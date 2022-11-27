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  4. Он покупал ей теплые носки, а утром...

Он покупал ей теплые носки, а утром...

Источник: stihi.ru 27 ноября 2022 6180
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Он покупал ей теплые носки. А утром приносил ей чашку чая Днем словно умирая от тоски Строчил ей сообщенья «я скучаю»

Он покупал ей теплые носки, а утром...

Он покупал ей теплые носки.
А утром приносил ей чашку чая
Днем словно умирая от тоски
Строчил ей сообщенья «я скучаю»

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Она его любила обнимать
И часто с полуслова понимала
Боялась очень сильно потерять
А ночью поправляла одеяло

Однажды их судьба разъединила
Причина – совпаденье или случай
Она себя за что-то обвинила
А он решил «оставь её, не мучай»

И дальше лишь большое расстоянье
Не верится, но так оно и было
Такое вот дурное испытанье
А он любил, как и она любила


Он покупал ей теплые носки, а утром...


Да время помогает, но не лечит
Ведь как они нелепо разошлись
Им суждена была однажды встреча
Глазами встретились и обнялись

Такое вот судьбы благословение
Он снова приносил ей утром чай
А днем она писала сообщение
«я жду тебя, любимый не скучай»
 

Как часто это в мире происходит
Что для того чтобы счастливым жить
Судьба людей то сводит, то разводит
Ведь счастье тоже надо заслужить
 

©Максимова Валери, 2013

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Источник: https://econet.kz/

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поэзия вдохновение любовь чувства Максимова Валери

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