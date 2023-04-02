Жизненный опыт — это одна из самых важных вещей в жизни. Именно ради него, многие люди проходят через множество препятствий и жизненных трудностей.

Жизненный опыт — это одна из самых важных вещей в жизни. Мы все стремимся быть самостоятельными, мудрыми, уверенными в себе личностями. Однако, порой, мы забываем о том, что наша мудрость — это опыт, полученный в течении многих лет. Ради такого опыта, многие люди проходят через множество препятствий и жизненных трудностей.

50 жизненных уроков от Бэрри Дейвенпорт

1. Жизнь — это то, что есть сейчас. Мы всегда ждем невероятных вещей, которые будут происходить в будущем, но забываем о том, что жизнь идет прямо сейчас. Научитесь жить настоящим моментом и перестаньте надеяться на иллюзии в будущем.

2. Страх — это иллюзия. Большинство вещей, которых мы боимся, никогда не случатся. Но даже если они происходят, то зачастую оказываются не такими плохими, как мы думали. Для многих из нас страх — это худшее, что может случиться. Реальность не так страшна.

3. Самое важное в вашей жизни — это близкие люди. Всегда ставьте их на первое место. Они важнее вашей работы, хобби, компьютера. Цените их, словно они — это вся ваша жизнь. Потому что так оно и есть.

4. Долги того не стоят. Тратьте деньги по своим возможностям. Живите свободно. Долги не позволят вам этого сделать.

5. Ваши дети — это не вы. Вы — это сосуд, который приносит детей в этот мир и заботится о них до тех пор, пока они не могут сделать этого сами. Обучайте их, любите, поддерживайте, но не меняйте. Каждый ребенок уникален и должен прожить свою жизнь.

6. Вещи собирают пыль. Время и деньги, которые вы тратите на вещи, однажды погубят вас. Чем меньше вещей вы имеете, тем более вы свободны. Покупайте с умом.

7. Веселье недооценено. Как часто вы веселитесь? Жизнь коротка, и нужно наслаждаться ею. И хватит думать о том, что подумают другие, когда вам хорошо. Просто наслаждайтесь этим.

8. Ошибки — это хорошо. Мы счасто пытаемся избегать ошибок, забывая о том, что именно они приводят нас к успеху. Будьте готовы ошибаться и учитесь на своих ошибках.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

9. Дружба требует внимания. Оберегайте дружбу, как декоративное растение. Это окупится.

10. Опыт в первую очередь. Если вы не можете определиться, купить диван или отправиться в путешествие, — всегда выбирайте второе. Радость и положительные воспоминания гораздо круче материальных вещей.

11. Забудьте про злость. Удовлетворение от злости уходит через несколько минут. А последствия могут продлиться гораздо дольше. Слушайте свои эмоции и, когда приходит злость, сделайте шаг в противоположную ей сторону.

12. И вспомните про доброту. Небольшая порция доброты может творить чудеса с окружающими вас людьми. И требует от вас малых усилий. Практикуйтесь в этом ежедневно.

13. Возраст — это число. Когда вам 20, вы думаете, что 50 — это кошмар. Но когда вам 50, вы чувствуете, что вам 30. Наш возраст не должен определять наше отношение к жизни. Не дайте цифрам изменить вас настоящего.

14. Уязвимость лечит. Быть открытым, настоящим и уязвимым — это здорово. Это дает возможность окружающим вас людям верить вам и делиться с вами своими эмоциями, а вы можете делиться ими в ответ.

15. Позерство строит стены. Создание образа другого человека с целью впечатлить кого-то сыграет с вами злую шутку. Очень часто люди видят вас-настоящего сквозь образ, и их это отталкивает.

16. Спорт — это сила. Занятия спортом на постоянной основе должны стать частью вашего образа жизни. Это делает вас сильнее физически, морально и эмоционально. Также это улучшает здоровье и внешний вид. Спорт — это лекарство от всех болезней.

17. Обида причиняет боль. Отпустите ее. Другого правильного пути просто нет.

18. Страсть улучшает жизнь. Когда вы находите любое занятие, от которого вы без ума, каждый день становится подарком. Если вы еще не нашли свою страсть, поставьте себе цель сделать это.

19. Путешествия дают опыт и расширяют сознание. Путешествия делают вас интереснее, мудрее и лучше. Они учат вас взаимодействовать с людьми, их привычками и культурами.

20. Вы не всегда правы. Мы думаем, что знаем ответ на любой вопрос, но это не так. Всегда есть кто-то умнее вас, а ваши ответы не всегда верны. Помните об этом.

21. Это пройдет. Что бы ни случилось в жизни, это пройдет. Время лечит, а вещи меняются.

22. Вы определяете свое предназначение. Жизнь скучна без цели. Решите, что важно для вас, и постройте свою жизнь вокруг этого.

23. Зачастую риск — это хорошо. Чтобы изменить свою жизнь, приходится рисковать. Принятие обдуманных и рискованных решений помогает вам расти.

24. Перемены всегда к лучшему. Жизнь меняется, и не стоит сопротивляться этому. Не бойтесь изменений, плывите в потоке и воспринимайте жизнь, как приключение.

