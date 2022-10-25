Не гневи удачу

Иногда у человека, наконец, что-то начало получаться, а он с упорным стремлением пытается в хорошем найти обязательно плохое и жалуется самому себе

Глухота к счастью

Иногда у человека, наконец, что-то начало получаться, а он с упорным стремлением пытается в хорошем найти обязательно плохое и жалуется самому себе (а иногда и не только) на обнаруженные недостатки. Кто ищет, тот находит. Всегда.

Например: хотела любви? Получай. Мужчина должен быть таким и таким? Держи.

И тут же из этого получился целый ряд проблем: "Он не хочет жениться", "он не звонит с работы", "я не пойму, достаточно ли он меня любит, достаточно ли я сама его люблю, нужно ли мне всё это". И, вроде бы, стандартные вопросы - проблемы, но! отличает их то, что они пришли массово и сразу же после того, как самое желанное, наконец, стало осуществляться. Это касается не только темы отношений, любой другой.

Когда желаемое осуществляется, у нас появляются новые запросы, а ценность предыдущего падает, это так. Это естественный процесс. Но когда мы продолжаем "ковыряться" в исполнившемся, ища недостатки и выражая недовольство вместо того, чтобы выразить благодарность (а благодарность - энергия, плата, которая является эквивалентом за данное нам; и благодарность должна быть соответствующей), мы не движемся дальше, тогда и жизнь отбрасывает нас назад, а поскольку "оплаты" за полученное не произошло, велик шанс, что жизнь отберёт то, что даровала.

Обычно это (поиск негативного в исполнившемся желании) происходит в состоянии "глухота к счастью".

Это случается в двух случаях:

1. Размер счастья слишком тяжел, он буквально обрушивается на голову, и кажется, что "а мне ли это", "а не много ли мне", "а достойна ли я". Есть недоверие к процессу из-за заниженной самооценки. Тогда энергия, которая бы направлялась на принятие и удержание полученного, начинает утекать, её становится всё меньше, чтобы удерживать, пока не останется совсем.

2. Полученное становится естественным и как будто уже ненужным, наличие этой связки "естественное - ненужное" говорит о неумении быть благодарным. И на этом месте жизнь может поставить вопрос: "Всё ли, что есть у тебя, тебе не нужно?" И тогда то, что ещё вчера казалось естественным, и о чём ещё не было мыслей заботиться, решать вопросы, с этим связанные, вместо своих далеко идущих наполеоновских планов, выходит на первое место и становится безотлагательным.

А ведь и нужно всего-то: получил - поблагодари. опубликовано econet.ru

Автор Инна Макаренко

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