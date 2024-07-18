Когда не ты имеешь комплекс, а он тебя

Часто я слышу "у меня комплекс неполноценности" или что-то подобное. Чем наполнен...

Комплекс - это несколько связанных между собой симптомов.

Часто я слышу "у меня комплекс неполноценности" или что-то подобное.

Чем наполнен этот комплекс, точнее, какие именно симптомы связаны так, что рождают ощущение собственной "неполноценности" - требуется каждый раз выяснять заново.

Для каждого человека это отдельная история, как и со словом "счастье".

Каждый подразумевает нечто свое, особенное, уникальное под словом "счастье" и под "полноценностью".

И это ещё хорошо, когда человек знает о своём комплексе, пусть и поверхностно.

Есть с чем работать, проблема более-менее известна.

Вот когда комплекс становится автономным, наступает ситуация, когда ты этот комплекс вроде бы и не имеешь, точнее - знать о нем не знаешь. А вот он тебя «имеет», влияя на твоё житьё-бытье.

Причем влияет так, что тебе и невдомек, почему ты снова наступаешь на те же грабли.

Повторяющиеся сценарии ты еще можешь заметить, а их причина - неизвестна.

Мало того, повторяющиеся сценарии обычно сводятся к тому, что «не везет с мужчинами» или «не везет с коллективом».

Довольно сложно отследить один и тот же сценарий в разных областях твоей жизни.

Сложно поверить на слово, что один и тот же психологический конструкт (комплекс) работает и в отношениях с начальником, и с твоим собственным здоровьем.

Додуматься до такого действительно сложно. Но ведь комплексы-то создаются не сознанием, а подсознанием.

Поэтому, качественное погружение в область глубинных слоев психики может заменить пару лет анализа, направленного только на поиск и выявление автономного комплекса.

Итак, комплекс в погружении находится довольно быстро, в течение первой части сеанса. Во всяком случае, именно так произошло у Анны. Он может быть описан так.

Азарт, «завязка» действия (любого).

Холодная голова в момент исполнения самого действия,

Чувство вины и стыда как послевкусие (любого действия).

Все, как в классическом произведении, завязка, действие (перипетия), развязка.

И даже эпилог есть (лизис) в виде вывода о том, что «я снова все испортила, все как всегда».

Такой вот алгоритм поведения присутствовал почти везде. Это могли быть отношения с различными людьми. С коллегами, подругами, с возлюбленными, с начальником, с работой, и даже таковыми были отношения с собственным телом.

Ровные дружеские отношения с различными людьми, которые легко инициировала девушка, неизменно прерывались самой же Анной, которую как будто кто-то (с рогами, не иначе), толкал под локоть, предлагая добавить «перчика» в любые отношения и глянуть, что из этого получится. С азартом так толкал «лукавый».

В какой-то момент жизни и развития новых отношений Анюта становилась на позицию исследователя, для которого окружающие люди были, как объекты, которым можно было дать луч надежды и тут же отобрать его, уйдя со связи.

Влюбить в себя и бросить, поманить к себе и бросить, обломать. Так, чтобы уязвить. Халатно, в общем, к людям отнестись, не бережно.

Стремление проявить жестокость… или халатность, стало неким «пунктиком» в ее общении с людьми.

Как следующий «пунктик» - испытать потом вину, раскаяние, стыд и горечь. Чтобы опять начать все снова.

Сама для себя Анна также не являлась исключением. Устроить себе встряску со здоровьем – всегда пожалуйста. Намеренно не позаботившись о том, чтобы не простыть, так заболеть жестко, чтобы потом ... халатно отнестись к выздоровлению.

Потом корчиться в муках вины, снова и снова ругая себя, проявляя ту самую жестокость (может быть, халатность?). Что к людям, что к себе самой.

Принять решение курить три пачки в день. Халатно, да еще жестоко по отношению к себе. Вопрос «и что там будет с моим телом, ой, как интересно…», сменяется чувством вины за принятое решение «курить» и за бронхит курильщика, хотя сам акт курения происходил с холодной головой.