25. Мысли нереальны. Ежедневно в голове пролетают тысячи мыслей. Многие из них — негативные и пугающие. Не верьте им. Это всего лишь мысли, и они не станут реальностью, если вы им не поможете.

26. Вы не можете контролировать других. Мы хотим, чтобы окружающие нас люди вели себя так, как хочется нам. Но реальность такова, что мы не можем изменить других людей. Уважайте уникальность и независимость каждого человека.

27. Ваше тело — это храм. У каждого из нас есть что-то, что мы ненавидим в своем теле. Но наше тело — это единственное, что принадлежит только нам. Относитесь к нему с уважением и заботьтесь о нем.

28. Прикосновения исцеляют. У прикосновений есть множество положительных свойств. Они приводят в норму сердцебиение, улучшают самочувствие и снимают стресс. Это подарок, которым нужно делиться.

29. Вы справитесь. Не важно, какая ситуация возникла у вас в голове. Реальность такова, что вы можете с этим справиться. Вы гораздо сильнее и мудрее, чем думаете. Вы пройдете сквозь это и переживете.

30. Благодарность делает человека счастливее. Причем не только того, кому адресована благодарность, но и того, кто ее говорит. Не забывайте благодарить людей за все, что они для вас делают.

31. Прислушивайтесь к интуиции. Ваши рассуждения очень важны, но интуиция — это ваша суперсила. Она использует ваш опыт и жизненную модель, чтобы найти ответ на любой вопрос. Иногда она возникает спонтанно, и лучше прислушайтесь к ней.

32. Помните о себе в первую очередь. Не будьте самовлюбленным, но помните, что самый важный для вас человек — это вы сам.

33. Честность к самому себе — это свобода. Будьте честным к самому себе. Самообман — это ослепление самого себя.

34. Идеалы скучны. Перфекционизм сделает вашу жизнь скучной. Наши отличия, особенности, фобии и недостатки — это то, что делает нас уникальными. Помните об этом.

35. Действуйте, чтобы найти цель в жизни. Она не найдет себя сама. Помогите ей в этом и делайте все возможное, чтобы отыскать цель.

36. Маленькие вещи тоже важны. Все мы ждем больших побед и достижений, забывая о том, что они состоят из мелких и иногда даже незаметных шагов. Цените эти шаги.

37. Учитесь. Всегда. Если вы думаете, что знаете хотя бы 1% всего, что есть в нашем мире, то вы еще никогда так не заблуждались. Учитесь каждый день, узнавайте что-то новое о разных вещах. Учеба держит наш мозг в тонусе, даже в зрелом возрасте.

38. Старение — это неизбежно. Наши тела стареют, и мы не можем им помешать. Лучший способ замедлить старение — наслаждаться жизнью и проживать каждый день на полную.

39. Брак меняет людей. Человек, с которым вы связали свою жизнь, поменяется со временем. Но и вы тоже! Не дайте этим изменениям застать себя врасплох.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

40. Беспокойство бессмысленно. Вам стоит беспокоиться только в том случае, если это приведет вас к решению проблемы. Но природа беспокойства такова, что этого никогда не случится. Беспокойство отключает ваш мозг, и вы просто не в состоянии решить сложившуюся ситуацию. Поэтому научитесь справляться с беспокойством и постарайтесь избавиться от него.

41. Исцелите свои раны. Не дайте ранам из своего прошлого сказываться на вашей настоящей жизни. Не притворяйтесь, что они ничего не значат. Найдите поддержку у близких людей или у тех, кто профессионально занимается лечением эмоциональных травм.

42. Проще — лучше. Жизнь полна сложностей, путаниц и обязательств, которые делают ее только хуже. Простая жизнь дает пространство для радости и любимых занятий.

43. Делайте свою работу на отлично. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вам придется поработать. Конечно, есть редкие исключения, но не надейтесь на них. Надетесь на себя.

44. Никогда не поздно. Поздно — это лишь оправдание для того, чтобы не пытаться. Добиться поставленных целей можно в любом возрасте.

45.Действия исцеляют тоску. Любые действия — это лекарство от беспокойств, прокрастинации, тоски и тревоги. Перестаньте думать и сделайте хоть что-нибудь.

46. Делайте то, что вам хочется. Будьте проактивным. Не ждите, пока жизнь бросит вам кость. Вам может не понравиться ее вкус.

47. Отпустите предрассудки. Не будьте привязаны к мнению или убеждениям общества. Будьте открытым для любой возможности или идеи. Вы удивитесь, как много возможностей дает жизнь, если их не отвергать.

48. Слова имеют значение. Думайте, прежде чем говорить. Не используйте слова для того, чтобы обидеть человека. Когда вы сделаете это, назад дороги уже не будет.

49. Живите каждым днем. Когда вам будет 90 лет, сколько дней у вас останется? Живите и цените каждый из них.

50. Любовь — это ответ на любой вопрос. Любовь — это то, почему мы здесь. Это сила, которая движет миром. Делитесь ею и выражайте ее каждый день. Делайте мир лучше.опубликовано econet

@ Бэрри Дейвенпор

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet