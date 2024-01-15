Он такой хороший, аж тошнит. Такой хороший, что я зверею...

-Ты хороший, но я тебя не люблю.

-Сережа, ты дарил мне себя, а Лаврик подарил меня.

И еще много фраз из известных фильмов, про хорошесть. Хорошесть парня, жениха, мужа. Про хорошесть, за которую нельзя зацепиться. Про хорошесть, с которой сам становишься демоном. Про хорошесть в которой есть второе дно. Про ту хорошесть, за которой прячется твоя отвратительность.

Так хочется иметь пару, пару, в которой можно раскрыться, которая открывает в тебе те части, которые нравятся тебе. От которых хочется летать. А еще пара нужна для обратной связи.

Это про "ты улыбаешься - а ему хорошо", или "ему плохо - а тебе больно". Только прошу не путать с созависимыми отношениями. Это не про то. Я про эмпатию. Про талант другого понять и расшифровать твои послания. Про чувствование тебя, про талант сочувствия. Про талант сорадования. Да вообще про том, что в паре должно быть уютно.

Но о чем говорят женщины с посланием: он такой хороший, аж тошнит. Такой хороший, что я зверею. Точнее, мне ничего не остается, как только быть плохой. Это как кинозал, в котором все хорошие места заняты, и остается быть только плохой. Это про наслаждение своей хорошестью на фоне твоей плохости. И плохость эта вынужденная.

Он всегда на все согласен. Ему просто хорошо с тобой молчать. Его не интересует твоя глубина, твои особенности. Ему просто удобно с тобой быть хорошим. И странное дело, его не первый раз выбрасывают из женской жизни. Делая на прощанье так больно... что другой бы почувствовал, а он нет - это она плохая - вот главная причина.

И такой мужчина всегда уверен, что все делал правильно. Но вот есть неуловимые гадости, которые, казалось бы, не должны быть видимы, но они есть. Например: он всегда такой заботливый, предусмотрительный, а как только немного выпьет, склонен говорить такие, знаете ли, незаметные колкости, язвости. А потом так незаметно, на все претензии и обиды говорить, что у тебя просто больное самолюбие. А еще, когда тебе плохо, он, такой хороший, может так, невзначай сказать: поедь к маме, успокойся. И в этом не будет сочувствия, это призыв: "вот будешь нормальная - приходи". А я такой хороший (как айсберг в океане). И точно, такой же холодный, нарочито отстраненный.

И главное - во всем правильный. Пока его не сдвинули с этой роли. В последствии с ним не хотят знаться даже его дети. Они чувствовали всегда эту холодность, эту отстраненность и желание своей диктаторской добротой сделать так, как самому удобно.

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Эти хорошие как правило, не взаимодействуют. Они сильные своей холодностью. Об них бьешься и разбиваешься. И самое главное, что они притягивают людей эмоциональных, таких, чтобы своей холодностью разжигать в них сильнейшие, отчаянные чувства. И эти эмоциональные очень страдают. А тем, хорошим, просто прекрасно.

Так вот - хорошесть, это манипуляция. Из серии: я хороший, а бы будь хорошей для меня. А я буду просто хорошим. Когда тебе будет плохо - я буду все равно в хорошем настроении. А если ты будешь жаловаться - я буду говорить, что бы зануда и нытик.

И вот ты чувствуешь, что перед тобой закрыты все двери к естественности. Он будет всегда хорошим, а ты будешь жить по его хорошим правилам. И не дай Бог, сойти с рельс. Он быстро найдет на тебя управу и мощное словцо.

Из этого союза всегда сложно выйти. Женщины жалуются, что на столько раздавлены общением с хорошестью, что готовы убить. Да, я не преувеличиваю. Именно убить. Расправиться и жить пусть не идеальную, но свою, эмоциональную, разную, не всегда хорошую жизнь. Но не казнить себя за малейшие переживания на фоне такого хорошего спутника.опубликовано econet

Автор: Екатерина Кульбицкая

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