Психотерапевт доктор Готтман говорит, что для того, чтобы перекрыть один негативный момент, людям нужно пережить вместе 6-7 позитивных моментов

Психотерапевт доктор Готтман говорит, что для того, чтобы перекрыть один негативный момент, людям нужно пережить вместе 6-7 позитивных моментов. Так работает наша психика. Таким образом, если ваши дети поругались, им нужно помочь получить как можно больше удовольствия от совместной деятельности. Но если ваши дети дерутся 6 раз за день — неужели им нужно создать 36 позитивных ситуаций? На самом деле, улыбка тоже считается позитивным взаимодействием.

А вот еще несколько подсказок:

Сближайте

Подмечайте и приветствуйте все виды деятельности, которые объединяют ваших детей. Данные исследований говорят, что наиболее сближают детей те занятия, которые нравятся им обоим. Иногда бывает сложно найти эти занятия, особенно, если разница в возрасте или в интересах — велика. Но если, например, сестренка хочет играть в магазин, а братик — в космонавтов, то вы можете подсказать им игру в магазин на Луне. А может быть, им обоим нравится рисовать или играть в ресторан? Попробуйте предложить им хотя бы одно занятие в день, которое нравится им обоим.

Не прерывайте

Не прерывайте их увлекательной игры. Вы помните, как говорили: «Не буди спящего ребенка», перефразируйте это в «Не трогай спокойно играющего ребенка». Если ваши ребята играют — уйдите на цыпочках, если на то нет очень важной причины.

«Эндорфины пошли»

Используйте гормоны счастья для укрепления связи между вашими детьми. Пусть они смеются, играют на свежем воздухе, танцуют, поют, переворачивают дом вверх ногами.

Время Ч

Предложите традицию «особого времени» вашим детям. Назначьте 10 минут в день, которые они должны проводить вместе. Это особенно актуально, если между вашими детьми очень большая разница в возрасте, или если один из них намного меньше заинтересован во взаимодействии с другим. Таким образом вы вводите время, проведенное вместе, в обычный распорядок дня, и ребята привыкают друг к другу.

Включайтесь

Если дети поругались, предложите что-то, что им понравится делать вместе с вами: готовить печенье или танцевать, или смотреть мультики.

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Спокойной ночи

Всегда старайтесь сделать так, чтобы дети пожелали друг другу спокойной ночи и сказали друг другу: «Я тебя люблю». В некоторых семьях старшие дети читают младшим перед сном, это тоже магический ритуал.

Жалеть и поддерживать

Формируйте у детей привычку жалеть друг друга: если кто-то ударился или поранился, пусть все бросают игру и помогают тому, кому плохо. Поручите одному из детей принести лед или пластырь или помогать вам ухаживать за другим. Пусть это даже будет тот из детей, кто нечаянно/специально и стал причиной травмы — так он почувствует, что он может исправить то, что сделал, и что никто его не обвиняет.

Общие поручения

Давайте им общие поручения: «Постарайтесь вместе собраться так, чтобы мы вышли из дому в 8.00. Согласны? Вот и молодцы, отличная команда!» Дети могут также работать вместе над каким-нибудь проектом: помыть машину и заработать карманные деньги, организовать праздник или спланировать пикник. Фаза планирования — очень важная, она объединяет даже больше, чем фаза реализации.

Работа над проблемами

Помогайте детям работать с конфликтами так, чтобы никто не был не прав. Конфликт — часть человеческих отношений, а детям еще надо учиться, как управлять сильными эмоциями. Поэтому ссоры и драки между детьми в одной семье — достаточно ожидаемое явление. Мы, как родители, должны удержаться от того, чтобы стать на чью-то сторону, потому что это подпитывает соперничество. Нужно научить детей разрешать конфликты мирно, искать взаимовыгодные решения, выражать собственные нужды, не атакуя других людей.

И, конечно, для того, чтобы ваши дети дружили, вам самим нужно построить крепкие отношения с каждым ребенком, — так каждый ребенок будет знать: неважно, что получает брат/сестра — у родителей достаточно любви и для него. опубликовано econet

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