Если не нравится жить в этой стране – уезжай. Не можешь найти работу – ищи.

У человека всегда есть выбор, как поступить в своей жизни. Сложность заключается не в том, что выбор труден, а в том, что за него придется нести ответственность, в первую очередь перед собой. А это и становится непосильной ношей для многих.

Кто бы мне не говорил обратное, я убеждена, человек всегда может выбрать, что ему делать.

Если не нравится жить в этой стране – уезжай.

Не можешь найти работу – ищи.

Не подходит зарплата – мирись с той, что есть, или ищи другую работу.

Никуда не берут – не верю. То, что завышенные ожидания – верю охотно. То, что живем в трудный период и всем нелегко – тоже верю.

Не стоит игнорировать трудности и говорить, что (ЦИТИРУЮ): «это у вас в психологии все можно сделать и все легко, а в жизни все очень трудно».

Да, трудно, но возможно!

«У нас в психологии» как раз и обучаются переносить трудности. Не игнорировать их, не вытеснять, не нивелировать их значение для психики и тела, а именно переносить. А это значит осознавать, проявлять уважение, принимать то, что сложно принять и легально переживать наиболее здоровым способом.

Только пережив «невозможность» чего-то, созданную умом, мы можем увидеть, что в нашей жизни возможно нечто большее, чем мы думали ранее. У нас появляется больше механизмов как реагировать на трудности, и наше представление об окружающей действительности становится шире. А шире – означает больше вариантов действий, больше альтернатив.

Только поэтому «у нас в психологии» все легче, только из-за бОльшего количества альтернатив, которые вы вдруг сумеете обнаружить, а не потому, что какие-то ситуации организуются сами – собой с помощью манны небесной.

Действия всегда предпринимать будете вы сами. У вас всегда есть выбор.опубликовано econet

Автор Кримкова Александра

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet