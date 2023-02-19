Если вы устали от любви

Вы имеете право НЕ ХОТЕТЬ: не хотеть мириться, не хотеть встречаться, не хотеть выяснять и объясняться

Иногда в отношениях наступает момент, когда не хочется ничего. Во время отношений или после разрыва. Как правило, это происходит, если вы сильно старались для того, чтобы строить отношения любой ценой, когда игнорировали свои желания, когда много уступали в ущерб своим интересам, когда отношения были большей ценностью, чем ваше собственное благополучие. Пришла усталость. И это нормально.

Быть в одиночестве, если в этом есть потребность

Вы живой человек и имеете право НЕ ХОТЕТЬ: не хотеть мириться, не хотеть встречаться, не хотеть выяснять и объясняться, не хотеть продолжать, не хотеть видеть и слышать. Вам нужно пространство, где вы можете восстановиться. Вам нужно время, чтобы принять взвешенные решения. Вам нужно место, где вас не достанут чужие мысли и чужие желания. Вы имеете право на уединение и возможность побыть с собой. Это самое лучшее, что вы можете сделать, если устали от любви.

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В чем выражается эта усталость?

Вы не хотите думать о новых отношениях. Вы не хотите снова начинать знакомство и сближение;

Вы перестали верить в любовь. Вы решили пользоваться противоположным полом;

Вы не готовы открывать свою душу и не хотите проникать в другую;

Вы считаете, что самое большее, что можно получить от партнера, это секс, все остальное вы в состоянии дать себе сами;

Вы злитесь активно или пассивно на предыдущего партнера и по-прежнему живы плохие воспоминания;

Вам лучше в одиночестве, чем в любом другом контакте;

Вас утомляют свидания, и вы считаете это время впустую потраченным;

Вы уверены, что есть более важные вещи, чем отношения между людьми

Что вам делать, если вы находитесь в одном из указанных состояний?

Не торопить себя и побыть в этих состояниях. Злиться, если хочется злиться. Быть в одиночестве, если в этом есть потребность. Не ходить на свидания, если нет радости и удовольствия от этого.

Заниматься другими делами, которые необходимо делать – заботиться о близких, зарабатывать, расти профессионально, развивать свою личность. Если нет интереса вовне, обратите его внутрь себя. Исследуйте свои чувства. Обдумайте и переосмыслите произошедшее. Сделайте выводы о том, с какой пользой это отразилось на вас, что вам дало, чему вы научились и кем вы стали в этих отношениях.

Очень важно понять, что нового вы открыли в себе. Любой опыт – это о вас и для вас. Вы учитесь жить и учитесь быть в отношениях, по сути, учитесь любви. Поэтому любовное выгорание стоит воспринимать как перемену между уроками – это время понять, что же было пройдено и дать себе передышку перед следующим опытом.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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