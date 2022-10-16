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Старая притча о том, как попасть в рай

Источник: izbrannoe.com 16 октября 2022 7356
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По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он долго, устал, собака тоже устала. Вдруг перед ним — оазис! Прекрасные ворота, за оградой — музыка, цветы, журчание ручья, словом, отдых.

Старая притча о том, как попасть в райКак попасть в рай

По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он долго, устал, собака тоже устала. Вдруг перед ним — оазис! Прекрасные ворота, за оградой — музыка, цветы, журчание ручья, словом, отдых.

— Что это такое? — спросил путешественник у привратника.
— Это рай, ты уже умер, и теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему.
— А есть там вода?
— Сколько угодно: чистые фонтаны, прохладные бассейны...
— А поесть дадут?
— Все, что захочешь.
— Но со мной собака.
— Сожалею, сэр, с собаками нельзя. Её придется оставить здесь.

Старая притча о том, как попасть в рай

И путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога привела его. У ворот тоже сидел привратник.

— Я хочу пить, — попросил путешественник.
— Заходи, во дворе есть колодец.
— А моя собака?
— Возле колодца увидишь поилку.
— А поесть?
— Могу угостить тебя ужином.
— А собаке?
— Найдется косточка.
— А что это за место?
— Это рай.
— Как так? Привратник у дворца неподалеку сказал мне, что рай — там.
— Врет он все. Там ад.
— Как же вы, в раю, это терпите?
— Это нам очень полезно. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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