права так со мной поступать! Я требую от вас…». Это энергия установления своих правил, при которой окружающим ставится ультиматум следовать нашим требованиям и правилами общениями с нами, иначе отношения будут разорваны.
Послание: «Вы были несправедливы со мной, и я вернул вам это, чтобы вы поняли!». Сильные эмоции, направленные на эмоциональную разгрузку через попытку «показать» другим, что это больно и так с нами как с живым человеком нельзя.
Послание: «Вы сделали мне больно, и я ничего не могу с этим сделать…». Переживание, при котором ничего не предпринимается, но мы пытаемся окружающих поставить в неловкое и виноватое положение.
Послание: «Я не вижу своей вины в том, что со мной обошлись так, но это ведь случилось со мной…». Переживание острых противоречий между определением личной ответственности за происходящее и ответственностью других за их собственное поведение.
Послание: «Я хочу услышать, что это ни так…, что, на самом деле…». Это попытка «выпросить» у окружающих или у непосредственного «виновника» слова или действия утешений своей боли.
РЕЗЮМЕ:
«Отпустить обиду» – это самообман, это значит смириться с произошедшим и отказаться что-то предпринимать. «Подлечить рану» – более честное решение своей боли и желания получить лекарство или хотя бы пластырь или костыль...
Принципиальным является – как своей обидой распорядиться:
сделать вид, что ничего не произошло;
остаться в этом переживаний;
сделать какие-то выводы на будущее;
предпринять какие-то действия по изменению ситуации, которая переживается.опубликовано econet.ru
Автор Ирина Попенкова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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