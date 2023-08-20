Так как же понять, как проявляется месть и как она влияет на ваши отношения с партнером или ребенком

Как проявляется месть

Разговор пойдет о намерении отомстить. Как правило, вы не сидите и не планируете действия, которые попали бы в раздел «месть», как правило, вы действуете «из лучших побуждений». Так как же понять, как проявляется месть и как она влияет на ваши отношения с партнером или ребенком (родителями)?

Если обратиться к установкам, которые мы получили в детстве, основанием для большинства из них была обида и несправедливость. Почему ребенок должен идти спать тогда, когда не хочется? Или тогда, когда взрослые смотрят телевизор? «Почему им можно, а мне нет?» Почему родители могут делать то, что ребенку запрещается? Это несправедливо (по версии ребенка)!

Ребенок постоянно сравнивает себя с другими: братьями и сестрами, родителями, детками из группы в садике или из школьного класса. Часто это сравнение не в пользу ребенка, поэтому с детства накапливаются обиды. Они весьма болезненно переживаются и формируют привычку «включать» механизм защиты с целью чувствовать себя в безопасности, любимым, сильным, значимым.

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В дальнейшем детские обиды на сознательном уровне постепенно забываются – не все, конечно. Но остается послевкусие – они начинают неосознанно проявляться во взрослой жизни.

Что делают повзрослевшие дети, чтобы вернуть родителям накопленные в детстве обиды? Например, в телефонных разговорах они жалуются на супруга, проблемы на работе, просят денег, вообще не работают. Все эти действия – неосознанная месть!

Почему так? Почему я это называю местью? Ну, предположите, что вы – родитель и вам звонит ваше чадо и постоянно жалуется на все, перечисленное выше. На ваши предложения о том, что с этими проблемами пора бы справиться, взрослый деть отвечает, что ничего не может сделать и продолжает скулить. Какие чувства вызывает у вас такой разговор? Скорее всего, возникнут горькие мысли о том, что с вашим сыном или дочкой что-то не так, его надо спасти или заставить что-то сделать, чтобы весь этот «ужас ужасный» прекратился.

Конечно, родитель не осознает, что ребенок ему сообщает: ты плохой родитель. А родитель, в свою очередь, начинает защищаться и скажет: « Я же тебя предупреждала – не надо было выходить замуж за этого оболтуса, ведь все вышло так, как я предполагала!» или «Я говорила тебе, что не надо идти в этот институт – вот теперь работай по специальности, тупей и получай копейки!»

Другими словами, эти тирады родителей в переводе с русского на русский звучат так: «Ты глупый и маленький, сам ничего не можешь». Это месть, замаскированная под сочувствие и советы.

В личных отношениях частенько один из партнеров хочет, чтобы его «вторая половина» была менее успешной, чем он. Партнеры, как и родители в детях, хотят видеть друг в друге недостатки, на фоне которых сами будут выглядеть наиболее выигрышно. В данном случае замаскированная месть- это критика и советы, о которых вас лично никто не просил.

Муж язвительно говорит жене: «Ты растолстела, дорогая, пора бы тебе купить абонемент в фитнес – клуб». Муж таким образом демонстрирует ей свое физическое превосходство. Когда мы начинаем заботиться о ком-либо, не спрашивая, а нужно ли наше внимание этому человеку – это тоже месть, замаскированная под благородную заботу. Мы начинаем делать что-то за других людей, брать на себя чужие проблемы, как будто имеем дело с совсем беспомощным инвалидом. А ведь перед нами вполне нормальный, взрослый, дееспособный человек, который сам в состоянии решить свои трудности, он вполне может обойтись без нашего участия. Если мы точно знаем, что человек способен справиться с чем-то сам, то, выполняя за него его работу, мы заставляем чувствовать себя слабым. Мы, таким образом, делаем все, чтобы он почувствовал наше преимущество перед ним – это месть.

Например, когда муж говорит жене о полноте и о тренажерном зале, а жена обижается, т.к. тон мужа назидательный или насмешливый, то на самом деле его слова звучат так: «Ты тупая, посмотри на себя в зеркало и пойми – пора худеть» На первый взгляд – муж заботится о жене, о ее внешнем виде, но эта забота является замаскированным стремлением к превосходству. Страдая комплексом неполноценности, мы хотим раз за разом получать подтверждения тому, что с нами-то все в порядке. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно, самое простое – заставить другого человека ощутить свою неполноценность. И мы всячески подчеркиваем, будто у него что-то не в порядке.

Как же действовать, чтобы добрые намерения действительно были добрыми?

Давайте обратимся к приведенному выше примеру. Муж хочет видеть свою жену стройной, как когда-то. Смею предположить, что жена тоже хочет постройнеть. В разговоре с женой важен тон, который используется в этот момент – интонации должны быть ровными и спокойными. Важно предложить жене поддержку, например, составить ей компанию в тренажерном зале: «Давай вместе!» Это только улучшит ваши отношения. Ведь цель у этих двоих общая. Кто-то воскликнет – это манипуляция!

Что такое манипуляция и чем она отличается от влияния?

Влияние – это слова, интонации и действия, направленные на заботу о другом человеке: вы действуете, прежде всего, в интересах другого человека и при этом для вас нет никакого напряга – вам радостно и легко действовать в интересах другого. Манипуляция – это когда мне надо получить что-то для себя, совершенно не задумываясь о том, какие блага получит партнер. Манипуляцию люди чувствуют сразу, начинают обижаться, отношения разваливаются. Начинается новый виток мести – прямой или замаскированной – это как пойдет.

Поэтому важно научиться сотрудничать и договариваться для того, чтобы в отношениях царила гармония и уважение. опубликовано econet

Автор: Ольга Фролова

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