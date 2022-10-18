Это как если человек одновременно нажимает на газ и на тормоз, и при этом пытается ехать.

Неразрешенные внутренние конфликты ведут к таким различным расстройствам:

Общая нерешительность – это касается как мелочей так и важных решений в жизни человека (сделать важный шаг в своей карьере, выбрать между одной или другой женщиной, решиться на развод, переезд, смену места жительства).

Пустая трата человеческой энергии

В такой ситуации, принятие решения вызывает у человека панику и сильную тревогу. Это ведет к общей неспособности принимать решения в своей жизни, к бесцельности, которая не видна самому человеку.

Неэффективность действий – является следствием неспособности использовать свою энергию из-за двойственности мотивов.

Это как если человек одновременно нажимает на газ и на тормоз, и при этом пытается ехать. Это разрушает человека также как и автомобиль, который едет с включенными тормозами. Поэтому очень важной особенностью невротика является медлительность.

Человек затрачивает огромное количество энергии, которая саму себя тормозит.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Такой человек работает с огромным внутренним напряжением, быстро истощается и испытывает потребность в длительном отдыхе.

Вялость – страдающие этим симптомом люди, часто обвиняют себя в том, что они ленивы. Но скорее здесь кроется неприязнь к усилиям любого рода. Невротическая вялость – это паралич инициативы и действия. Это следствие отчуждения от самого себя. Человек становится равнодушным, хотя периодически появляются приступы лихорадочной деятельности. Общая вялость распространяется не только на действия, но и на чувства.

Важным общим следствием этих расстройств является пустая трата человеческой энергии. Она является результатом попытки окольными способами разрешать свои внутренние конфликты.

Как это происходит? Можно выделить несколько вариантов:

1. Энергия уходит на попытку реализовать две или более несовместимых целей.

Например, женщина, которая верит, что может преуспеть во всем. Она пытается быть одновременно хорошей женой, отличной поварихой и хозяйкой, идеальной матерью, политическим и социальным деятелем, при этом хорошо выглядеть и активно работать над собой.

Или например, мужчина хочет написать статью, но каждый раз, когда он берет лист бумаги и начинает писать, он чувствует усталость и его клонит ко сну, или у него раскалывается голова и он испытывает невыносимое напряжение.

В чем проблема?

В том, что в своем идеализированном образе этот мужчина уже великий писатель, у которого текст должен струиться словно журчащий ручей, а слова легко и изящно выскакивать из под его пера. И если не происходит так, он злится на себя, испытывает ярость, которая его и блокирует.

Или мы можем хотеть выступить перед аудиторией с блестящей речью, быть лучше всех выступающих ораторов, но при этом всем понравиться и избежать любых возражений. В результате нам сложно будет, вообще сформулировать хоть какую-нибудь мысль.

2. Энергия уходит на подавление одной из сторон конфликта (Например, мы подавляем либо желание выступать либо желание нравиться).

Неразрешенные невротические конфликты ведут не только к пустой трате энергии, но и к двусмысленности моральных принципов, чувств, установок, поведения в отношениях с другими людьми. Человек теряет свою целостность.

Следствием этого является уменьшение искренности и увеличение эгоцентризма, который заставляет невротика использовать других как объекты для удовлетворения своих потребностей.

Например, другие должны быть спокойными для ослабления тревожности невротика, или должны быть важными, чтобы поддерживать его самоуважение, другие должны проигрывать, чтобы невротик выигрывал, они должны быть виноваты, т.к. невротик не хочет брать вину на себя.

Что с этим всем делать?

Исследовать и осознавать свои чувства, ощущения, ценностные установки. Работать над разрешением своих внутренних конфликтов.

Для большей эффективности - годы, в кабинете психотерапевта.

К чему ведет осознание? К способности жить своей жизнью, своими чувствами, своими мыслями, иметь собственные интересы и планы.

Что является исходом большой работы над собой - искренность, не притворяться, быть способным к выражению всего себя в своих чувствах, работе, убеждениях.

Ни один человек, расколотый изнутри, не может быть искренним.

Монах: «Я понимаю, что когда лев хватает свою жертву, будь то кролик или слон, он проявляет свою силу полностью; умоляю, скажи мне, в чем эта сила?»

Учитель: «В духе искренности».

Искренность, т. е. отсутствие обмана, означает «проявление целостности своего бытия», технически известное как

«действующая целостность бытия... в котором ничего не скрывается, ничего не выражается двусмысленно, ничего не растрачивается впустую. Когда человек ведет подобный образ жизни, говорят, что он — золотоволосый лев; он — символ мужества, искренности, чистосердечности; он — божественный человек».©Судзуки. опубликовано econet.ru

Автор: Наталия Кошулько, по мотивам теории неврозов Карен Хорни

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet