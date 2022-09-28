Люди «Да» и Люди «Нет»

Есть три категории людей: те, кто почти никогда не говорит «нет» и отвечает всегда «да» на любые просьбы окружающих людей, другие - те, кто почти всегда говорит «нет» - из их уст редко услышишь согласие «да»

«Да» и «Нет»

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько часто вы в своей повседневной жизни говорите слова «да» и «нет»? И какое слово звучит чаще? Вы больше человек-«да» или человек-«нет»?

Есть три категории людей: те, кто почти никогда не говорит «нет» и отвечает всегда «да» на любые просьбы окружающих людей, другие - те, кто почти всегда говорит «нет» - из их уст редко услышишь согласие «да», и те, кто в равной степени способны к обоим ответам на просьбы извне.

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Последняя категория - это люди с хорошими личностными границами, они умеют отказаться от ненужного им предложения, умеют четко ориентироваться в своих собственных потребностях и учитывать потребности близкого человека. Баланс «да» и «нет» говорит о зрелой позиции человека и о его внутренней целостности и равновесии. И конечно третья категория людей более адаптирована к жизни в социуме.

Но к сожалению их не так много, как людей –«да» и людей-«нет».

Что такое слово «нет»? Это регулятор границы в отношениях и регулятор дистанции между двумя людьми. Слово «нет» способен сказать человек, которой в подростковом возрасте решил своевременно задачу «Я», он чувствует свои собственные границы. Но если при этом он редко говорит «да», то он боится, что эти границы будут нарушены. Они у него настолько хрупкие, что словом «нет» он постоянно защищает свое ранимое «Я».

Что такое слово «да»? Это регулятор близости, способность быть в слиянии с другим человеком. Слово «да» способен сказать человек, который в подростковом возрасте выполнил успешно задачу быть в «Мы». Он чувствителен к потребностям другого. Но если при этом он редко говорит «нет», то он не способен существовать в отрыве от другого., он не может жить без пары один. И он часто игнорирует себя.

Давайте разберемся кто такие люди-«да».

Они очень терпеливые, выносливые, сочувствующие, сострадающие, заботливые люди. Они больше ориентированы на нужды других людей, чем на удовлетворение собственных потребностей. Это раненые целители, которые постоянно кого-то спасают, кому-то помогают. А даже если не так явно, то такой человек все равно «заточен» на удобство других людей, но не на свое собственное.

Это страдальцы, которых всегда все используют и ездят на их спинах. Ведь они практически безотказны. Они игнорируют себя и могут внутри злиться на других, что им постоянно приходится соглашаться и прислуживать, но сказать «нет, мне так неудобно» они не в силах. Они боятся обидеть отказом другого человека, боятся что если они скажут «нет» , то потеряют отношения.

Они заложники слова «да». И очень часто именно потому, что такие люди игнорируют свои потребности, свои чувства, они страдают всякими психосоматическими расстройствами, так как подавляют в себе очень много гнева и боятся остаться никому не нужными, а следовательно отвергнутыми, изгоями.

И по этой причине выбирают отвергать сами себя. Они живут с ощущением , что у них с рождения нет права на слово «нет». Кто отобрал у них это право? Родители конечно. Родители, которые воспитывали удобного для себя ребенка, манипулируя на страхе потери и вине. Они решали за ребенка, что для него лучше, куда ему идти, какие решения принимать, когда есть, когда спать. И права заявить о своем несогласии с волей родителя у таких детей не было.

В общем и во взрослом возрасте такие люди живут без этого права, так как все то , что ранее делали родители с таким ребенком , человек уже делает сам с собой. Сам себе не дает права на слово «нет». «Отказывать нельзя, ведь отказом можно обидеть другого» - часто говорят люди «да». Но и сами они с трудом переносят отказ и слово «нет» воспринимают как удар, отвержение, нелюбовь. Чаще всего это люди созависимого типа поведения. Им всегда всего мало: мало боли, мало внимания и любви, мало чувств, общения, информации.

Кто такие люди - «нет»?

Это люди, которым всегда всего много. Словом «нет» они как будто отгораживают себя от внешнего мира высоким забором, защищают себя от вторжения в их личное пространство. Зачастую это люди, которые потерпели в близости с другим большое фиаско и им невыносимо , когда другой человек просит от них больше внимания, любви, общения. Они истощаются в общении и, как правило, они скупы на эмоции.

Что с ними произошло? Они когда-то в контакте со своим родителем очень сильно испугались ошеломляющего вторжения того , кто их гораздо сильнее и от которого они полностью зависимы были. Они испугались той власти, которую над ними может взять другой человек. Как правило, такие люди, как и первые, подвергались эмоциональному насилию, но здесь скорее еще и физическое насилие присутствует в истории развития. Слово «нет» - это единственное, что их спасает и дает им способность ощущать живым свое «Я». Чаще всего это люди контрзависимосго типа поведения.

Когда встречаются человек- «да» и человек-«нет», то получается сценарий «догони меня , если сможешь» - один убегает , второй догоняет.

Но для чего именно такие люди создают пару? Для того, чтобы завершить то, что незавершенно в подростковом возрасте. Человеку- «да» нужно научиться быть в «Я», а человеку –«нет» нужно научиться быть в «Мы».

Что это значит? Человеку - «да» важно нарастить свои опоры внутренние и научиться чувствовать свои границы и вводить в свой обиход слово «нет», не боясь потери отношений. А человеку-«нет» нужно научиться быть в близости с другим, впускать на свою территорию другого, открываясь ему и не бояться ,что, как в детстве, его уязвимость будет использована против него. Именно для взросления и завершения задач развития встречаются эти двое. Но как часто люди не проходят этот кризисный этап в отношениях, когда после опьянения романтической любви обнаруживается разность, обусловленная детскими травмами обоих партнеров.

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В идеале зрелый человек должен уметь сказать «да» себе и отказать другому, «нет» себе и «да» другому. Не застревая надолго ни в состоянии «да» , ни в состоянии «нет». Отношения складываются из постоянного движения из двух «Я» в «Мы», а затем из «Мы» - два «Я» и это как цикл дыхания. Но если пара застряла на вдохе или на выдохе, то отношения умирают. Они становятся невозможными в этом застревании, так как становятся невыносимыми для обоих партнеров.

Что же можно посоветовать такой паре?

Посмотреть в глаза своим детским страхам и пойти им навстречу. Одному нужно преодолеет страх близости и поглощения другим, а второму преодолеть страх одиночества и отвержения. Как два мудрых, но порой жестоких, учителя они заставляют друг друга взрослеть. Они разочаровываются и срывают друг с друга розовые очки влюбленности и, если повезет, приходят к зрелой любви, создавая произведение искусства отношений, в котором нет места идеалам, требованиям и попыткам переделать того другого.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Латуненко

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