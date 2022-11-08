Если приближаемся очень близко, то есть нарушаем границу, очень просто впасть в слияние. Это может произойти так быстро, что человек просто не заметит этого процесса.

Тема границ в контексте человеческих отношений – одна из самых животрепещущих. Ведь в контактах мы постоянно соприкасаемся с другими какой-то своей стороной.

Если приближаемся очень близко, то есть нарушаем границу, очень просто впасть в слияние. Это может произойти так быстро, что человек просто не заметит этого процесса.

Золотая середина в отношениях

Слияние характеризуется тем, что человек перестает отличать свои желания от желаний другого, перестает разграничивать свои чувства от чувств другого, мысли тоже становятся как бы общими, общее пространство, общее эмоциональное состояние. Если человек очень чувствителен, то он может просто чувствовать другого, как самого себя. Люди, которые находятся в слиянии, становятся как бы психологическими гермафродитами.

По легенде гермафродиты - это древние полубоги, которые являлись и мужчиной и женщиной одновременно. За заносчивое и чрезмерно нарциссичное поведение Бог их разъединил и разбросал половинки по всему миру. Таким образом, теперь мы, потомки древних полубогов, находимся в поисках своей недостающей части.

В случае со слиянием, оно не обязательно происходит с человеком, противоположного пола, оно может произойти и с родственником, и с коллегой, и с ребенком, и с подругой.

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В корне этого явления всегда лежит потребность в любви и принятии и глубокая идея про то, что если я пожертвую собой, тогда ты меня точно будешь любить безоговорочно.

Таким людям очень свойственна психология жертвы, они готовы отказаться от собственных желаний и исполнять желания другого. В позиции слияния не всегда человек может различить, выполняет ли он свое желание или же желание своего «партнера по слиянию».

Как я говорила ранее, все чувства, эмоции и мысли перемешиваются. Но, в любом случае, присутствует некоторая разновидность служения, как бы: все тебе отдам, ты меня просто люби.

Если человек, который служит, не получает этой любви, тогда он может прибегать к разного рода манипуляциям, угрозам, требованиям, мол, я тебе всего себя отдаю, а ты не выполняешь того, что мне нужно или не даешь мне той формы любви, которая мне необходима.

Часто так получается в отношениях мам и сыновей, когда матери все время жертвуют личной жизнью и профессиональной реализацией в угоду ребенку, а потом, через время начинаются манипуляции, что, мол, «я тебе всю жизнь отдала, а теперь – должок!»

От таких мам часто можно слышать фразы: «Мы поели», «Мы помылись», «Мы получили хорошую оценку». Когда разговор идет о маленьких детках, то такое явление не является опасным, так как маленький ребенок действительно находится в слиянии с мамой, это нормально, но, если мы говорим о взрослых детях, то просто необходимо срочно производить сепарацию от родительской фигуры.

Вред, который такие отношения могут нанести обоим партнерам – огромен.

Во-первых, в случае с мамой и ребенком, то мама просто не даст ему строить свою собственную жизнь, создавать новую семью, так как всегда от мамы будет исходить молчаливое или же сказанное вслух требование: «я главная!». А какой женщине это понравится?

Поэтому у такого мужчины будут возникать проблемы в формирование отношений с женой.

Далее, если мы говорим про слияние другого рода, например, между подругами или же начальником или же каким-то гуру, то тут тоже хорошего мало.

Ведь в слиянии равные отношения отсутствуют. Слияние – это вертикальные отношения. Кто-то главный, кто-то подчиняется. И если, тот, кому подчиняются, захочет выйти из этой игры, то последствия могут быть разными, начиная с того, что партнер будет манипулировать, преследовать, не давать прохода, заканчивая долгоиграющими страданиями обоих.

Цена таких отношений – невозможность жить своей жизнью и дышать полной грудью. Слияние по-иному называется зависимостью.

Зависимость – это состояние, при котором быть без другого невыносимо, а это никогда не приведет к росту и свободе.

Есть другая форма взаимодействия, которая тоже является токсичной для человека. Это такие отношения, при которых человек боится выйти на границу контакта, он очень сильно отдаляется от других людей. Он ограничивается формальными связями, его темы никогда не носят глубокий характер, все поползновения приблизится к нему, терпят крах. Такой человек достаточно холоден, возможно, расчетлив, может быть циничен.

Разговаривать про чувства с таким человеком не представляется возможным, он не любит часто и близко контактировать с людьми.

Со стороны кажется, что он черствый. Но, на самом деле это не так. Внутри него живет все та же потребность в любви и принятии, просто он не может выйти в контакт с другим и заявить об этой потребности. Он боится. Его сковывает страх отвержения.

Возможно, он сталкивался с очень болезненными переживаниями в прошлом, которые были связаны с близкими отношениями, ведь всем ясно, что только близкие люди – те, которых мы подпустили к сердцу, способы причинить нам боль.

Поэтому, человек, который аутируется от контактов, на самом деле боится их, боится пораниться. Поэтому, для него зоной роста является пошаговое приближение к границе контакта с другим.

Каждый шаг по миллиметру нужно отслеживать свое состояние. Как меняются чувства, что происходит с телом, какие мысли всплывают, где, в какой момент становится невыносимо.

Если невыносимо, стоит остановиться в этой ситуации и ощутить себя.

Ведь почему этот человек так холоден? Он не может греться, он находится очень далеко от костра тепла и любви, стоит постепенно подходить ближе, очень аккуратно, чтоб не пораниться вновь.

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Выходит, любые перегибы в отношениях, будь то слияние либо боязнь близости, не создают человеку возможности для нормальной, наполненной и свободной жизни. Энергия в таких отношениях всегда будет уходить не туда, подпитывать не то. Это будет всегда приводить к разочарованию. В случае со слиянием, человек живет иллюзией, что только его партнер даст ему необходимое. Но иллюзия рано или поздно развеется, и неизбежно человек встретиться с безысходностью. Ему необходимо просто будет создавать новый формат отношений, если он хочет жить счастливой жизнью.

В случае с боязнью налаживать близкие контакты, происходит блокировка энергии, зажатость. Человек теряет огромное количество творческой энергии, которая рождается только на границе контакта. Обмен энергией создает нечто третье, а человек, который боится строить близкие отношения, лишает себя этого.

Поэтому нужно искать ту самую точку в пространстве и времени, где мы могли бы полностью насладиться близкими и глубокими отношениями, при этом оставаясь свободными. опубликовано econet.ru

Автор Александра Кримкова

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