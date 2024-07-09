В чем СИЛА Женщины

В погоне за Силой, притягивающей к ней внимание, женщина готова на всё: покупать лучшую косметику, учиться соблазнять, ездить на курорты и принимать спа-процедуры, много работать, но...

В чем объективно измеряется Сила женщины? Каждая женщина интуитивно догадывается, в чем. В притяжении к своей Личности, в желании проявить заботу о ней и быть с ней рядом.

Чем больше у женщины Силы, тем больше она притягивает внимания.

Как ты относишься к матери, так ты воспринимаешь каждую женщину

Чем меньше у женщины сил, тем больше она заставляет других давать ей внимания. И чем больше требует, тем меньше ей хочется давать, как навязчивой нищенке с табличкой: "Сами мы не местные. Поможите, чем можете".

В погоне за Силой, притягивающей к ней внимание, женщина готова на всё: покупать лучшую косметику, учиться соблазнять, ездить на курорты и принимать спа-процедуры, много работать, но...

Но она не делает главного. Не набирает женской иньской энергии. Той нежности, которая действительно очаровывает и вызывает безусловную магию притяжения.

Этой иньской энергии вокруг полно. Она находится в каждой женщине. Если бы женщина могла бы принять другую женщину и не видеть в ней соперницу, отбирающую у неё внимание значимых для нее людей, она смогла бы наполниться её Инь и увеличить силу.

Даосы знали этот секрет. Они говорили:

ДВЕ ИНЬ УКРЕПЛЯЮТ ЯН. ДВА ЯН УНИЧТОЖАЮТ ДРУГ ДРУГА.

Принять другую женщину, отказавшись от инстинкта соперничества, за которым находится страх одиночества - прямой Путь к собственной Силе.

Почему так трудно принимать других женщин и видеть в них не соперниц, а Источник своей Силы?

Потому что не принята Главная Женщина - та, у которой априори есть статус Богини. Конечно, это мама. Слишком долгое раненое детство заставляет девочку уйти в протест против незрелой тревожной матери и перенести свою оборону во взрослую жизнь, проецируя на каждую особь женского пола свое отношение к матери.

КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К МАТЕРИ, ТАК ТЫ ВОСПРИНИМАЕШЬ КАЖДУЮ ЖЕНЩИНУ.

Женщина не осознаёт, что её детские обиды на мать давно уже стали плотиной для Силы.

Женщина говорит: "Ерунда. Я давно простила свою маму. Не в ней дело".

И она не знает, что:

МЛАДШИЙ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРОЩАТЬ СТАРШЕГО.

ТОТ, КТО ПРОЩАЕТ - ТОТ В ГОРДЫНЕ. (Б. Хеллингер).

МЛАДШИЙ МОЖЕТ ТОЛЬКО С УВАЖЕНИЕМ ПРИНИМАТЬ ОПЫТ СТАРШЕГО.

Гордыня непринятия - это путь превращения себя в мужчину. Мужчинам надо бороться и показывать друг другу свой статус и значимость. Так поступил сперматозоид отца, обогнав всех других своих братьев и завоевав мамину яйцеклетку.

Но когда женщина поступает по-мужски, тогда к ней нет интереса, а без внимания она уничтожает себя сама.

Мой опыт говорит, что самое трудное в мире дело - принять того, кто дал тебе жизнь. По сути выходит, что самое трудное в мире дело - принять Бога.

Есть тысячи причин соревноваться с Богом и считать себя лучше Его полномочного представителя - вашей незрелой, тревожной, властной и слабой мамы.

Но только через неё приходит Сила. Она - главный Источник Инь.

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ТОЛЬКО МАТЬ ДАЁТ СИЛУ.

УСПЕХ ИМЕЕТ ЛИЦО МАТЕРИ. (Б. Хеллингер)

И конечно, вы спросите: "А если мать ничего не даёт, только упрекает, то что делать?"

Искать любовь в её роду. Искать, на ком любовь прервалась и восстановить поток любви.

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПОТОК ЛЮБВИ ОТ МАТЕРИ К ВАМ ДАЁТ СИЛУ ИНЬ, КОТОРАЯ РЕАЛИЗУЕТ ВСЁ ЗАДУМАННОЕ В ЖЕЛАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Моя практика говорит, что на осознание этой простой идеи у человека уходит 5 лет.

5 лет человек борется с идеей взять Силу у своей мамы. Ищет обходные пути успеха: хочет научиться манипулировать, влиять, обвинять других в том, что они мешают его счастью.

СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНЬСКУЮ, НЕЖНУЮ ЛЮБОВЬ МАМЫ.

Всё остальное - недолговечная иллюзия счастья.

Когда-нибудь вы услышите меня. Обессилев от своего протеста, став полностью неинтересной личностью для других и себя. Оставшись в тишине одиночества, вы услышите. Когда ваш гордый Ян, лишенный Силы Инь совсем потухнет, вы услышите.

Вы услышите голос матери и скажете ей:

"Ты - моя мама. Я - твоя дочка. Ты даешь. Я беру. Беру всё, что ты даешь. Так я показываю тебе, что я тебя люблю. Позволь показывать тебе свою любовь не болью и страданием, а радостью и процветанием. Позволь наполниться твоей любовью, мама".

И когда вы действительно сможете принять её любовь, растворив своей любовью к ней свои обиды и претензии, к вам придет её Сила и любовь к каждой женщине, как к Источнику Любви.

И все вместе эти Источники дадут вам океан Силы, Любви, Нежности, Доверия, Внимания и Заботы о вас. опубликовано econet

Автор Марк Ифраимов

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