Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Двое в пустыне: мудрая притча

Двое в пустыне: мудрая притча

Источник: pritchi.ru 05 января 2024 6338
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Через пустыню шли двое и о чём-то разгорячённо спорили. Один, то и дело, облизывая тонкие сухие губы

Двое в пустыне: мудрая притча

Мудрая притча

Через пустыню шли двое и о чём-то разгорячённо спорили. Один, то и дело, облизывая тонкие сухие губы с застывшим на них желтоватым налётом, страстно что-то доказывал второму, но тот лишь презрительно морщился и хрипло усмехался: «Безумны твои речи», — и в свою очередь начинал развивать собственные идеи.

Но вскоре первый нетерпеливо перебивал второго, и всё начиналось сначала. Каждый из них отстаивал свою правоту, старался продемонстрировать свою силу, стремился обратить в свою веру.

И вот уже на пороге ночи спор перешёл в ссору, и уже готова была вспыхнуть вражда. И каждый уже кричал другому, что может обойтись и без него. И тогда они, не сговариваясь, решили пойти врозь — каждый своей дорогой. Их уже обступила холодная мрачная ночь. И вокруг простиралась пустыня. И первый дерзко шагнул во тьму. Но вскоре он услышал за собой шаги своего спутника и подумал: «Какая во мне сила! Он пошёл за мной, потому что он не может обойтись без меня».

Двое в пустыне: мудрая притча

«Всё-таки как он слаб! Надо пойти за ним, чтобы уберечь его от бед и опасностей, иначе это будет лежать на моей совести», — думал в это время другой, догоняя первого. 

Автор: Эрнест Цветков

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

притчи вдохновение правота гордыня одиночество

Еще от pritchi.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    В один прекрасный день ты обнаружишь, что у тебя осталась единственная проблема — ты сам. Генри Миллер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.