Устроить себе цейтнот на работе. Затянуть сроки, а потом «посмотреть, как я буду выкручиваться» и оправдываться перед начальством за свою намеренную жестокость к себе, или... халатность по отношению к работе.

Все эти связи выявились на погружении, в течение одного часа. В гипнозе не нужен целый год анализа, чтобы найти то общее, что связывает воедино различные аспекты жизни. Отношения с людьми, отношения с возлюбленными, отношения с работой, отношения с собственным телом, отношения с будущими детьми и некоторые другие направления развития.

В погружении была найдена и причина этого комплекса связанных между собой симптомов. Комплекса, который стал уже автономным, то есть, неосознаваемым.

Причина выявлена в этом же сеансе.

Пульсирующая мысль от подсознания, которая пробилась и в сознание: «халатность». Пульсирующее ощущение и чувство. Заряд эмоций.

Триггер - отсутствующая мать, и никого вокруг, кто ее заменил бы.

И как ведет себя оставленный (отверженный, покинутый) ребенок?

Почти что «по стандарту».

Представьте себе маму, малыша, кафе и мамину подругу. Мама с подругой разговаривают и общаются. На милую улыбку малыша, его заискивающий взгляд внимания никто не обращает. Малыш, устав «распускать перья», капризничает. Тут на него внимание хоть как-то обращают, и, приструнив «зануду», мама снова возвращается к своей подруге.

Малыш в отчаянии ударяет маму, чтобы привлечь внимание и проливает сок на платьице ее подруги. Ну, вот! Теперь его заметили. Теперь он – центр внимания, и пусть орут, но на него. Он – есть. Он – не пустое место.

Ведь противоположность любви не ненависть, противоположность любви – власть… или равнодушие.

И только так, и не иначе, мама обращала внимание на маленькую Анечку.

Тогда только, когда она «хулиганила» или болела.

Потом, ясное дело, она была наказана за хулиганство и, разумеется, виновата.

И это была ее единственная детская стратегия получить внимание, а значит, и любовь своей халатной мамы. Пускай через жестокость, лучше так, чем никак, ведь младенец без мамы обречен на смерть.

И выживательная стратегия закрепилась в психике. Мало того, интерполировалась на другие жизненные обстоятельства.

Работает же? Очень хорошо. Для выживания - сойдет. «Я живу, когда я – Трикстер».

Работа в погружении была проведена на уровне формирования описанной модели реагирования. Это был не эпизод в кафе. Несмотря на то, что моя великодушная клиентка дала добро на описание ее погружений, я полагаю некоторые моменты очень личными, и не рискую освещать буквально все подробности.

Видимый (измеримый) результат после погружения у Анны – резкое уменьшение количества выкуренных сигарет в течение последующей недели.

Неизмеримый результат (субъективный) – снижение тревожности, отпускание эмоционального заряда чувства вины, смена жестокости по отношению к себе на бережность, чуткость к своим границам, их укрепление, повышенная проницательность в отношениях с другими людьми (интуиция).

Одно из ограничений метода гипноза – лавинообразный, почти квантовый скачок сознания и кажущаяся невозможность сразу справиться со многими поднятыми, «разворошенными» пластами в психике.

Обратная сторона положительного результата – прорыв других травм, точнее, прорыв содержания бессознательного на уровень сознания в достаточно большом объеме.

Осознание «масштаба бедствия» и внимание к тем элементам жизни, которые не замечались ранее из-за точечных доминант восприятия.

Когда одна ниточка, то есть одна причина разветвляется и тянет за собой события в разных областях жизни, то перестройка происходит сразу во всех аспектах: дружба, любовь, работа, здоровье. Это не каждому человеку под силу выдержать.

Можно работать дольше и бережнее, здесь клиент и его психика решает, чего жаль больше - Времени или Денег.

Случай с Анной – уникальный.

Он уникальный еще в том, что девушка приняла решение позволить мне почти без изменений и без метафор использовать ее историю.

Ее словами, она будет счастлива, когда кому-то ее опыт поможет разобраться с его «тараканами» на данном этапе развития и принять решение о курсе гинотерапии для себя.опубликовано econet

Автор Ирина Панина

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