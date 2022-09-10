Молитва благодарности

Спасибо, Господи, за шанс – упав, с колен опять подняться. Не осуждать, и не сдаваться. Спасибо! И храни всех нас!
Храни, Господь, людей родных,
Звоним которым очень часто,
И от души желаем счастья,
И тихо молимся за них.
Храни от бед, потерь, утрат,
От лжи, предательства, злословья…
Наполни сердце их любовью,
Она важнее всех наград
Храни, Господь, моих детей
От войн и от заболеваний,
От горьких разочарований,
И от влияния злых людей.
Храни, Господь, моих врагов
От помыслов греховных жутких.
Им дай друзей хороших, чутких,
И также чистую любовь.
Храни, Господь, ушедших всех,
К кому уже не дозвониться,
И в рамке с чёрной лентой лица
Кого забрал к себе, наверх.
Храни, Господь, людей живых
Мы для кого-то все родные.
Но понимаем лишь седые,
Что жизнь – один короткий миг.
Прости, Господь, что попросить
Мы у Тебя не забываем,
А если в счастье пребываем,
То не спешим благодарить.
Спасибо, Господи, за шанс –
Упав, с колен опять подняться…
Не осуждать, и не сдаваться…
Спасибо! И храни всех нас! опубликовано econet.ru
@ Ирина Самарина-Лабиринт
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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