В социуме есть стойкий миф, что неполная семья это мать и дети. Стоит вещи и явления называть своими именами и не будет путаницы в головах

Семья это мужчина и женщина, именно они ее создают

Дети это продукт жизнедеятельности семьи, они помогут быть, а могут и не быть, при этом семья остается семьей. Полная семья - это когда есть дети. Неполная семья – бесплодная пара. В социуме есть стойкий миф, что неполная семья это мать и дети. Стоит вещи и явления называть своими именами и не будет путаницы в головах.

На рисунке семья полная - муж, жена и двое детей: мальчик и девочка

Муж в семье - стратег, он задает стратегию развития семьи в социуме, в соответствии со своей личной стратегией развития. Жена-тактик, который помогает мужу реализовывать его стратегии.

Задача родителей - вырастить самостоятельную репродуктивную особь на примере своих счастливых отношений.

Детей воспитывать не стоит-стоит воспитывать себя и быть им действующим примером.

Когда в семье рождается сын, то функция воспитания ложится на отца. Он воспитывает сына в рамках мужской самоидентификации. Он может себе позволить строгость, жесткость. Мать дарит сыну энергию любви, заботясь о нём, учит его чувственности, общению и тд

Когда в семье рождается дочь, функция контроля и воспитания ложится на мать, именно она воспитывает из неё настоящую женщину на своём примере взаимодействия с мужем и детьми. Мать может позволить себе строгость и жесткость в адрес дочери. Отец дарит дочери энергию любви и заботы со стороны мужчины. Отсюда - папы гордятся сыновьями, а любят дочерей, мамы гордятся дочерьми, но любят сыновей. Папины дочки и мамины сыночки.

Если жена не уважает мужа - дети не уважают родителей.

Пример. Папа запретил гулять сыну, потому как на улице холодно. Мама говорит сыну - пока папа не знает, иди погуляй, я разрешаю. Сын очень быстро поймет, что папины слова для мамы веса не имеют и это вызовет неуважение и к маме.

Вертикальные коалиции уничтожают детей.

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Когда мы ребенку говорим - твой папа плохой, не бери пример с него, когда мы включаем детей в решение своих вопросов - мы выстраиваем с ним вертикальную коалицию, вытесняющую второго родителя из схемы семьи. Это опасно для ребёнка. Муж и жена не родственники друг для друга. Но мать и отец одинаково родны и значимы для ребёнка. Мы создаем внутренний конфликт в ребенке. Ведь ему трудно понять – где в нём граница между маминым и папиным, а тут такое задание – не принимать в себе папино.

В ситуации развода, часто можно наблюдать такое явление, которое в социуме называют «неполная семья»

Женщина, одна воспитывающая ребёнка или детей.

Какие могут быть перекосы?

Мать и дочь. Женщина, оставшись одна, занимает позицию мужа и выполняет его функции и начинает требовать от дочери выполнение роли жены.

Мать и сын. Женщина возлагает на сына мужскую роль-муж. Сын взрослеет и оказывается заведомо женатым на маме, которая не даст ему развод, чтобы он женился на другой женщине. Я про психологический развод. Конечно, он может и женится, но первой женой останется мать.

Поэтому, оставшись одна, без мужа, женщина должна осознавать себя как мать, воспитывающая детей и не играть с ними в семью.опубликовано econet

Автор: Татьяна Лявенко

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