Мучительные отношения: давящие родители, любовный треугольник, отношения с абьюзером, с зависимым; просто с неподходящим партнером...

Мучительные отношения: давящие родители, любовный треугольник, отношения с абьюзером, с зависимым; просто с неподходящим партнером...

Саморазрушительное поведение: химические зависимости, экстремальные развлечения на грани самоубийства.

Депрессия.

Череда психосоматических болезней.

Что заставляет нас фиксироваться в тех формах, способах жить, в тех ситуациях, которые явно нам вредят?

Я собрала здесь несколько распространенных объяснений:

1. Переиграть сценарий: бесплодные попытки исправить другого, добиться от козла молока, от осинки получить апельсинки. Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. «Я этого достойна, значит, ты должен мне это дать», – но основная суть при этом в перевертыше: «Если ты дашь мне это – значит, я этого достойна».

2. Стяжать мученический венец. Получить признание, похвалу, восхищение, награду за свое терпение, за страдания, за преодоление.

3. Ждать чуда. Жизнь на черновик иногда имеет большой смысл – ею движет надежда на светлое будущее, и это мощный двигатель. Сейчас все плохо, сейчас никак, но вот когда-нибудь… Когда он бросит пить, когда я похудею, когда он меня оценит… Вот тогда начнется новая прекрасная жизнь и мы отдохнем и увидим небо в алмазах.

4. Экономить силы. Приведу аналогию: голод сопровождается потерей энергии, но чтобы добыть пищу, надо потерять еще немного энергии. Если голод длительный и уровень энергии уже экстремально низок, то любая небольшая ее потеря – критична, и тогда лежать и не двигаться становится единственным способом продлить жизнь. Здесь из двух зол приходится выбирать меньшее – когда добро недоступно или кажется таким.

5. Держаться вместе, чтобы выжить. Если воля ребенка была подавлена слишком жесткими рамками, если в детстве имело место ограничение контактов, способов взаимодействия с миром, то впоследствии формируется такое представление об отношениях: я накрепко связан, но отвязаться – значит погибнуть; свобода – это смерть; я никому (кроме…) не нужен.

***

На первый взгляд эти пункты – больше про «почему», чем про «зачем»: про причины оставаться там, где плохо, а не про цели. И общей причиной во всех случаях выступает дефицит поддержки и самоподдержки.

Но если вдуматься, то это и о «зачем» тоже – о потребностях, которые, тем не менее, косвенным образом удовлетворяются в плохих условиях.

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Это потребности:

1. Иметь власть, силу, влиять.

2. Быть признанным.

3. Достигать цели.

4. Отдыхать и заботиться о себе.

5. Быть неодиноким, быть вместе с кем-то.

И есть шанс поискать более здоровые и эффективные способы удовлетворять эти потребности, чем оставаться там, где плохо. опубликовано econet

Автор Ирина Рёбрушкина

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