Эгоисты очень зависимы от внешнего мира, от внешнего мнения, переживают о том »что скажут люди о них».

В нашем социуме есть ещё одна стойкая подмена понятий, связанная с эгоизмом. Большинство людей уверены, что эгоист это тот, кто любит лишь себя, заботится лишь о себе. И многие с гордостью заявляют - «да, я эгоист, ну что поделаешь, себя люблю я больше»

Жизнь это экзамен на соответствие Любви

Прежде чем понять, что такое эгоизм, давайте ещё раз осмыслим, что есть Любовь. Любовь есть естественная энергия создания человека. Любовь есть энергия, которая нам не особо подвластна. Если человек наполнен энергий, то у него на теле кнопки или рычага, нажав на которые можно было дозировать энергию любви - «вот Маша хорошая - я ей дам энергию любви, а Саша плохая - ей не дам» Это игра ума и не более того.

Если в человеке реально есть энергия Любви, то он наполняет ей всё вокруг - всё своё общение с людьми, животными, растениями и миром в целом. Он щедро дарит эту энергию миру.

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Любовь во внешний мир проявляется как радость, то есть человек любящий себя жизнерадостный - он дарит миру радость. Радость это энергия света, солнца, Бога в нас, как угодно можно назвать. Любящие себя люди солнышки - они своим присутствием способны и согреть искренностью (которая и есть теплая радость) и осветить пространство красотой улыбки. Любовь конечно можно назвать чувством, что в принципе и сделано в психологии, но это не будет совсем верным. Человек может быть готов наполниться энергией любви или нет. Может, соответствовать энергии любви или нет.

Метафора: очень хочется пить, вам дают грязный, полутреснутый, с отколами стакан. Вы наливаете в него чистую воду, которая тут же мутнеет, да и пить то опасно - края рваные у стакана. Вот так и человек подобен стакану, чтобы наполнится чистой энергией любви ему стоит иметь чистые мысли, вести здоровые образ жизни и тд. Да в эгоисте тоже есть энергии любви, но вот качество этой любви очень сомнительное. Или другая метафора человек любящий стоит под солнцем, он полностью освещен, укутан в солнечную энергию. Эгоист словно в полутени, стоит под навесом, и лишь часть тела его освещена солнечными лучами.

Поэтому любви к себе, по сути, научиться нельзя, но можно, активно работать с собой, дабы стать готовым ей соответствовать. Поэтому не дают, какие- либо упражнения или тренинги по обучению любви к себе, потому как максимум холится лишь всё тот же эгоизм.

Любовь к себе - фраза не однозначная и вызывающая у многих интуитивное отторжение, потому как действительно разово наполнить себя любовью нельзя, это каждодневная работа по соответствию энергии. А не так – я ПТ прошла, на тренинг сходила - себя полюбила и успокоилась, теперь я вроде себя люблю, но ничего в жизни не поменялось, и мне ещё хуже стало, от того, что я столько сделала для любви к себе, а итога нет.

Любовь это стиль жизни, образ мыслей, качество взаимодействия с миром, мастерство в самореализации, это вектор развития, это направленность жизненного пути человека. Любовь и есть путь человека, а содержание этого пути есть счастье, которое также естественно, как и любовь, для тех, кто им соответствует.

У нас у всех по сути одна задача на всех - познать любовь во всех её проявлениях. У каждого лишь свой инструмент познания - тело, и свой учебный план-«сценарий судьбы»

Тогда встает вопрос, почему тогда есть эгоизм и эгоцентризм, если любовь есть естественная энергия Человека?

Эгоистов - 80% людей

Эгоцентристов - 10%

Любящих себя - 10%

Эгоизм или эгоцентризм это не диагноз, это не плохо и не хорошо, это также образ жизни, свод мыслей, шаблонны поведения и т.д. Все люди одинаково на планете хотя любить и быть любимыми. Эгоисты, имея дефицит любви к себе, стараются ей получить разными способами, настолько насколько они умеют:

вымогают любовь из внешнего мира, посредством примитивных манипуляций на чувствах обиды, боли , жалость, страха, вины, стыда и тд., которыми они регулируют своё вымогание хотя бы внимания к себе (строят любовные адикции, зависимые и созависимые отношения)

стремятся заслужить любовь извне своим поведением, своими достижениями, своими героическим и патриотическими поступками и тд(героизм, патриотизм, фанатизм, национализм - все есть проявления эгоизма в социальном масштабе)

занимают позицию жертвы, с периодическими выпадами в палача (все виды психологического и физического мазохизма и садизма)

Чем сильнее жертва себя хочет оправдать, тем жестче будет обвинение в чей-либо адрес. Манипуляции на жалости, также сюда относятся:

пытаются заместить отсутствие любви чем угодно, работой, собирательством чего – либо (трудоголизм, перфекционизм, шопоголизм, коллекционирование)

пытаются почувствовать состояние любви при помощи стимуляторов: алкоголь, наркотики, адреналин и тд (алкоголизм, наркомания, адреналиновые зависимости, связанные с риском для жизни, медикаментозная зависимость)

Эгоисты очень зависимы от внешнего мира, от внешнего мнения, переживают о том »что скажут люди о них». Зависимы от всяких мелочей, от привычных паттернов реагирования, рабы своих привычек, от «зоны комфорта».

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Эгоист – типичный потребитель. Всё взаимодействие строится на «давать – брать» Ориентирован на получение выгоды во всём, начиная с отношений близких, заканчивая социальным взаимодействием. Для эгоиста самое страшное наказание - одиночество, игнор, потому в нашем обществе одиночная камера – как наказательная мера, одна из самых «жестоких»

Эгоист – раб материального мира, как правило, жесткий материалист, ориентирован на удовлетворение потребностей тела.

Эгоцентрист по сути – по содержанию мало чем отличен от эгоиста, если отличие лишь в форме, в которую упаковывается это же содержание.

Большая часть запросов на помощь психологов, психотерапевтов – имеют природу эгоизма, и, на мой взгляд, нет смысла работать с проявлениями, симптомами, есть смысл учиться соответствовать Любви. опубликовано econet.ru

Автор Татьяна Лявенко

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