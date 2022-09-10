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Молитва благодарности

Источник: liveinternet.ru 10 сентября 2022 6386
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Спасибо, Господи, за шанс – упав, с колен опять подняться. Не осуждать, и не сдаваться. Спасибо! И храни всех нас!

Молитва благодарности

Храни, Господь, людей родных,
Звоним которым очень часто,
И от души желаем счастья,
И тихо молимся за них.

Храни от бед, потерь, утрат,
От лжи, предательства, злословья…
Наполни сердце их любовью,
Она важнее всех наград

Храни, Господь, моих детей
От войн и от заболеваний,
От горьких разочарований,
И от влияния злых людей.

Храни, Господь, моих врагов
От помыслов греховных жутких.
Им дай друзей хороших, чутких,
И также чистую любовь.

Храни, Господь, ушедших всех,
К кому уже не дозвониться,
И в рамке с чёрной лентой лица
Кого забрал к себе, наверх.

Храни, Господь, людей живых
Мы для кого-то все родные.
Но понимаем лишь седые,
Что жизнь – один короткий миг.

Молитва благодарности

Прости, Господь, что попросить
Мы у Тебя не забываем,
А если в счастье пребываем, 
То не спешим благодарить.

Спасибо, Господи, за шанс –
Упав, с колен опять подняться…
Не осуждать, и не сдаваться…
Спасибо! И храни всех нас! опубликовано econet.ru

@ Ирина Самарина-Лабиринт

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Ирина Самарина-Лабиринт стихи вдохновение молитва вера бог

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