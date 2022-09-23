Сходили за мальчиком!

Муж захотел продолжение рода, решил и говорит: «Давай за мальчиком».

Давай за мальчиком?!

Муж захотел продолжение рода, решил и говорит: «Давай за мальчиком». Ну и давай.

Когда я забеременела, нам сказали, что двойня. Я, конечно, была уже в шоке, как это двое? Это тяжело сразу. Старшей уже 10 лет было, решили за одним, а получилось двое. Но смирились, это тоже хорошо. Сколько раз ходила в поликлинику, говорила: «Вот посмотрите, что-то может не так? Как будто один бьется, шевелится». Отвечали: «Нет, все хорошо, хорошо».

Самое интересное, это был мой день рождения. Мы отмечали, родители приехали, мои сестры приехали. Посидели, меня уложили, посуду помыли, сказали: «Отдыхай». Я и отдыхала. В пять утра мужа бужу и говорю: «Началось». Он в пять утра везет меня в Роддом. Я после своего дня рождения в подарок себе рожаю троих детей. Сказали ведь «двойня», меня и принимают два врача. Приняли, пошли.

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Вдруг кричат: «Стойте!» Это крик был на всю поликлинику. Тут же врач бежит назад с двумя детьми, они не знали что делать. Это же шок. Я видела их глаза, честное слово, откуда там еще ребенок? Они мне сразу дали телефон и говорят: «Подожди, сама ничего не говори, ты сейчас в шоке, чего-нибудь наговоришь мужу».

Надиктовали, что говорить. Я трубку беру и говорю: «Миша, ты едешь? Если едешь, остановись». Он говорит: «Нет, я дома». Я говорю: «Тогда сядь». Он сел, я говорю: «Я родила». Он: «Ура! Ну и кто там?». Я говорю: «Два сыночка и лапочка дочка». Тишина, большая такая тишина была, потом как засмеется вслух, прямо засмеялся и сказал: «Где двое, там и трое».

Потом когда мне показали, что там действительно два сыночка и дочка, это было, конечно, такое счастье.опубликовано econet.ru

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